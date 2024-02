Grammy a la Louisiana Philharmonic Orchestra, dirigida por Carlos Miguel Prieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Louisiana Philharmonic Orchestra (LPO) fue reconocida con el Premio Grammy en su edición 2024 , por su álbum “Live: Orpheum Theater Nola”.

La producción musical fue grabada en vivo el 15 de enero de 2023 con la banda musical cajún The Lost Bayou Ramblers, bajo la dirección del maestro mexicano Carlos Miguel Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería desde 2006.

A través de un comunicado de la Sinfónica de Minería y la Agencia Sprinto, se destaca que el reconocimiento entregado en la categoría de Mejor Grabación de Música de Raíces Regionales, en Estados Unidos, representa la “culminación de la exitosa gestión” de 17 años, que el director Prieto ha tenido al frente de la filarmónica de Louisiana.

Prieto, -quien dirigió por 15 años la Orquesta Sinfónica Nacional, debutó en agosto de 2023 en los BBC Proms de Londres con la Orquesta Nacional Juvenil del Reino Unido y ahora está al frente de la Orquesta de Carolina del Norte-, expresó sobre este Grammy:

“Este premio me llena de orgullo pues representa de alguna manera la culminación de mi gestión al frente de la LPO concluida en 2023 y, a su vez, implica un reconocimiento muy merecido a los músicos de esa gran orquesta con la que tuve el privilegio de colaborar, en situaciones complejas derivadas del huracán Katrina, durante 17 años. Es, asimismo, una valoración de la encomiable labor de la LPO, que yo siempre abracé, de unir fuerzas con los increíbles talentos musicales de Nueva Orleans, no sólo en jazz sino también en Funk, hip hop, música latina y otras. En este caso, se trató de una colaboración con The Lost Bayou Ramblers, un ejemplo interesantísimo de música cajún (considerada por muchos como un estilo country, aunque tiene características particulares); cantan en francés, recuperan instrumentos como el violín, que es una amalgama de la influencia francesa con la irlandesa, y tienen una enorme base de seguidores en Nueva Orleans. Es música regional con arreglos muy importantes para orquesta sinfónica y responde a una de las premisas fundamentales de la LPO de no menospreciar otros tipos de música”.

Discípulo de Jorge Mester, Enrique Diemecke, Charles Bruck y Michael Jinbo, y graduado por las universidades de Princeton y Harvard, Prieto agregó:

“En términos muy personales, para mí ha sido muy honroso recibir dos premios Grammy en menos de tres meses, con dos orquestas a las que admiro mucho: la Sinfónica de Minería y la Louisiana Philharmonic Orchestra. Como lo he dicho en repetidas ocasiones, estos premios son un merecido reconocimiento para los extraordinarios músicos que conforman estas orquestas y que espero les sirvan de aliciente para seguir realizando su maravilloso trabajo”.

Apenas en noviembre de 2023, precisamente, se entregó el Grammy Latino a la Mejor obra/composición clásica al “Concierto venezolano de Paquito D’Rivera”, grabado por la Sinfónica de Minería, bajo la batuta de su director artístico Carlos Miguel Prieto.

Los próximos conciertos de la Sinfónica de Minería pueden consultarse en https://minería.org.mx. El miércoles 14 y jueves 15 habrá Gala de Ópera en beneficio de la comunidad de profesores y alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero, afectada por el huracán Otis.