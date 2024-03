El Oscar 2024, entre Oppenheimer y la protesta por Gaza; Rodrigo Prieto se queda sin premio

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los Premios Óscar 2024 no tuvieron tantas sorpresas: los filmes Oppenheimer, Poor Things, La Zona de Interés y Barbie se repartieron la máxima estatuilla hollywoodense a lo largo de la noche; Los Asesinos de la Luna quedó relegada, y con ello el mexicano Rodrigo Prieto sin Mejor Fotografía en la categoría.

El filme que narra la historia sobre el hombre detrás de la bomba atómica, Oppenheimer, se llevó siete premios: Mejor Película, Mejor Dirección para Christopher Nolan, Mejor Actor para Cillian Murphy y Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr, Mejor Banda Sonora, Mejor Edición y Mejor Fotografía.

Le siguió Poor Things del griego Yorgos Lanthimos que consiguió cuatro estatuillas: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje y Peinado, y Mejor Actriz para Emma Stone (su segundo en esa misma categoría después de “La La Land”).

La Zona de Interés se quedó con Mejor Sonido y Mejor Película Internacional; mientras que Barbie –luego de la expectativa de su estreno y la polémica y debate que abrió tras su propuesta orientada al feminismo--, solo obtuvo uno en Mejor Canción por “What was I made for” de Billy Eilish y Finneas O’Connell (el segundo para los hermanos en esa misma categoría luego de su trabajo en “007: No time to die”, 2022).

El filme Los Asesinos de la Luna quedó prácticamente relegada de la premiación, a pesar de que se esperaba obtuviera alguno (o ambos) por Mejor Director (Martin Scorsese) y Mejor Fotografía (Rodrigo Prieto).

El Mejor Guion Original fue para “Anatomía de una caída” de Justin Triet y Arthur Harari; y Mejor Guion Adaptado para American Fiction de Cord Jefferson.

Sean Lennon, hijo de la leyenda de la música John Lennon y Yoko Ono, obtuvo un Óscar por el Mejor Corto Documental debido a “War is over! Inspired by the music of John & Oko”, mismo que subió a recoger en compañía de sus productores.

En una gala con pocas sorpresas presentada por Jimmy Kimmel y actores invitados a lo largo de las categorías, hubo momentos de diversión como la presentación musical de “I’m just Ken” por parte de Ryan Gosling, una intervención del luchador-actor John Cena semidesnudo, y la participación de Michael Keaton y Catherine O’Hara como un ‘spoiler’ para Beetlejuice 2.

Uno de los momentos emotivos de la noche fue cuando Cillian Murphy subió a recoger su Óscar por Mejor Actor, y dedicó el premio a todos los que abogan por la paz mundial.

Lo anterior tuvo mayor eco debido a que afuera del Dolby Theater de Los Ángeles, California se efectuó una protesta –con toda intención y crítica respecto a los Óscar– en apoyo a Gaza, situación que los conductores de televisoras abiertas de México trataron de minimizar en la transmisión, “disculpándose” por el “ruido” si se llegaba a escuchar.

Los ganadores

Aquí la lista completa de los galardonados de la 96 edición de los Premios Oscar: