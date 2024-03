Los Oscar reciben impulso de "Barbie" y "Oppenheimer"; así estuvo el rating

LOS ÁNGELES (AP) — El "Barbenheimer" le dio un empujón, pero no produjo un boom para el índice de audiencia de los Oscar.

Se estima que 19.5 millones de personas sintonizaron la 96ª ceremonia de los Premios de la Academia en Estados Unidos el domingo por la noche, cuando fueron transmitidos por ABC. Ese es el mayor índice de audiencia en cuatro años.

Pero esa tendencia al alza viene de un mínimo histórico durante la pandemia, y representa sólo un aumento de 4% con respecto a la audiencia estimada del año pasado de 18.7 millones, según cifras publicadas el lunes por ABC.

La Academia experimentó al iniciar el programa de este año una hora antes, y por primera vez en años tuvo muchas nominaciones para películas taquilleras que los espectadores habían visto: "Barbie" y "Oppenheimer".

La audiencia alcanzó su punto máximo en la última media hora, cuando el público vio a Ryan Gosling interpretar "I'm Just Ken" de "Barbie", a Cillian Murphy ganar el premio al mejor actor y a Christopher Nolan llevarse el premio a mejor dirección por "Oppenheimer".

Otra gran estrella, Emma Stone, consiguió el premio a la mejor actriz en la recta final de la carrera más competitiva de la noche sobre Lily Gladstone, y se estima que 21 millones de personas la vieron.

La gran ganadora del Oscar del año pasado, "Everything, Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), tuvo un buen desempeño en taquilla, recaudó 143 millones de dólares en todo el mundo. Pero no se compara con el monstruo de "Barbenheimer" con el que "Oppenheimer" se acercó a los mil millones de dólares globales y "Barbie" recaudó más de esa cantidad.

Pero las cifras no son las que la Academia y ABC podrían haber esperado.

Por años, los Oscar fueron a menudo el segundo programa más visto del año en Estados Unidos, detrás del Super Bowl. Hasta 2018, la transmisión de los Oscar nunca había caído por debajo de los 30 millones de espectadores, según los registros de Nielsen. El punto más alto fueron 55 millones que sintonizaron cuando "Titanic" arrasó en 1998.

De los 43.7 millones que vieron la ceremonia en 2014, la audiencia disminuyó constantemente a 26.5 millones en 2018, luego volvió a subir a 29.6 millones en 2019 y 23.6 millones en 2020. El fondo se tocó con la ceremonia de escala reducida por la pandemia en 2021, que fue vista sólo por 9.85 millones. Los premios comenzaron a recuperarse en 2022, el año de la bofetada, con 16.6 millones.