Pop de luto: murió Eric Carmen, famoso por “All By Myself”, “Hungry Eyes” y “Make me lose control”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante estadunidense Eric Carmen, famoso por éxitos como “All By Myself” y “Hungry Eyes”, murió a los 74 años de edad.

La página web del artista pop publicó el comunicado escrito por su esposa Amy, en la que da a conocer el fallecimiento ocurrido el pasado fin de semana.

“Es con tremenda tristeza que compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía, durante el fin de semana.

“Le produjo gran alegría saber que, por décadas, su música tocó a muchos y será su legado duradero. Por favor respete la privacidad de la familia mientras lamentamo nuestra enorme pérdida. El amor es lo único que importa...Fiel y para siempre”, dice el comunicado.

Nacido en Cleveland, Ohio, en 1949, Eric Carmen tuvo una exitosa carrera de solista aunque también formó parte del grupo Rapsberries entre 1972 y 1974.

El éxito que lo dio a conocer globalmente fue “All by myself” (conocido en la radio mexicana como “Completamente solo”, que alcanzó el número 2 en la lista Hot 100 de Billboard el 6 de marzo de 1976. Se trata de una balada que retoma el segundo movimiento Adagio Sostenuto del Concierto para Piano No. 2 de Serguéi Rachmaninov.

Doce años desspués volvió a las listas de popularidad con “Hungry Eyes” (“Ojos hambrientos”) incluido en el soundtrack de la película Dirty Dancing (Baile Caliente), que llegó al número 4 del Hot 100 el 13 de febrero de 1988.

Ese mismo año, pero en agosto, alcanzó el número 3 con “Make me lose control” (“Hazme perder el control”).

“Muchas de las canciones de Carmen han perdurado gracias a nuevas versiones que calaron en la cultura pop, incluyendo el cover de Celine Dion de ‘All By Myself’, que alcanzó el No. 4 en el Hot 100 en 1997; y “Go All the Way”, con Rapsberries, que apareció en la banda sonora Guardians of Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 en 2014”, destaca la nota de la revista Billboard.