Vive Latino 2024, de la música a la conciencia social

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Vive Latino se realiza este 16 y 17 de marzo por primera ocasión en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y con ello una diversidad musical que a decir de sus artistas invitados ha adoptado el camino de la conciencia social.

En recorrido esta tarde con representantes de los medios de comunicación por las instalaciones de la nueva sede, el director del festival, Jordi Puig, y la productora del Vive Latino, Itzel González, se dijeron listos para recibir a 80 mil personas por día.

Sobre el cambio al Autódromo, Puig indicó:

“Nos sacó de la zona cómoda, nos puso las pilas para trabajar, darle vueltas, ver cómo traducíamos después de 23 años en el Foro Sol. Afortunadamente no llegamos a un sitio desconocido, ya tenemos mucha experiencia. El cambio fue natural, pero tuvo sus retos, lo que revisamos fue lo que tenemos allá en el Foro Sol y sus alrededores, para irlo traduciendo para acá. Fuimos sembrando para que no haya cambio en la mente de los que vienen cada año”.

Itzel González definió que el público se llevará sorpresas y vivirá una experiencia diferente a ediciones anteriores, e incluso, revisarán si los asistentes prefieren el nuevo espacio:

“Va a depender de la reacción de la gente, nos lo van a dejar saber seguramente”.

En el día previo se mostraron los escenarios: el principal Amazon Music, así como los alternos Amazon, Telcel, Momentos Indio, Carpa Little Caesars, Carpa Intolerante y Casa Comedy.

El sábado 16 de marzo arribará: Bad Religion, Billy Idol, Bratty, El Columpio Asesino, Fito Páez, Greta Van Fleet, La Adictiva, La bande-son imaginaire, Marissa Mur, Panteón Rococó, Prayers y Santa Fe Klan.

El domingo 17 de marzo: Babasónicos, Hombres G, Junior H, Kerigma, Kings of Leon, La Castañeda, Las Ultrasónicas, Los Lobos, Maná, Renee, Sabino, San Pascualito Rey, Silvana Estrada y The Warning.

Así quedaron los horarios para este sábado 16 de marzo:

Y para el domingo 17 de marzo:

La voz de los artistas

Previo al recorrido por escenarios, en conferencias virtuales concedidas a representantes de medios, una selección de músicos participantes expresó a Proceso la evolución del Vive Latino. Destacaron la variedad de estilos que ahora se conjugan en el festival que originalmente abrió sus puertas al rock y que actualmente cobija un amplio segmento de estilos musicales.

La legendaria agrupación mexicana La Castañeda, al mando del vocalista Salvador Moreno “Chava”, el guitarrista Oswaldo de León y el tecladista Omar de León, además de festejar sus 35 años de trayectoria, fungirán como los encargados de brindar cierre estelar del Vive Latino. De León expresó:

“El festival se ha vuelto completamente incluyente, pero yo creo que esa inclusión y esa diversidad del festival son un sello de su propia personalidad. Cada festival se ha ido desarrollando y tomando sus nichos, su tipo de público. El Vive Latino es el de mayor apertura, lo cual se traduce en una mayor oferta para la gente, donde se rompen las barreras, las fronteras, que hace muchos años estaban super marcadas. Incluso entre los subgéneros del rock, había mucha segmentación, afortunadamente eso se ha superado, para mí es un agasajo que haya un encuentro donde los géneros musicales puedan convivir”.

Además, detalló se ha desarrollado la industria musical:

“No sólo es para la generación de público, sino de las bandas, de los técnicos que tanto han crecido en México, del nivel técnico del festival, es de primera línea, todo esto ha ido evolucionando y contribuyendo a la preparación.

“En tanto, los jóvenes siempre merecen atención, siempre merecen espacios, medios de expresión y de comunicación. Que el público tenga opciones, cuando un chavo empieza a conocer música escucha lo que está de moda, en el Vive Latino tienen la oportunidad de expandir su gusto, de conocer otras cosas que no pertenecen a la moda actual, a la tendencia actual, ya la han trascendido, son propuestas que ya no necesitan estar de moda para ser válidas”.

