Murió el actor Carl Weathers, famoso por interpretar a Apollo Creed en la saga de Rocky

NUEVA YORK (AP) — Carl Weathers, un antiguo linebacker de la NFL que se convirtió en una estrella de películas de acción y comedia de Hollywood, interpretando al némesis convertido en aliado Apollo Creed en las películas de "Rocky", enfrentándose a Arnold Schwarzenegger en "Predator" ("Depredador") y enseñando golf en "Happy Gilmore" ("Terminagolf"), ha fallecido. Tenía 76 años.

Matt Luber, su mánager, dijo que Weathers murió el jueves. Su familia emitió un comunicado diciendo que murió "pacíficamente mientras dormía".

No tenía problema en ostentar sus músculos en la pantalla grande en producciones como "Action Jackson" ("Acción Jackson"), mientras que podía bromear en la pantalla chica en programas como "Arrested Development", Weathers fue quizás más estrechamente asociado con Creed, quien hizo su primera aparición como el arrogante e indiscutible campeón mundial de peso pesado en "Rocky" de 1976, protagonizada por Sylvester Stallone.

"Te pone en el mapa y hace tu carrera, por así decirlo. Pero eso es algo puntual, así que tienes que seguirlo con el siguiente paso. Afortunadamente, esas películas siguieron llegando, y Apollo Creed se convirtió cada vez más en la conciencia de la gente y fue bienvenido en sus vidas, era el tipo adecuado en el momento adecuado", dijo a The Daily Beast en 2017.

Más recientemente, Weathers fue uno de los astros del éxito de Disney+ "The Mandalorian", apareciendo en las tres temporadas.

Creed, quien participó en las primeras cuatro películas de "Rocky", murió memorablemente en el ring de "Rocky IV" de 1984, enfrentándose cara a cara con el descomunal soviético Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren. Antes de entrar al ring, James Brown cantó "Living in America" con coristas y Creed apareció en un balcón con un conjunto de pantalones cortos y chaleco de la bandera estadounidense y un sombrero del Tío Sam, bailando y burlándose de Drago.

Un Creed ensangrentado se derrumba en el ring después de recibir una brutal paliza, se contrae y confortado por Rocky mientras muere, lo que inevitablemente establece una pelea entre Drago y Rocky. Aunque Creed se había ido, el hijo de su personaje, Adonis Creed (interpretado por Michael B. Jordan), lideraría su propia trilogía de boxeo a partir de 2015.

Weathers pasó a "Predator" de 1987, donde flexionó sus pectorales junto a Schwarzenegger, Jesse Ventura y muchos otros, y la película de blaxploitation de 1988 "Action Jackson", donde entrena su lanzallamas contra un tipo malo y le pregunta: "¿Cómo te gustan tus costillas?", antes de asarlo.

Más tarde agregó una mano de madera falsa para interpretar a un profesional del golf en el clásico de comedia de 1996 "Happy Gilmore" junto a Adam Sandler y protagonizó la serie derivada de corta duración de Dick Wolf "Chicago Justice" en 2017 y "The Mandalorian" de Disney, por la que obtuvo una nominación al premio Emmy en 2021. También prestó su voz a Combat Carl en la franquicia "Toy Story".

Weathers creció admirando a actores como Woody Strode, cuya combinación de físico y destreza actoral en "Espartaco" le causó una impresión temprana. Otros a los que idolatraba fueron los actores Sidney Poitier y Harry Belafonte y los atletas Jim Brown y Muhammad Ali, estrellas que rompieron el molde y la barrera del color.

"Hay tantas personas que vinieron antes de mí a las que admiraba y cuyo éxito quería emular, y simplemente alcanzar los puntos de referencia que alcanzaron en términos de éxito, que crearon un camino que he podido recorrer y encontrar el éxito como resultado. Y espero poder inspirar a alguien más a hacer un buen trabajo también", dijo al Detroit News 2023. "Supongo que soy un tipo afortunado".

Al crecer en Nueva Orleans, Weathers comenzó a actuar en obras de teatro desde la escuela primaria. En la secundaria, el atletismo lo llevó por otro camino, pero se reuniría con su primer amor más adelante en la vida.

Weathers jugó fútbol americano universitario en la Universidad Estatal de San Diego, se especializó en teatro, y luego jugó durante una temporada en la NFL, para los Raiders de Oakland, en 1970.

"Cuando encontré el fútbol americano, era un medio completamente diferente", dice Weathers al Detroit News. "Se trataba más de lo físico, aunque uno alimenta al otro. Necesitabas algo de inteligencia porque había guías para estudiar y videos para estudiar, para aprender sobre el rival en una semana determinada".

Después de los Raiders, se unió a la Liga Canadiense de Fútbol Americano, jugando durante dos años mientras terminaba sus estudios en la Universidad Estatal de San Francisco. Se graduó con una licenciatura en arte dramático en 1974.

Después de aparecer en varias películas y programas de televisión, incluyendo "Good Times", "The Six Million Dollar Man", "In the Heat of the Night" y "Starsky & Hutch" ("Starsky y Hutch"), además de luchar contra los nazis junto a Harrison Ford en "Force 10 From Navarone" ("Fuerza 10 de Navarone"), Weathers consiguió su papel de nocaut: Creed. Le dijo a The Hollywood Reporter que su comienzo en la icónica franquicia no fue auspicioso.

Se le pidió que leyera el guion con el guionista, Stallone, quien entonces era desconocido. Weathers leyó la escena, pero sintió que no lo conseguía, por lo que soltó: "Podría hacerlo mucho mejor si me consiguieran un actor real con quien trabajar", recordó. Así que simplemente insulté a la estrella de la película sin saberlo y sin tener la intención de hacerlo". También mintió diciendo que tenía experiencia en el boxeo.

Más adelante en su vida, Weathers desarrolló una pasión por la dirección, dirigiendo episodios de "Silk Stalking" y "Renegade" ("Renegado") con Lorenzo Lamas. Incluso dirigió un episodio de la tercera temporada de "The Mandalorian".

Weathers se dio a conocer ante una nueva generación cuando se retrató a sí mismo como un actor oportunista y extremadamente tacaño que se involucra con el clan disfuncional en el corazón de "Arrested Development".

Al personaje de Weathers le gusta ahorrar dinero haciendo caldo con comida desechada -"Todavía hay mucha carne en ese hueso" y "¡Cariño, tienes un guiso en camino!"- y, por el precio justo, acepta convertirse en entrenador de actuación para el delirante y carente de talento Tobias Funke, interpretado por David Cross.

A Weathers le sobreviven dos hijos.