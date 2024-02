Peso Pluma y el primer Grammy para los corridos tumbados: ¿por qué tanta polémica?

LOS ÁNGELES (France24).– Dos mexicanos triunfaron en la entrega 66 de los premios Grammy, en los que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reconoce a quienes considera los mejores artistas, composiciones, grabaciones y canciones de la industria del año. En esta edición, los mexicanos premiados fueron Natalia Lafourcade y Peso Pluma, cuyos triunfos fueron recibidos de manera diametralmente opuesta por la opinión pública.

Durante la gala celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, la cantante, compositora, productora y arreglista Natalia Lafourcade ganó el sexto Grammy de su carrera, en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, con su producción De Todas las Flores. El premio fue celebrado de forma unánime, por poner en alto el nombre de su natal Veracruz y porque se consolida como una de las grandes artistas latinoamericanas.

Peso Pluma triunfó en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana con Génesis, el tercero de su carrera y que ha sido aclamado por la crítica musical. Durante la premiación, incluso fue 'trending topic' en X, pero a diferencia de Lafourcade, dividió opiniones nuevamente. Así como lo felicitaban, criticaban su vestimenta, su peinado o las cubiertas de oro en su dentadura.

El Grammy le llega en medio de un boicot por parte de sectores de la sociedad chilena, que lo acusan de hacer apología del delito en sus canciones y piden cancelar su participación del 1 de marzo en el festival Viña del Mar.

Las críticas tienen respaldo en México, con declaraciones de políticos, artículos, editoriales y caricaturas periodísticas, que ven en los corridos tumbados una celebración a la cultura del narcotráfico y que promueven el consumo de drogas entre jóvenes y el reclutamiento a los cárteles de la droga, aunque no existan datos o estudios que lo sustenten.

¿Las críticas para Peso Pluma eclipsaron la cosecha de Lafourcade?

Durante la ceremonia de los Grammy 2024, Natalia Lafourcade, de 39 años, marcó un hito al empatar de forma inédita con el colombiano, Juanes, pero también se impuso al argentino Fito Páez, al puertorriqueño Eduardo Cabra y a Diamante Eléctrico, banda también originaria de Colombia.

No obstante, quien acaparó la conversación fue Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma. Su álbum Génesis quedó por encima de trabajos de Ana Bárbara, Lila Downs, Lupita Infante y Flor de Toloache, pero no subió al escenario cuando Lafourcade lo declaró ganador y fue solicitado para entregarle el gramófono dorado. El gesto no ha sido aclarado todavía y se suma a las críticas por supuestamente no estar a la altura musical de los Grammy.

“Tradicionalmente, los Grammy han reflejado el gusto popular. Habrá quienes estén inconformes e incómodos con el foco que pudieran tener los corridos tumbados, pero la música que escuchan los jóvenes siempre ha sido una piedra en el zapato de los puristas: así en los últimos años pasó con el reguetón y, en su momento, con el rock”, dice Arturo J. Flores a France 24, editor de Playboy México y experto en industrias musicales.

El Grammy de Génesis supone un golpe en la mesa por parte de la música mexicana con los corridos tumbados, una variante de los corridos que surgió en los cinco últimos años y que se ha posicionado dentro de la música regional mexicana, con millones de reproducciones diarias en plataformas de 'streaming'. Solo Peso Pluma cuenta con 58.9 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Sobre el valor musical del galardón que obtuvo el mexicano, Flores agrega que estos premios “siempre han reconocido también el éxito mercantil (es por eso que en esta misma edición, no solo ganó Peso Pluma, sino también Metallica o Taylor Swift), pero al final, aunque no me guste en lo personal la música de Peso Pluma, ha regresado a la ejecución orgánica de instrumentos y eso tiene un valor (… )Quien quiera encontrar bellas artes en los Grammy, seguramente también busca elementos nutricionales en Máster Chef”.

Corridos e incitación a la criminalidad

La presencia de Peso Pluma, de 24 años, en los Grammy se suma a la lista de episodios polémicos en la corta pero atómica carrera del cantante originario de Zapopan. Apenas el 8 de enero, el sociólogo chileno Alberto Mayol cuestionó su presencia en el Festival de Viña del Mar por tratarse de un personaje que, considera, da voz al narcotráfico, mientras por todo lado el gobierno de Chile mantiene una lucha contra el tráfico de drogas.

Estas críticas son compartidas en México, donde se atribuye una relación entre los corridos y hechos como el alza del 4% en las cifras de narcomenudeo ocurrido el último año o el aumento del 72% en los asesinatos de jóvenes que se vivió en la primera mitad del actual gobierno.

Germán Martínez, senador del conservador Partido Acción Nacional (PAN), se lanzó contra Peso Pluma por el contenido de sus letras y apoyó su cancelación en Chile. “Me parece absolutamente horrendo desde el vestuario, hasta las canciones que lastiman a las mujeres, que exaltan la violencia, que exaltan al narco, que exaltan al miembro viril… veamos en dónde tiene más seguidores y luego comparemos ese mapa con la violencia”, sentenció el congresista el 3 de febrero durante un programa de radio.

Por su parte, el caricaturista Alarcón reaccionó al Grammy de Peso Pluma con una sátira donde integrantes del narco celebran el premio y agregó: “El corrido tumbado es música innovadora, pegajosa, divertida y me gusta, pero sus letras son el problema, hay muchos jóvenes que admiran el sicariato y lo han vuelto un culto y, al parecer, son muchos”.

Incluso el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado a los cantantes de corridos tumbados. En la conferencia de prensa matutina que ofreció el 26 de junio del 2023, dijo que enaltecen la figura de líderes criminales, hacen apología al delito e incentivan el consumo de drogas, por lo que prometió compartir una lista con canciones que los jóvenes mexicanos pueden escuchar como alternativa a los corridos.

Sobre la vinculación de los corridos tumbados y la delincuencia organizada, la politóloga Itzel Maya, especialista en política de drogas y economía de la violencia criminal, rechaza la postura del sociólogo chileno Mayol y afirma a France 24:

“No hay evidencia de que exista una relación causal entre un producto cultural como los corridos tumbados y el reclutamiento en grupos del crimen organizado… Lo que sí creo que existen son factores de riesgo en la gente que los escucha, como la pobreza y la desigualdad”.

La prohibición de los shows de corridos bélicos

En septiembre de 2023, Peso Pluma se vio obligado a cancelar un programa en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, luego de recibir amenazas de muerte atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal del que habla en la canción “Su casa”, incluida en el disco Génesis.

Este revuelo llevó al gobierno estatal de Baja California a seguir los pasos de los estados de Sinaloa, Quintana Roo y Chihuahua y prohibir los también llamados corridos bélicos, en un intento por frenar su promoción. Actualmente, estos estados aplican multas para quienes canten o reproduzcan este tipo de música en eventos públicos y algunos artistas, como Natanael Cano, Junior H y Gerardo Ortiz, ya fueron sancionados.

“La prohibición no soluciona nada. Prohibir los corridos tumbados no va a solucionar nada, no hará que la gente deje de escuchar corridos tumbados. En cambio, la prohibición crea mercados ilegales. Entonces lo que hacen es comenzar con la diversificación de organizaciones criminales, por lo tanto, más presencia de grupos del crimen organizado y, por ende, violencia”, detalla Ytzel Maya a France 24.