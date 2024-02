Spotify impulsa el crecimiento del consumo de audiolibros

MADRID (Portaltic/EP) - La plataforma de contenido en 'streaming' Spotify mejoró las cifras del mercado de los audiolibros al lograr, en los últimos meses, que sus usuarios reproduzcan más de 90 mil títulos individuales de su catálogo, que está formado por más de 300 mil audiolibros.

La compañía entró oficialmente en este sector a finales de septiembre de 2022, una opción que primero llegó a Estados Unidos. Los audiolibros aparecen en el servicio como una sección en la biblioteca de los usuarios, donde se pueden buscar por su título o acceder a recomendaciones basadas en los intereses desde la página principal.

En el momento en que la firma decidió incorporar este material a su plataforma, con un catálogo que ahora alcanza más de 300 mil títulos, los audiolibros representaban una cuota de mercado de los libros de un 6 a un 7%, una categoría que entonces registraba un crecimiento anual en torno a un 20%.

La entrada de Spotify en el mercado de los audiolibros fue vista por los autores como algo lucrativo y negativo, preocupados por que el 'streaming' pudiese afectar al valor de sus obras, tal y como recuerda The New York Times.

Sin embargo, el consumo de audiolibros no ha dejado de crecer, independientemente de la labor de Spotify. Tanto es así que, sin las cifras registradas por esta plataforma, este mercado creció un 14% en el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el año anterior, según datos de Bookstat.

Esta compañía de análisis ha señalado, de hecho, que con la incorporación de Spotify en el sector, el consumo de audiolibros creció un 28% en dicho período y que esta plataforma tenía una participación de mercado del 11%.

Al colocarse por delante de Apple y por detrás de Audible, que durante mucho tiempo ha dominado el sector de los audiolibros, Spotify hizo "crecer el mercado en lugar de canibalizar a los clientes existentes" de estas otras plataformas, en palabras del fundador de Bookstat, Paul Abbassi.

Las editoriales también han visto incrementados sus beneficios con esta expansión de la plataforma de música en 'streaming', con títulos como 'The Woman in Me', la autobiografía de Britney Spears, así como 'The Mountain is You', de Brianna Wiest.

Así lo ha confirmado la directora de Operaciones de Thought Catalog, Noelle Beams, que ha reconocido haber ganado cientos de miles de dólares en 'royalties', lo que demuestra "que hay nuevas audiencias a las que llegar".

Por parte de Spotify han confirmado que en los últimos meses los usuarios han escuchado más de 90 mil títulos individuales del catálogo de la plataforma, formado por más de 200 mil audiolibros, producidos por Findaway, plataforma que adquirió en 2021.

PREOCUPACIÓN POR LOS DERECHOS DE AUTOR

Según la Asociación de Editores Estadunidenses, este formato creció más del 500% entre 2013 y 2022, hasta alcanzar ingresos de 839 millones de dólares. En ciertos géneros, como la autoayuda o las biografías de personajes famosos, sus ventas pueden igualar o superar las correspondientes a la versión impresa.

De ahí que agentes literarios hayan mostrado su preocupación por las retribuciones finales a los autores de las obras, que podrían verse perjudicadas de la misma manera que la música en 'streaming', que cada vez les beneficia en menor medida si se trata de artistas que no logran reunir un determinado número de reproducciones.

El presidente de Trident Media Group, Robert Gottlieb, también considera que el comportamiento de los consumidores puede ser un "problema" al tener una mentalidad "de que los libros deberían ser mucho más baratos", según declaraciones recogidas por The New York Times.

Actualmente, en Estados Unidos, Spotify cuenta con títulos pertenecientes tanto a editoriales de gran relevancia, como Hachette o HarperCollins, que ofrecen su catálogo completo en formato audiolibro, como de sellos independientes y autores que autoeditan sus trabajos.

Otras firmas como Macmillan solo ofrecen a los suscriptores de Spotify una selección de sus libros y dan la opción a sus autores de participar con sus obras en plataformas de este tipo.