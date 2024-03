La animación de Pablo Berger, “Mi amigo robot”, nominada al Oscar

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El largometraje español de animación y sin diálogo alguno “Mi amigo robot” (Robot dreams, 2023) “es la película que más se acerca a la que soñé filmar”, revela su director Pablo Berger (Bilbao, 1963).

El guion, basado en la popular novela gráfica de la escritora estadunidense Sara Varon, lo escribió el mismo Berger y se puede ver en las salas mexicanas desde el 7 de este marzo. Se encuentra nominado al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada, y obtuvo dos Goyas en España: Mejor Película de Animación y Mejor Guion Adaptado.

El relato, situado en los años ochenta, trata de Dog, un perro callejero que vive en Manhattan, donde labora como guardia nocturno en una tienda de almacenes; por su horario no cuenta con amigos, pero un robot aparece y cambia su vida, porque al autómata le gusta ver películas, jugar al pong y comer hot dogs. La amistad entre los dos se hace profunda, pero Dog debe dejar en la playa a su nuevo amigo en una noche de verano.

La música es de Alfonso de Vilallonga. “Mi amigo robot” se proyectó por primera vez en el Festival de Cine de Cannes 2023. Además, participó en el Festival Internacional de Cine de Annecy, también de Francia, donde logró el Gran Premio Contrechamp. Igual fue parte de los festivales de Toronto, Londres y Sitges.

Berger, quien también realizó “Torremolinos 73” (2003), “Blancanieves” (2012) y “Abracadabra” (2017), platica vía zoom que la película de 103 minutos se estrena en este momento en varias partes del mundo y le alegra mucho que igual se vea en las salas de México:

“Deseo y creo firmemente que va a conectar con el público mexicano, el cual es muy sensorial, ya que le gusta sentir las cosas de una manera muy intensa, le encanta la música, reír y llorar. Creo que ‘Mi amigo robot’ les va a hacer soñar despiertos y vivir una experiencia muy especial.

Berger. “Lo más parecido a lo que soñé”. Foto: Cortesía de CineCaníbal.

“Para mí, las dos emociones básicas, fundamentales, son la risa y el llanto, y son dos emociones que se hallan muy presentes en ‘Mi amigo robot’”.

Berger, quien tras dirigir su primer corto, ‘Mamá’, consiguió una beca de la Diputación Foral de Vizcaya para estudiar un máster en cine en la New York University, donde dirigió su corto “Truth and beauty”, por el cual fue nominado a los Emmy, cuenta que en efecto es su primer trabajo de animación, y rememora:

“Cuando leí la novela gráfica de Sara Varon en el 2010 se convirtió en una de mis novelas gráficas favoritas. Un día la volví a revisar y me gustó y conmovió muchísimo más, de una manera tan profunda que decidí crear la película. La animación era un medio de contar historias que yo desconocía, pero al leer la novela gráfica hice mis propias sustituciones, no pensaba en ‘Mi amigo robot’, sino en seres queridos que ya no están conmigo.

“Mientras leía el libro visualicé la película. Y pensé: ‘Si me ha conmovido y me ha divertido tanto, creo que si la hago en pantalla grande habrá un público muy amplío que va a poder sentir lo mismo que yo’”.

–¿Tuvo dificultades para pasar la novela al séptimo arte?

–Inicialmente pensaba que iba a ser mucho más difícil la transición del director de imagen real al director de animación. Tenía mucho miedo, pero enseguida me di cuenta de que habían muchas más cosas en común que diferencias. Al final el director es un contador de historias, y yo lo que tuve que hacer fue remplazar la imagen real.

“Yo generalmente he trabajo con un director de foto, un director de arte, maquillistas, peluqueros, en fin, y en el largometraje de animación únicamente conté con un departamento, el de arte, que son grandes dibujantes, capitaneados por un director de arte, José Luis Ágreda, quien acababa de terminar ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, de Salvador Simó”.

Detalla:

“La manera de comunicarme fue la misma, me expresaba de igual manera. La diferencia es que en una producción de imagen real yo trabajo con los actores. y en una película de animación laboro con animadores. Aquí tuve la suerte de contar con un gran director de animación, muy experimentado, quien me ayudó muchísimo. Se llama Benoît Feroumont, quien trabajó con el irlandés Tomm Moore en ‘El secreto del libro de Kells”. Al final un director está acostumbrado a trabajar con equipos y siempre con los mejores, entonces tuve la suerte de estar muy bien acompañado en este viaje”.

En computación gráfica 2D

–“Mi amigo robot” se laboró en 2D, ¿verdad?

–Crecí con los dibujos animados, realizados a mano, “old school” (de la vieja escuela), y el 3D ya me tomó tarde. Hay excelentes largometrajes en 3D, los de Pixar, pero me siento mejor con el 2D. Me parece que la animación 2D es más humana, más tierna.

Al señalar que ésta es la película que más se acerca a la que soñó, explica:

“Hay un paso intermedio entre el guion y la película acabada, que se llama ‘my storyboard’ (creación de guiones gráficos), entonces yo ahí pude decidir todos los planos. La cinta al estar trabajada desde una animación se parece muchísimo a la que yo soñé.

