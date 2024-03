Belanova y Billy Idol tienen gran debut en el Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Nunca es demasiado tarde ni demasiado imposible para debutar en un escenario, así lo demostraron los conciertos de Belanova y Billy Idol en la edición 2024 del festival Vive Latino.

La banda mexicana de electro-pop y el astro británico del rock tuvieron sus primeros conciertos en el festival el sábado por la noche. Belanova, fundada en Guadalajara el año 2000 tenía un estilo musical que, en sus inicios, no habría entrado en el cartel del festival principalmente enfocado en rock y música alternativa, mientras que Idol había venido antes a la Ciudad de México para un concierto solista y como artista principal de Coordenada de Guadalajara, pero no había tenido un festival masivo en la capital. Ambos encantaron al público del Vive que en su primer día convocó a 80 mil asistentes.

Belanova alcanzó su máxima popularidad antes del 2010, pero su estrella se apagó temporalmente en 2018 cuando la banda decidió tomarse una pausa. Sin embargo, el público se mantuvo fiel escuchándolos en servicios de streaming y volviéndolos tendencia en redes sociales en últimos años, creando una especie de ambiente perfecto para el renacimiento de la agrupación cuyas canciones como "Baila mi corazón" y "Por ti" se han escuchado mucho en pistas de baile de clubs nocturnos últimamente.

La vocalista Denisse Guerrero dijo que había secretos que era mejor llevarse a la tumba, como el de a quién le escribió "Cada Que...", uno de sus temas más románticos. Momentos después invitó a Mon Laferte para interpretar "No me voy a morir", una canción de empoderamiento tras una ruptura amorosa.

Cuando llegó su himno "Rosa pastel", Guerrero subió al escenario con un velo de novia que remataba su dramático vestido rosa pastel con corsé, falda drapeada, lazos y estoperoles. El tema sobre una mujer que se niega a estar en un matrimonio asfixiante fue coreado intensamente por los fans que lo habían esperado todo el día.

"Veinticuatro años para estar en el Vive Latino, hoy estamos con ustedes", dijo emocionado el bajista Ricardo Arreola.

Idol convirtió una situación desafortunada en una oportunidad para tener un gran concierto. Su participación en el festival se debió a la cancelación de último momento de la banda alemana Scorpions por la recuperación de su vocalista Klaus Meine, tras una operación de espina dorsal que no le permitió cumplir con la fecha. Idol se apoderó del escenario Amazon Music, el principal del festival, con éxitos como "Eyes Without A Face", "Mony Mony" y "Dancing With Myself", pero definitivamente la canción que hizo desenfrenarse al Vive fue "Rebel Yell".

"Lamento que no hayan podido venir (Scorpions), pero tuve una noche fantástica hoy. Sin importar de qué parte del mundo sean, han influido mi vida y quiero decir gracias, gracias por hacer mi vida tan (grosería) genial. ¡Gracias México!", dijo.

El astro de 68 años y en activo desde 1976 en los comienzos de la era punk, también presentó algunas de sus canciones más recientes, "Cage" y "Running From The Ghost" de su EP de 2022 "The Cage". Terminó su concierto con su clásica "White Wedding", pero al parecer el tiempo se estaba acabando y cuando gritó al final no se escucharon sus últimas palabras, aunque en sus labios se pudo leer que dijo "los amo".

Otro que parecía contrariado por la puntualidad y los tiempos tan apresurados del escenario principal fue el astro argentino Fito Paez, quien se vio un poco molesto por tener que acortar su última canción, "A rodar mi vida", aunque previamente se dio vuelo haciendo largas descargas musicales con su banda en varios temas. Paez interpretó canciones como "Circo Beat", "Dos días en la vida", "11 y 6", "Tráfico por Katmandú", "Tumbas de La gloria" y su himno "El amor después del amor". Volvía por tercera ocasión al festival tras su concierto de 2018.

Entre el público había una persona con un letrero que decía "No al ajuste de Milei" en referencia a las restrictivas medias económicas impuestas por el presidente argentino Javier Milei.

