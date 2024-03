Festival “Las morras en resistencia”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando se anunció el programa “Tiempo de Mujeres” por el Día de la Mujer en esta ciudad, artistas y conciertos acapararon los reflectores, pero pasó inadvertido el primer encuentro “Nosotras. Festival de Morras en resistencia”, cuya esencia es una serie de actividades organizada desde y para las juventudes, a realizarse desde el día 17.

El encuentro es una de las 150 actividades que se organizaron en el marco de “Tiempo de Mujeres”, mismo que inició el 1 de marzo y cuyo cierre estará a cargo de Julieta Venegas en el Zócalo capitalino este sábado 16, y una clase masiva, al día siguiente, por parte de la bailarina mexiquense (y Premio Benois de la Danza, el más prestigioso en esa disciplina) Elisa Carrillo.

“Tiempo de Mujeres” conmemora su sexta edición en estos días. El festival se fortaleció a nivel nacional e internacional tras el histórico concierto de 2020 de Mon Laferte en el Zócalo, en donde la chilena (ahora también nacionalizada mexicana) invitó entonces a Vivir Quintana y el Coro el Palomar para interpretar el tema “Canción sin miedo”.

Hernández Plata (en medio), al frente del Injuve. Foto: Instituto de la Juventud CDMX.

La letra clara y directa de Quintana (quien fue ampliamente entrevistada por Proceso en el especial del 8 de marzo de 2021) cala hondo en los mexicanos en su referencia a la violencia contra la mujer y los feminicidios. Dice la letra:

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

gritamos por cada desaparecida

que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!"

que caiga con fuerza el feminicida.

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo

si un día algún fulano te apaga los ojos,

ya nada me calla, ya todo me sobra

si tocan a una, respondemos todas...

Esa presentación hizo que la canción diera la vuelta al mundo, convirtiéndose al día de hoy en un himno feminista, y reforzando la fuerza del festival a la fecha.

Cada “Tiempo de Mujeres” es anunciado por el gobierno capitalino con bombo y platillos, y este año no fue la excepción.

Entre las actividades se anunciaron: el concierto efectuado por la Filarmónica Juvenil Caos, la Típica de la Ciudad de México, una exposición en torno a los cuerpos femeninos y las mujeres en la cárcel en el Museo Archivo de la Fotografía, el concierto por parte de Venegas (ganadora del Grammy) y la clase magistral de la bailarina del Staatsballett Berlin para este domingo 17.

Pero este último día, cierre de “Tiempo de Mujeres”, hay otro encuentro a realizarse todo el día en la majestuosa Plaza Tolsá del Centro Histórico: “Nosotras. Festival de morras en resistencia”.

Brigadas del Injuve

Las actividades estarán a cargo de 17 Brigadas del Injuve (Instituto de la Juventud de la CDMX) a partir de las 10 horas en Tacuba #8, justo frente al Museo Nacional de Arte y con la escultura El Caballito como testigo, hasta las 20 horas.

Habrá conversatorios, actos recreativos, deportivos, informativos y educativos, talleres y presentaciones musicales.

En las charlas se abordarán temas como “Mujeres en el muralismo urbano”, a cargo de la Brigada Recuperando el Barrio; “Desafiando Barreras”, por parte de la Brigada Inclúyeme, que trabaja con personas con capacidades diferentes; “Mujeres en el deporte de calle”, por la Brigada Skate (que también tendrá un taller de roller dancing); e “Influencia del K-pop en los movimientos sociales de morras”, el cual estará a cargo de la Brigada de Idiomas (misma que después tendrá taller sobre orígenes de K-pop).

También un conversatorio sobre el muralismo femenino por parte de la Brigada Recuperando el Barrio, mismo que busca dejar un mensaje social en cada actividad en muros.

En lo deportivo se impartirá una clase de defensa personal para mujeres, impartida por la Brigada Dos de Tres Caídas; la Brigada de Box brindará clases de box básico, y la Brigada Impulso al Uso de la Bicicleta ofrecerá un taller de mecánica básica para bicis.

La Brigada Cogiendo Educación Sexual brindará información sobre métodos anticonceptivos y entrega de kits eróticos; la Brigada Cuídate tendrá charlas de sensibilización sobre el cáncer de mama y cervicouterino; y la Brigada de Derechos Humanos dialogará en torno a la participación de las personas aliadas en movimientos sociales de las mujeres y su significado.

En los talleres La Brigada Construyendo Sororidad habrá lírica feminista; la de Derechos Humanos, sobre la creación de un fanzine; clase de defensa personal por parte de la Brigada Dos de Tres Caídas; y la Brigada Colores por tu Ciudad impartirá clases de vogue.

Pájaro Hernández. De chavas para chavas. Foto: Instituto de la Juventud CDMX.