“Es un filme de varios tópicos que me interesaban: la soledad, la amistad, el amor, la fragilidad de las relaciones, y cómo superamos la pérdida de alguien. Sin duda igual habla de cómo nuestra memoria puede ser un bálsamo para superar la pérdida. Es una película que al mismo tiempo quiere entretener, es un largometraje divertido, pero sobre todo quiere emocionar, porque yo como director siempre busco la emoción, y sin duda para mí las dos emociones fundamentales son la risa y el llanto”.

La amistad compartida. Foto: Cortesía de CineCaníbal

Al comentarle que la música es otro personaje en la película y que la melodía más importante es “September”, de Earth, Wind & Fire, cuenta:

“Se puede decir que ‘Mi amigo robot’ es un musical porque la música está presente desde principio a fin. Uno de mis proyectos que está muy conectado se llama ‘Blancanieves’, que considero musical. En un filme sin diálogos, la música los sustituye o es la voz de los protagonistas, y la música es muy poderosa para expresar emociones. Yo no considero al cine sin la música, y si pensamos en la historia de cine, la música siempre ha estado presente.

“Yo he tenido la suerte de colaborar con el mismo compositor, Alfonso de Vilallonga, desde ‘Blancanieves’ y ‘Abracadabra’, llevamos tres películas juntos. Tenemos una relación muy íntima, y había un elemento fundamental: ¿A qué suena la música de Nueva York?, y obviamente Nueva York está llena de barrios y etnias, así que debía haber música latina, band rock, música callejera, hip hop, en fin. Había mucha música y canciones, pero se debía decidir: ¿Cuál es el tipo de música que mejor define a New York?, y nos dimos cuenta que era el jazz. Por ello, la historia también posee una banda sonora original de jazz muy emotiva, de un gran valor musical”.

–Es una sorpresa que ‘Mi amigo robot’ esté compitiendo para el Oscar con ‘El niño y la garza’ de Hayao Miyazaki, ‘Elemental’ de Peter Sohn, ‘Nimona’ de Nick Bruno y Troy Quane, ‘Spider-Man: cruzando el multiverso’ de Joaquim dos Santos. ¿Cuál es su sentir?

–Es un honor ser una de las cinco películas nominadas, sobre todo porque entre los que compiten está el maestro japonés Miyazaki, quien es el indiscutible maestro. Ha hecho una docena de obras maestras. Me hace mucha ilusión ser parte de esos cinco filmes muy diferentes entre sí. ‘El niño y la garza’ y ‘Nimona’ son dos películas dibujadas a mano, a diferencia de las otras tres, que son películas en 3D de los grandes estudios estadunidenses, pero dicen mucho de cómo están cambiando los Oscar en los últimos tiempos, porque están más abiertos a películas de otras nacionalidades. La coproducción británica, polaca y estadunidense ‘Zona de interés’, del británico Jonathan Glazer, está nominada a Mejor Película”.

“Yo creo que hay mucho más interés ahora por los cinéfilos, por los amantes del cine, y por los que les gustan los premios Oscar que hace una década, por ejemplo”.

Subraya:

“El nivel de las películas de los Oscar en este año, tanto en ficción como en documental, en imagen real y animación, creo que es muy alto”.

–¿Cuál es su sentir de que la película se vea en México?

–Todas mis películas se han estrenado en México. Tengo muchos recuerdos de mi visita al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la Filmoteca de Monterrey, y trabajé con el actor mexicano Daniel Giménez Cacho en ‘Blancanieves’, quien es alguien a quien adoro y al que admiro muchísimo. Uno de los grandes apoyos de ‘Mi amigo robot’ ha sido el gran director mexicano Guillermo del Toro, porque desde que nos conocimos en el último Festival de Annecy, donde vio la película, no ha hecho más que alabarla, y sé que ha sido fundamental para que el largometraje esté nominado al Oscar. Entonces, para mí México es muy especial.

Animación sin palabras. Foto: Cortesía de CineCaníbal

–¿Qué le ha brindado esta película como individuo y cómo creador fílmico?

–Sin duda lo que más me alegra de esta cinta es que de todas mis películas es la más abierta. Es una cinta para el público cinéfilo, pero también para el espectador, que una vez a la semana quiere entretenerse. Además, es también para el público infantil, porque la hemos enseñado a los infantes y abrazan la historia. A mí cómo director lo que más me gusta es llegar a un público muy amplio, me fascina la idea de que en la misma sala haya gente de diferentes edades y diferentes niveles sociales y culturales, porque al final el cine es una forma de expresión popular. No me gusta el cine excluyente, me gusta el cine inclusivo.

Y acaba:

“Al ver que ‘Mi amigo robot’ se está estrenando en todo el mundo y el público es tan amplio y les gusta a cinéfilos, gente normal o niños, eso me llena de satisfacción, y me indica un camino a seguir: de que es posible reunir un público tan variopinto en la sala de cine”.