Twice, K-pop ante 57 mil fans, y el Foro Sol entra a remodelación

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El grupo femenino surcoreano Twice reunió a poco más de 57 mil fans en el primero de dos conciertos en el Foro Sol, este sábado replican presentación, y tras ello habrá cierre temporal de este recinto debido a remodelación.

El ambiente de fiesta de k-pop se sintió ante los primeros pasos de la agrupación integrada por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, vibrando la fanaticada desde la apertura en “Set Me Free” y “I Can't Stop Me”.

Acudió un público en su mayoría adolescente, acompañándose de padres, generando una celebración familiar. Se les observaba portando las barras luminosas “Candy Bong”, que destellaban multicolores en el inmueble de Iztacalco entre coreos y baile inagotables.

Las chicas de Twice se mostraron amables con sus seguidores, dedicaban lapsos de tiempo para charlar con traducción al español. Se escuchó en emotivos mensajes:

“¿Qué tal estuvo? ¡Te amo México!”

El proyecto musical surgido en 2015 entregó “Brave”, “Try”, “Done for Me”, “New Rules” y “Move”. El show avanzó ágil, en una producción atractiva aderezada en coreografías y cambios de vestuarios, una pantalla fondeando el concepto pop de Twice y pirotecnia en el horizonte.

Se entonó “Feel Special”, “Cry for Me” y “The Feels”. Las jóvenes cantantes congratularon reconociendo a su ensamble de músicos en escena.

El extenso repertorio incluyó “My Guitar”, “Closer”, “Can't Stop The Feeling!” y “Pop!”. También dieron nota a “I got you” y “Queen of Hearts”. En popurrí se delineó “Yes Or Yes”, “What Is Love?” y “Knock Knock”.

Los reunidos aprovecharon para cantarle las mañanitas a Jihyo, quien cumplió años el pasado 1 de febrero. Las sonrientes artistas confabularon en correspondencias, para dar seguimiento a los ritmos de “Alcohol-Free” y “Talk That Talk”. Una breve pausa avisoró el ocaso al resonar de “When We Were Kids” y “Crazy Stupid Love”.

Retornaron visiblemente satisfechas por las expectativas alcanzadas. Así se expresaron:

“Ha terminado nuestro concierto de México. ¡Estuvimos felices del regreso a México! ¡Nos llevamos sus energías!”.

Al filo del escenario decidieron tomarse fotografía del recuerdo viéndose en las pantallas las multitudes colmando el lugar. En una ruleta eligieron los temas en obsequio, concluyendo la festividad en “TT” y “Hello”. Congraciadas en aplausos y griteríos, inscribieron la promesa de retornar a esta ciudad:

“¡Todos son muy lindos el día de hoy!”.

Tras la remodelación del Foro Sol, se prevé que la reinauguración esté a cargo de Metallica como parte del “M72 World Tour”, con la serie de conciertos el 20, 22, 27 y 29 de septiembre.

Este magno recinto fue estrenado por la “Reina del Pop” Madonna el 10 de noviembre de 1993, quien curiosamente se presentará este año, pero en el Palacio de los Deportes.

En su extenso historial se ha visto a Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Blackpink, U2, The Cure, Depeche Mode, Foo Fighters, Coldplay y Rammstein, por mencionar sólo algunos.