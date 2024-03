Oppenheimer se encamina para una gran noche en los Oscar

LOS ÁNGELES (AP) — Cuando Hollywood se reúna para la 96ª edición de los Premios de la Academia el domingo, se espera que la exitosa película biográfica “Oppenheimer” domine a la competencia, incluida su compañera de fecha de estreno, “Barbie”, en unos Oscar que podrían convertirse en una coronación para Christopher Nolan.

Los Oscar, cuya transmisión televisada comienza a las 7 p.m. de Nueva York del domingo, se adelantan una hora antes de lo habitual por el horario de verano. Pero fuera del cambio de horario, el espectáculo de este año apuesta por fórmulas probadas de los Premios de la Academia. Jimmy Kimmel está de vuelta como anfitrión. Habrá muchos anteriores como presentadores. Y las películas épicas de los grandes estudios podrían llevarse todo un botín de premios.

La gala de este año también está rodeada de múltiples acontecimientos. Se espera que haya protestas contra la guerra entre Israel y Hamas cerca del Teatro Dolby en Los Ángeles. La policía ha reforzado su ya extensa presencia. La guerra en Ucrania estará en la mente de algunos asistentes, en particular en la de los periodistas detrás del documental favorito, “20 Days in Mariupol” (“20 días en Mariúpol”). Y con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en pleno apogeo, la política podría ser un tema inevitable, a pesar de una temporada de premios que se ha desarrollado en gran medida apartada de estos temas.

Hollywood también llega con sus propias inquietudes.

El año cinematográfico 2023 se definió por una prolongada huelga sobre el futuro de una industria que se enfrenta al streaming, la inteligencia artificial y los gustos cambiantes de los cinéfilos que han puesto a prueba incluso a las marcas más rentables. La academia nominó ampliamente películas como “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) y “Poor Things” (“Pobres criaturas”), pero recibió con los brazos abiertos tanto a “Oppenheimer”, la principal nominada con 13 menciones, como a “Barbie” de Greta Gerwig, el mayor éxito de taquilla del año con más de 1.400 millones de dólares recaudados por ventas de entradas, que se llevó ocho nominaciones.

HORARIOS

La cobertura de la alfombra roja comienza a las 4 p.m. de Nueva York (2000 GMT) en diversos canales, incluyendo un streaming de The Associated Press en YouTube. La ceremonia comienza a las 7:00 pm de Nueva York (2300 GMT).

LA GALA

Cinco ganadores anteriores en cada categoría de actuación anunciarán juntos a los ganadores por primera vez desde 2009. Entre los múltiples presentadores anunciados previamente se encuentran: Zendaya, Al Pacino, Jennifer Lawrence, Michelle Yeoh, Steven Spielberg, Dwayne Johnson, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Mahershala Ali, Nicolas Cage y Bad Bunny.

Se interpretarán todas las nominadas a mejor canción original, incluida la ganadora más probable, “What Was I Made For” de “Barbie”, que será entonada por Billie Eilish y Finneas O’Connell. Las otras canciones son: “I’m Just Ken”, con Ryan Gosling y Mark Ronson; “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”, a cargo de Becky G; “It Never Went Away” de Jon Batiste de “American Symphony”; y “Wahzhazhe (A Song for My People)”, de “Killers of the Flower Moon”, que correrá a cargo de Scott George and the Osage Singers.

LOS FAVORITOS

“Oppenheimer” llega después de haber ganado en los gremios de productores, directores y actores, lo que la convierte en la clara favorita a mejor película. Se espera que la película también gane en otras categorías. Nolan se perfila para ganar su primer Oscar al mejor director, mientras que también se espera que Robert Downey Jr. (mejor actor de reparto) y Cillian Murphy (mejor actor) ganen su primer Premio de la Academia. Paul Giamatti de “The Holdovers” (“Los que se quedan”) es el competidor más cercano a Murphy.

Con el pronosticado “Oppenheimer”, el drama más grande de la noche está en la categoría de mejor actriz. Emma Stone (“Poor Things”) y Lily Gladstone (“Killers of the Flower Moon”) tienen casi la misma probabilidad de ganar. Para Stone sería su segunda estatuilla después de ganar por “La La Land” (“La ciudad de las estrellas. La La Land”), una victoria para Gladstone sería histórica en los Premios de la Academia, pues sería la primera indígena estadounidense en ganar un Oscar competitivo.

Si bien “Barbie” superó (y ayudó a elevar) a “Oppenheimer” en la taquilla, parece probable que pase a un segundo plano frente a la película de Nolan en los Oscar. Gerwig fue notablemente pasada por alto en la categoría de mejor dirección, lo que provocó una protesta que algunos, incluyendo a Hillary Clinton, quienes dijeron que imitaba el patriarcado parodiado en la película.

En la categoría de actriz de reparto, Da’Vine Joy Randolph de “The Holdovers” ha sido una ganadora constante durante toda la temporada por su actuación en el filme de Alexander Payne.

¿QUÉ MÁS HABRÁ EN LA NOCHE?

Se espera que el compositor John Williams, de 92 años, asista a la ceremonia para la que está nominado por 49ª vez a la mejor música original por “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el dial del destino”) Mientras tanto, Godzilla va a los Oscar por primera vez, con “Godzilla Minus One” logrando una nominación a los mejores efectos visuales.

También, por primera vez, dos filmes de habla no inglesa compiten en la categoría de mejor película, el drama sobre Auschwitz en alemán “The Zone of Interest” (“Zona de interés”) y el drama judicial francés “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”). “The Zone of Interest” es la gran favorita para ganar el premio a mejor largometraje internacional.

Históricamente, tener grandes películas en la mezcla para los premios más importantes de los Oscar ha sido bueno para los índices de audiencia de la ceremonia. La mayor audiencia de los Premios de la Academia se produjo cuando “Titanic” de James Cameron arrasó en los Oscar de 1998.

La ceremonia del año pasado, en la que triunfó “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), fue vista por 18.7 millones de personas, un 12% más que el año anterior. El canal ABC, que transmite la ceremonia en Estados Unidos, y la academia esperan continuar con la tendencia al alza después de su punto mínimo en 2021, cuando 9,85 millones vieron una transmisión con menor aforo por la pandemia desde Union Station de Los Ángeles.