En uno de los escenarios alternos, Jorge Drexler estaba feliz de culminar una gira de 100 conciertos y más de 20 países en el Vive, pero fiel a su espíritu científico y analítico, dijo que platicaría poco para no pasarse del tiempo.

"Si ustedes han venido a alguno de los conciertos míos, sabrán que me gusta mucho hablar, hoy no voy a hablar mucho porque tengo 50 minutos que queremos dedicarlos por entero a cantar con ustedes", dijo.

Drexler, quien había estado en el Vive Latino por última vez en 2014, cantó temas como "Transporte", "Cinturón blanco" y "Universos paralelos". Más adelante agregó sorprendido "¡cuánta gente, es una locura, madre mía!", cuando vio la cantidad de fans reunidos para su presentación. "Gracias por ese amor chilango (de la Ciudad de México) inigualable", dijo.

Una de las agrupaciones más esperadas de la noche era Greta Van Fleet, integrada por los hermanos Josh, Jake y Sam Kiszka junto con Danny Wagner, quienes arribaron al escenario Amazon, el segundo más grande del festival, con trajes adornados con pedrería y cristales, así como maquillaje. Los oriundos de Michigan, Estados Unidos, interpretaron principalmente temas de su más reciente álbum "Starcatcher" como "The Falling Sky", "Meeting The Master" y una versión superextendida con un gran solo de guitarra de "Runway Blues", pero también complacieron al público con otras de sus discos anteriores como "Flower Power".

"¿Qué hora es? Creo que es la hora de decir 'buenos días'" dijo el vocalista Josh pronunciando los buenos días en español. La gente miró un poco contrariada, pero entendió cuando notaron que ya era medianoche. "¡Lo logramos!", agregó antes de comenzar los primeros acordes de "Highway Tune", una canción vigorosa que habla de un especial de medianoche.

"No nos olvidemos de lo importante que es que todos estamos en este espacio juntos, eso es muy especial", dijo Josh. "Lo que vamos a hacer esta noche es que vamos a celebrar, porque eso es, en mi opinión, lo que es la vida, la vida es una celebración constante de lo que es el amor, es evolución y revolución", agregó antes de tocar "Heat Above". El cantante brindó con mezcal en el escenario.

Panteón Rococó, Sonido Gallo Negro y Marissa Mur, esta última en su debut en el Vive, fueron otros de los artistas que se presentaron el sábado, al igual que la banda internacional Gogol Bordello, cuyo vocalista Eugene Hütz es ucraniano. La banda mostró una imagen de un puño con los colores de la bandera ucraniana como fondo y la palabra "Solidaritine" inventada por ellos, una mezcla de solidaridad y adrenalina, y el título de su más reciente álbum.

El festival continuará domingo con las presentaciones de Maná, Hombres G, Kings of Leon, Silvana Estrada y Babasónicos.

El festival se realizó por primera vez en sus 24 ediciones en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. El sitio ha albergado a otros festivales como el Corona Capital, EDC México y Flow Fest, pero para algunos fans aguerridos del Vive era un cambio algo raro, pues extrañaban las gradas del escenario principal que tenían antes en el Foro Sol. Entre los cambios novedosos, la Carpa Intolerante tenía dos escenarios adjuntos, lo que permitía que la música no parara, pues se hacían los montajes mucho más rápidos y de los cambios más bienvenidos hubo una mejor movilidad entre escenarios sin aglomeraciones.

"No me agradó mucho, pero venimos a disfrutar, que es lo que más importa. Más que nada la edad, uno a mi edad ya quiere sentarse un poco", dijo el contador Rafael Pinedo, de 33 años, quien ha asistido al Vive Latino desde el 2007 y en esta ocasión iba con su esposa y con su hija de 3 años, iban especialmente a ver a Belanova. "La distribución de los escenarios me parece más amplia y el sonido no se distorsiona entre un escenario y otro y la Carpa Intolerante, ese cambio de dos escenarios juntos es más rápido y no paran de tocar ahí", agregó.