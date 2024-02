Ver, oír, aplaudir, silbar...

Seña y Verbo ¡única función este sábado en Esperanza Iris!

La compañía única en su tipo, Seña y Verbo, integrada por actores profesionales sordos, celebra su 30 aniversario con una función especial del espectáculo multidisciplinario Yo despierta, basado en el poema Primero sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695). Con dirección de escena de Alberto Lomnitz y Eduardo Domínguez, así como la dramaturgia de Ingrid Solana, Yo Despierta trata una adaptación multidisciplinaria que recurre a la declamación bilingüe –en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y en idioma español–, música original, danza y videoarte. Presenta una selección de fragmentos del extenso poema de Sor Juana (que acorde a estudiosos sobre el tema sus versos aluden a un eclipse), que se divide en nueve secciones, y debido a la complejidad del español virreinal de La Décima Musa, al inicio de cada sección se proyecta una sinopsis de su contenido. Al término de cada fragmento se presenta un interludio con una reinterpretación con imágenes complementarias, música, danza y videoarte. Las actuaciones corren a cargo de Socorro Casillas (actriz sorda) y Haydeé Boetto (actriz oyente); el trabajo de videoarte es de Línea 2 Productora (El arribo de la noche), Alejandra Lomnitz (La llegada del sueño), Andrea Gudiño (El dormir humano), Miguel Velasco (Las partes del cuerpo), Julia Granillo Tostado (La fantasía), Victoria Karmín (El entendimiento discurre sobre el todo), Santiago Rosas (El entendimiento humilde), y Güicho Núñez (La flaca razón se enfrenta a la máquina del cosmos). La propuesta presenta una única funció este sábado 3 de febrero, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 19 horas. Admisión general de 250 pesos en taquilla o vía Ticketmaster.

En el MAM “mirar hacia adentro” de Oswaldo Vigas, últimos días

La primera muestra individual del artista venezolano que se presenta en México está en el majestuoso Museo de Arte Moderno (MAM). Mirar hacia adentro es el título de la muestra que se realiza en el marco del centenario de su nacimiento, es curada por Carlos Palacios, en la colaboración de la Fundación Oswaldo Vigas, y estará abierta al público hasta este 11 de febrero de 2024. Mirar hacia adentro está divida en tres núcleos: En búsqueda de lo primitivo, que realiza un breve recorrido por los referentes culturales y las manifestaciones artísticas de naturaleza etnográfica de África y América, así como en el arte prehispánico venezolano, fuentes fundamentales para el desarrollo del trabajo posterior del artista; Mirar a Venezuela, que revisa de manera más profunda y clara la influencia del arte prehispánico y de los grupos indígenas de Venezuela en el trabajo del pintor; y en el tercer y último núcleo, Latinoamérica y lo local: tiempo de mitos y magias, donde se muestran a artistas, europeos y latinoamericanos que, como Vigas, se sirven de la ficción, el mito y la idea de un tiempo mágico para expresar su realidad. El MAM se ubica en Paseo de la Reforma s/n, en el Bosque de Chapultepec. Metro más cercano estación Chapultepec o Metrobús estación Gandhi en horarios de martes a domingo de 10 a 18 horas.

“Indietro” en Galería SAQ

“Indietro”, la palabra italiana que literalmente puede traducirse como “hacia atrás”, es el título de la exposición en la cual el Bascual Borzelli Iglesias ha trabajado a lo largo de cerca de 20 años. Reúne retratos del mujeres de siete países que se desnudan, en toda la extensión de la palabra, su espalda ante el fotógrafo y poeta que no hurga, no insiste en ver más allá de lo que cada una quiera mostrar semicubierta con una mascada, un reboso o alguna prenda de ese estilo. Aquí no hay cánones estilísticos que exijan nada a ninguna, su cuerpo, cual es, es realzado en su belleza por los ángulos y las luces elegidos por el ojo y la lente de Borzelli. La muestra llega a su fin este domingo 4 en la Galería SAQ, Salvador Díaz Mirón 128, colonia Santa María la Ribera, a unos pasos de la Alameda de Santa María la Ribera, Metro San Cosme. Puede visitarse el sábado de 10:00 a 21:00 horas, y domingo de 9:00 a 17:00 horas.

El arte del piano

Este fin de semana inicia el ciclo “El arte del piano”, que ofrecerá 18 recitales durante febrero y marzo, con la participación de 15 concertistas de Bellas Artes y cinco invitados. El sábado 3, a las 13:30 horas, el joven solista Luis Carlos Juárez Salas interpretará obras de Wolfang Amadeus Mozart, Alexander Scriabin y Robert Schumann en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal). El mismo sábado a las 18:00 horas se presentará el disco “Aires nacionales. México y el piano en el s. XIX, antología”, de Alfredo Isaac Aguilar, quien interpretará obras de Gustavo E. Campa, Felipe Villanueva y Ricardo Castro, en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes (PBA). El domingo también habrá dos presentaciones, a las 11:30 en el Munal, Héctor Rojas interpretará a Ricardo Castro, en el 160 aniversario de su natalicio y a Frédéric Chopin, en su 175 aniversario luctuoso. A las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce, Abd El Hadi Sabag realizará el concierto dará el concierto “El malogrado. Bach, Gould y Bernhard”, una adaptación de la novela “El malogrado”, de Thomas Bernhard. El Munal se encuentra en Tacuba 8 y el PBA en Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, ambos recintos en el Centro Histórico, y cerca de las estaciones del Metro Bellas Artes y Allende y del Metrobús Bellas Artes.

Expo “Premura. Pagos para construir las ciudades invisibles”

Con una selección de más de 80 piezas entre pinturas, dibujos, instalaciones y arte objeto, la exposición “Premura. Pasos para construir las ciudades invisibles”, busca mostrar las diferentes nociones de la ciudad que van de lo utópico a lo distópico. Al mismo tiempo, es una invitación a adentrarse en ella y vivirla como un fenómeno de disipación y contraste con sus intereses, fines y visiones diversos. Organizada por el colectivo artístico Trashumante y la Galería José María Velasco, en donde se inaugura este sábado 27 a las 12:00 horas. Posteriormente podrá visitarse de martes a domingo con acceso gratuito a todos los eventos, de 10:00 a 18:00 horas, en Peralvillo 55, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en el barrio de Tepito (Metrobús Cuitláhuac).