Por su parte, Daniel Balderrama, conocido artísticamente como Danny Lux, a sus 20 años es una de las alternativas perteneciente a las nuevas generaciones y que arribará al Vive Latino compartiendo su estilo en regional mexicano y corridos tumbados. Para él es una oportunidad especial:

“Es algo tan loco cómo ha cambiado la música, con tantos subgéneros que hay ahora, tantos estilos diferentes, a mí me encanta todo, me encanta toda la música que ha estado saliendo, del regional y de mis amigos del género. Es loco cómo la música puede cambiar el mundo, si te sientes triste y solo, si escuchas una canción te hace sentir que tú lo no estás. Me siento tan bendecido de estar en todo esto. Quiero inspirar, el mundo ocupa más amor, cuando desde siempre han existido tantas guerras, pero todo puede cambiar con una persona, aunque sea un acto chico vale mucho”.

Roberto Ruiz Díaz “Chirola”, vocalista de la banda paraguaya Kchiporros surgida en 2006, siendo su tercera participación en el festival, señaló que las agrupaciones de conciencia social y contestatarias permanecen:

“Cada generación tuvo su lucha, no podemos comparar la lucha juvenil de los 80 con la lucha de hoy en día, hoy luchamos por tener autonomía, ser individuos, porque no nos roben la información personal con la inteligencia artificial, por el calentamiento global, por el mundo, por el agua, son luchas diferentes.

“Parte del propósito de la música de hoy en día es que tiene que ser para despertar esas conciencias, simplemente conectando con la música. La lucha va por ser felices, por ser saludables, por tener salud mental, por cuidar el planeta, por cultivar amistades, por tener relaciones sanas, por salir a bailar, por celebrar a la vida, por respetar las viejas generaciones y dejar un planeta limpio y digno a las nuevas generaciones. Por lo tanto, es un ejemplo de un mundo ideal el Vive Latino”.

Sebastián Teyser, cantante de la banda uruguaya la Vela Puerca, fundada en 1995, manifestó su gusto por lo diverso:

“Me encantan los cruces, que aunque sean propuestas diferentes, son oportunidades de conocer otro tipo de música, otras inquietudes, otras maneras de comunicarse musicalmente. A mí me parece genial que los festivales sean justamente eso, amo escuchar música de todo tipo. Los festivales me vienen a pelo, vas de un escenario a otro descubriendo nuevas maneras de hacer música, lo único que pido, es que todos sean creíbles, que el que esté arriba del escenario esté convencido de lo que esté haciendo”.

Mientras que el trompetista Martin Gil de los también uruguayos No Te Va Gustar, surgidos en 1994, definió:

“Lo que ha mejorado en los festivales es la tolerancia y la convivencia entre los distintos públicos, cuando nosotros éramos chicos ibas a un festival y estaban los que les gustaba el metal, el punk y el pop, era muy difícil convivir. Ahora por suerte vas a festivales y la gente convive, los públicos se mezclan, se generan nuevas relaciones, hay mucha más apertura, hay una convivencia más sana”.

El cantante y guitarrista del ensamble español Lori Meyers, Antonio López “Noni”, indicó que en las alternativas “podemos ver que están grupos desde Maná a Bad Religion; es un festival que sabemos que late mucho, que tiene una ramificación importante. Los festivales aquí en España también están cambiando, todo se está complementando muy bien, yo creo que hay cabida para todas las ramificaciones”.

Destaca la presentación de los también españoles del proyecto Destripando la Historia, fundado por Álvaro Pascual “Pascu” y Rodrigo Septién “Rodri”. Son reconocidos por crear canciones y videos musicales animados dando acercamiento a diferentes personajes históricos que van desde Cenicienta, Hércules, La Bella y la Bestia, hasta Hades, Zeus o Poseidón, pasando por Spiderman y Batman. Ante su primera visita, “Pascu” comentó:

“Para nosotros será descubrir toda esa riqueza de la cultura latina y ver todo lo que ofrece, del mismo modo nosotros estaremos para ofrecer todo lo que podemos dar dentro de ese globo, es una experiencia totalmente nueva y de descubrimiento”.