Mientras que en la parte musical el Grupo Cacomixtle de beneficiarias de “Los Jóvenes Unen al Barrio” interpretarán son jarocho; La Grace Guillén dará show de música regional mexicana; la banda Corazón Aquí No llegará con rock pop; y para el cierre las “Bloody Benders” con gala de punk.

En el marco de las “morras en resistencia” también se llevará a cabo la cuarta firma del convenio de colaboración con la Fundación MSI (antes Marie Stopes), en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Con las morras

Ya en entrevista, Estefany “Fany” Pájaro Hernández, enlace de Trabajo y Brigadas Comunitarias, y María del Rosario García López, coordinadora de la Brigada Construyendo Sororidad, junto a Alberto Hernández Plata, director general del Injuve, platicaron con Proceso respecto a la programación.

Fue “Fany” quien comentó:

“El festival surgió desde las mismas brigadas, platicamos antes, y más que una festividad pensamos en conmemorar, que cada una dejara su huella, en especial de aquellas dirigidas por mujeres, y dejar un mensaje dirigido a las juventudes, de chavas para chavas buscando romper paradigmas.

“Somos mujeres que dirigen más allá de la edad o el tema social, y el nombre mismo ‘nosotras’ como cabeza del festival lo decidimos así para dar una referencia de unidad, porque así nos sentimos, unidas. Pensamos en que llevará la palabra ‘morras’ por ser jóvenes, y lo de ‘resistencia’ por todos los movimientos y transformaciones que nos pasan”.

Sobre esto último García López habló sobre su labor frente a la brigada que dirige y su origen, que se remonta al reconocimiento colectivo y social por la equidad de género y todo lo que se requiere en materia de conocimiento, en especial hacia los jóvenes, dijo:

“Buscamos la promoción y defensoría de las mujeres, lo hacemos con charlas, talleres, información y acompañamiento en caso de violencia de género, e incluso para quienes quieren acceder a un aborto seguro.

“La brigada tiene su origen en 2019 y está integrado por chavas que se interesaron en construir espacios seguros y sociedades equitativas. El surgimiento se dio de manera muy orgánica; parte de lo que hacemos es brindar los elementos de conocimiento para entender que no hay una sola manera de ser mujer, y desde ahí es nuestra aportación en el festival”.

Relataron que en total participaran unas 200 mujeres que trabajarán desde las brigadas para todas las chavas capitalinas. Y agregó:

“Fany” sobre el número de participantes en esta primera edición:

“Nombrar a todas las involucradas es difícil, porque hay muchas involucradas, desde lo técnico a lo logístico. Cada brigada tiene su tema de especialización y nuestra labor es territorial. Desde ahí nos toca hacer vinculación con otras instancias de gobierno, sociedad civil organizada y personas que si bien no son beneficiarias de Injuve, son nuestros aliados, porque participan de muchas maneras. Esto es resultado de un esfuerzo colectivo”.

--¿Qué les dice este festival de manera personal?

“Fany”:

“A mí me hace mirar al pasado y al futuro, porque tiene que ver con una lucha de décadas por parte de mujeres que han estado en ‘resistencia’, como el nombre del festival, y que desde los espacios donde estamos podemos cambiar ideas o conductas. La palabra ‘nosotras’ me habla directo, me hace inmiscuirme, pensar y moverme para llegar a más morras”.

García López:

“Para mí es un espacio de encuentro, pero hay que pensar en un 8 de marzo constante. El ejemplo es este festival. Se hace en 17 de marzo, pero en el marco de esa fecha que se conmemora y se reflexiona, se vuelve un punto de partida de reconocimiento de nuestra fuerza y de muchas luchas”.

García López. Brigadas comunitarias. Foto: Instituto de la Juventud CDMX.

Para terminar, el director Hernández Plata relató que es una actividad de las juventudes para las juventudes, y en todo esto para toda la comunidad:

“Es un festival importante, es el 17 de marzo, y en el marco de una fecha para reflexionar como el 8 de marzo, pero es también un llamado de atención a la ciudadanía, es alzar la mano y recordar que las brigadas existen de manera permanente, y todos los jóvenes se pueden acercar en todo momento, participar, escuchar y hacer comunidad.

“Hoy en día las brigadas son una columna vertebral del Injuve, una contribución al tejido social”.

--En un ejercicio de reflexión, ¿qué puntos necesitan trabajar o reforzar como instituto?

--El contacto directo con la comunidad siempre es un tema a trabajar, es continuo, por eso buscamos espacios para acercarnos a los jóvenes. La ventaja es que tenemos a las juventudes hablando cara a cara, y en ese sentido hemos tenido buena respuesta. Este festival es una muestra, y lo mejor de todo es que es gratuito”.

“Nosotras. Festival de Morras en Resistencias” se llevará a cabo el domingo 17 de marzo en la Plaza Manuel Tolsá, a partir de las 10 de la mañana.