Con 1076 actividades y “con números rojos”, la FILPM va por 45 edición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La 45 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) llegará con 1076 actividades, Sinaloa como estado invitado, 300 editoriales, “algunas presentes y otras representadas”, 12 días de programación, y varios pendientes: números en rojo, reducción de asistencia en 2023, 37% respecto a años anteriores, y otro retiro: la ausencia de Grupo Editorial Planeta.

En la sede del majestuoso Palacio de Minería -situado frente a Plaza Tolsá, que para muchos es la cuadra más bella del Centro Histórico capitalino, después del zócalo-, se realizó la conferencia de prensa de la FILPM, a efectuarse del 22 de febrero al 4 de marzo.

El encuentro librero-cultural más antiguo del país llega a sus 45 años con sus variados ciclos de ciencia, salud, legalidad, género y sus jornadas juveniles, efemérides destacadas, como una dedicada a Jaime Boullosa en su 70 aniversario, a Sergio Magaña en el centenario de su nacimiento y a los fallecidos José Agustín (1944-2024) e Ignacio Solares (1945-2023).

También la presencia de autores de renombre, como Elena Poniatowska, José Gordón y Margo Glantz; la participación de 61 dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la entrega de dos premios: uno al Servicio Bibliotecario Adolfo López Gallardo y otro por parte del Comité Mexicano de la Unesco.

Sinaloa, como invitado de honor, llegará con 67 actividades, y una delegación encabezada por Élmer Mendoza y Jaime Labastida.

Lo anterior en informe de Fernando Macotela, titular durante más de 20 años de la FILPM, no obstante también hubo pendientes durante la programación, y las dudas las respondió ante la insistencia de la prensa una vez terminada la conferencia y luego de la sesión de fotos.

Sin dar el dato de la cifra con la que organizan este año, pues “no está a la mano”, Macotela afirmó que en 2023 tuvieron una reducción de 37% de asistencia respecto de años anteriores (y en especial luego de la pandemia), rondando en los 70 mil asistentes, siendo que usualmente tenían 120 mil.

También que la FILPM llegan “con números rojos” a la edición 45 y el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM para esta edición:

“Estamos con número rojos, hemos necesitado el apoyo que Víctor Manuel Rivera Romay (titular de la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería) nos ha ayudado a conseguir igual que los primeros 20 años, para seguir, por lo cual fue ya mucho menos que el año pasado… pero vamos por buen camino”.

Si bien durante los datos de programación dejó ver que Editorial Planeta no estaría en la feria, ahondó ante las dudas de reporteros sobre esta salida:

“Este año vendimos menos stands, pero muchísimo más que el año pasado, este año nos cancelaron cinco o seis o siete stands pequeños y uno o dos grandes, uno de ellos, pues fue la sorpresa de que Planeta se retiró, que es grande”. El retiro se debió a “que no tenían dinero para asistir” a la FILPM, o al menos eso respondieron.

Planeta usaba unos 60 metros cuadrados, mismos que ahora tendrá el Libro Club de la Ciudad de México.

Y refirió sobre el costo por metro cuadrado, tema que causó polémica en 2023 cuando se dio a conocer que el Fondo de Cultura Económica no estaría en la FILPM, como lo dijo Paco Ignacio Taibo II, su costo era elevado, y decidieron poner un “tendido de libros” en el Palacio Postal, contiguo a la FILPM:

“Sí, efectivamente, nuestro metro cuadrado es uno de los más caros del país, hay que pensar que la FIL Guadalajara tiene 45 mil metros cuadrados, nosotros tenemos cinco mil y muy buenas ventas, entonces, pues lógicamente tiene que ser más caro.

“Pero hemos estado reflexionando en eso, Guadalajara dura nueve días, nosotros duramos 12, hay que sacar alguna conclusión de ahí. Todo este año estuvimos pensando en eso, pero no eran medidas que pudiéramos tomar para esta feria, era muy pronto, después veremos qué procede”.

Y a pregunta expresa de Proceso, si hubo acercamiento por parte del FCE para la edición de este año respondió:

“Nosotros lanzamos la convocatoria, el fondo no se inscribió, es todo lo que sé, si viene o no viene, no lo sé, realmente es problema de ellos”. E incluso ahondó que si el FCE pone su tendido de libros en estas fechas y no en cualquier otro mes es porque saben que la gente va a la FILPM, “los que hacemos la promoción somos nosotros, la UNAM”, finalizó.