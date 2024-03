Paco de María, “La Voz del Big Band”, siempre va contra la corriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El cantante sonorense, con alrededor de 17 años de carrera, interpreterá canciones de todo su repertorio más melodías de su proximo disco “Pesonality” para celebrar sus 40 años de vida en El Cantoral, desde luego con su Big Band, dirigida por Christian Bernard desde el 2011.

La cita es este sábado 2 de marzo a las 20 horas. Siempre ha grabado sus producciones con más de 40 músicos, ya sea en México o el extranjero. “Pesonality” lo sacará al mercado, a decir suyo, durante el segundo semestre de este año.

Su repertorio abarca jazz, pop, bossa nova, latin jazz, disco, bolero y rock. Por telefóno menciona a Proceso que se siente “muy contento y con una sensación de mucha libertad, desde el punto de vista creativo y personal”.

Su actuación en El Cantoral –dice– es definitivamente una presentación muy especial:

“Para mí será muy emotivo presentarme en este espacio mientras cumplo cuatro décadas, como agradecimiento a mi público, con toda la orquesta, además de un mariachi al cierre del concierto. Entonces habrá alrededor de 30 músicos en escena, en un lugar que posee una buena acústica y visiblemente es muy bonito”.

La Big Band se conforma de 16 integrantes y el mariachi de 13. El originario de Ciudad Obregón adelanta:

“Estaré cantando las mejores canciones de toda mi carrera junto con algunos homenajes a grandes influyentes, como José José, Juan Gabriel, Frank Sinatra, Tony Bennett, en fin, y cerraré este concierto con lo prendido y lo festivo que es nuestra música mexicana y auténtica que es el mariachi. Entonces estoy muy contento por esta oportunidad de celebrar mi cumpleaños en el escenario y con todo un festejo lleno de música e imágenes porque también llevamos muchas pantallas. Será un concierto muy dinámico donde estaremos tocando distintas épocas de la música latina norteamericana y británica”.

–¿Cómo surge “Personality”?

–Es el segundo volumen de lo que fue mi último material llamado “Personal”, que lo componen canciones de las décadas de los 70, 80 y 90. Es completamente en inglés y lo integran canciones de agrupaciones de rock, como Depeche Mode, Radiohead, Aerosmith y Queen, entre otras. Este segundo lo grabamos con más de 60 músicos y participa una filarmónica de 42 cuerdas. Son melodías de The Police y U2, además hay un dueto con Kika Edgar, que es el primero que hago en mi carrera.

“Creo que es un sonido y una propuesta muy original que vale mucho la pena que las nuevas generaciones adopten otras alternativas a lo que suena todo el tiempo en la radio de lo que está de moda”.

–¿Cómo es que se introduce en esta mezcla de jazz, bing band, pop, rock, balada, en fin?

–Generalmente la base es el género de las grandes bandas que es el Bing Band, el cual hizo muy popular a cantantes como Sinatra, Bennett y Cole Porter. Aquí en México también hubo grandes bandas. Yo he tratado de sostener la bandera de nuestro país con este género musical que vale mucho la pena rescatar, sobre todo por los instrumentos en vivo y por la música en vivo, para no irnos todo por lo digital. Hoy en día casi todos los proyectos ya no se graban con músicos en vivo, entonces, para mi es muy importante poder rescatar este género musical, con el cual crecí escuchándolo, desde niño. Mi papá se encargó de ponernos todo ese tipo de música, a mis hermanas y a mi, y mi trabajo ahora básicamente consiste en llevárselo a las nuevas generaciones, para que también tengan otras opciones de letras, mucho más positivas, mucho más armónicas, de un género musical absolutamente artístico, donde participan muchos instrumentos y debes poseer mucho estudio también vocalmente.

–¿Cómo es que influye en usted el Big Band?

–Todo viene de mi casa. De la educación que siempre mi papá nos dio musicalmente e igual por interés personal, interés propio. Nunca me he identificado mucho con la música que está de moda. Así que también es importante rescatar esta parte artística y no nada más irnos por la parte del negocio. El medio artístico se ha convertido casi 100% en negocio y no se ha equilibrado la parte artística, por ello, se ha perdido mucho. Más que nada mi finalidad es poder mantener una área artística por medio de la música en México y en la música latinoamericana para que las nuevas generaciones puedan tener otras opciones.

–¿Qué tan fácil o difícil es grabar clásicos de rock y pop de los años 70, 80 y 90 con una Big Band?

–Yo desde el inicio de mi carrera siempre he sabido que he ido en contra de la corriente. Este género musical no necesariamente está de moda, pero siempre he sabido que hay mucha gente que busca alternativas y que existe un nicho de mercado bastante amplio; lo he visto durante todos mis conciertos. Lo que no hay son opciones y es donde salimos nosotros y grabamos este tipo de música. Ya estoy acostumbrado a grabar con orquesta, especialmente este género musical. Este último disco fue muy divertido para mí, muy creativo, porque son canciones que acompañaron mi adolescencia, y fue muy creativo poderlo transformar con nuevos arreglos, grabados con toda una orquesta, pero siempre respetando la esencia de las composiciones originales.

Desde el 2011 cuenta con su propia orquesta:

“Ya estamos muy acoplados porque tenemos mucho tiempo cantando juntos, generalmente el 90% de mis presentaciones es con mi propia orquesta. Conocemos muy bien la forma en la que trabajamos. Son músicos de excelente calidad y que entienden el género musical a la perfección”.

–Se presenta en el Tetaro Cantoral y ¿luego qué sigue?

–Vamos a empezar a trabajar en una gira a nivel nacional y también con la promoción de lo que será mi próximo material “Personality”.