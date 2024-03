Entregan premios Arte y Literatura 2023; Fe, Esperanza y Caridad regresan a Catedral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin la presencia -una vez más- del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se entregaron los premios nacionales de Arte y Literatura 2023.

Fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, quienes entregaron los reconocimientos en el Palacio de Bellas Artes.

La Sala Principal del máximo recinto cultural del país fue sede del acto en donde se premió y escuchó a Beatriz Espejo Díaz, en Lingüística y Literatura; Claudio Valdés Kuri, en Bellas Artes; José Manuel Valenzuela Arce, en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y Guillermo Velázquez Benavidez, en Artes y Tradiciones Populares.

Espejo, premiada en Lingüística y Literatura, y quien en Proceso 2414, en una larga y profunda entrevista con el reportero Roberto Ponce, afirmó que “sólo le faltaba el Premio Nacional de Literatura”, ahora con la presea en sus manos afirmó: “Un país importante como el nuestro tiene derecho a la salud y a la cultura, y en cuestiones de cultura estamos a la cabeza de muchos otros países.

“Hay una frase de Unamuno que cuando le dieron una medalla dijo al rey ‘muchas gracias, majestad, por esta medalla que me merezco’. Yo, en cambio, no estoy tan segura de merecerla. Sin embargo, durante toda mi vida he tenido una gran pasión por la literatura. He publicado prólogos, artículos, ensayos, traducciones; he hecho todo siempre con una gran constancia; quizá esa sea la única razón por la cual merezca esta medalla”.

Por su parte, Valdés Kuri, fundador de la compañía Teatro de Ciertos Habitantes, quien recientemente montó en esta ciudad el proyecto “Del mago al loco. Una revelación del tarot”, mismo que le tomó años, relató que “hablar del fenómeno teatral es entrar en el terreno de lo sutil; es un arte esencialmente efímero, escribimos en el aire, pero con el gran poder de susurrar al oído del espectador. Todo lo que nos sucede, ya sea bello o atroz, está ocurriendo para nuestro máximo bien.

“El teatro es una herramienta poderosa, única y sagrada, donde el espectador puede, a través del otro, contemplar su propio ser”.

Valenzuela Arce, Premio en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, reflexionó cómo “la situación de las y los jóvenes ha adquirido retos más que preocupantes, especialmente en América Latina, donde se limitaron los canales de movilidad social y las posibilidades de construir proyectos viables de vida.

“Los procesos de precarización junto a la degradación de las instancias encargadas de impartir justicia enmarcaron los mundos juveniles colocando a muchos de ellos en ‘necrozonas’ que amplían la incidencia del juvenicidio. Requerimos una ciencia crítica, reflexiva y humanista que problematice su responsabilidad en la transformación de la realidad y que prefigure el lugar que queremos como humanidad”.

Finalmente, Velázquez Benavidez, reconocido en Artes y Tradiciones Populares, decidió recibir el premio con palabras decantadas en verso expresando lo que para muchos fue un canto al oído:

“Quiero posarme en la rama de mis palabras mejores para darle los honores al arte que se derrama, sin lentejuelas de fama ni deslumbrante ropaje, sino como humilde aguaje accesible y colectivo; en ese ánimo recibo el premio y el homenaje.

“Músicos que sin escuela han sido en su corazón depositarios de un don que regocija y consuela, troveros cuya voz vuela y hace vibrar el cordaje, enriqueciendo el paisaje con sones y versos bellos; recibo, en nombre de ellos, el premio y el homenaje. (...) Viejos poetas eruditos, sin títulos ni linaje, puntales del andamiaje del México más creativo, evocándolos recibo el premio y el homenaje”.

Fe, Esperanza, Caridad, y críticas

Las esculturas denominadas como “Tres virtudes teologales”, la Fe, Esperanza y Caridad de Manuel Tolsá, que coronaban la fachada de la Catedral Metropolitana, regresaron a su sitio. En el caso de la “Esperanza” con señalamientos y críticas de por medio por parte de restauradores en redes sociales.

A siete años del sismo de 2017 que causó problemas en el conjunto escultórico, en especial en la “Esperanza”, cuyo rostro fue prácticamente reconstruido en su totalidad, la develación de figuras sorprendió a los presentes.

En el acto estuvieron Martí Batres, titular del Gobierno de la Ciudad de México; Arturo Balandrano Campos y Diego Prieto, director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, y director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Ricardo Valenzuela, rector de la Catedral Metropolitana; y Alejandra Frausto, titular de Cultura federal.

Ahí mismo se hizo un recuento de las obras para la recuperación del patrimonio cultural afectado por los sismos de 2017 y en donde Frausto aseguró que “estamos trabajando en 146 inmuebles, templos, infraestructura artística o civil, 99% son templos, de los cuales llevamos concluidos 88 al día de hoy. Estas obras representan el reto para las manos más especializadas, para los mejores talentos de México y aquí están presentes y les quiero agradecer”.

Respecto de los señalamientos en el grupo de Faceboook “El Caballito Conservación” que cuenta con 6.1 mil miembros, se señala que la pieza se restauró “grotescamente”, aportando imágenes comparativos exhiben que el rostro, pelo y cuello de la “Esperanza” lucirían completamente distintos a la escultura original.

En contraparte las autoridades respaldaron la labor del cantero Esteban Reyes, bajo la dirección de la restauradora Marina Straulino. Aducen que la labor se realizó en el mismo tipo de piedra, tono y elementos históricos de la obra, fotografías, planos, e incluso un escáner láser.

Respecto a la Caridad y la Fe, la rehabilitación no tendría mayores contratiempos que los resanes y daños ocasionados por la intemperie.