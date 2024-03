Se encuentran las editoriales independientes en Morelia

Ciudad de México (Proceso).- Con el objetivo de dialogar sobre la estructura editorial, además de generar nuevos lectores y mostrar la bibliodiversidad, se efectúa el Quinto Encuentro de Editores y Editoriales Independientes “El Traspatio: Lo que sucede detrás del libro” en Morelia, Michoacán.

En el marco de la reunión se celebra el décimo aniversario de la librería El Traspatio con el respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, otorgado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), “para crear un territorio de reflexión y difusión de uno de los productos más longevos de la cultura: el libro”, a decir de Mara Rahab Bautista López, directora del recinto que difunde los proyectos de editoriales independientes.

Egresada de la Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, rememora que el encuentro nació en el 2014 a través de la mencionada librería. En esta edición --que inició este jueves 14 y finaliza el domingo 17a las 12 horas-- también se muestra “la diversidad de proyectos editoriales y autores, además abre las ramas de competencia, distribución y venta de proyectos editoriales independientes, y presenta a los involucrados para fomentar el empleo en esta industria”.

Rahab / Foto: Cortesía de Mara Rahab

Hay talleres y laboratorios editoriales enfocados en la palabra y la narrativa en terrenos como el periodismo, la literatura, la imagen y la creación de proyectos fanzine, guiados por distintas figuras como Vivian Abenshushan, Andrea Ancira, Marina Azahua, Abril Castillo, Alejandro Cruz Atienza, Carlos González Muñiz, Paula Mónaco, Andrea Muriel y Olivia Teroba.

Paralelamente se desarrolla una serie de conferencias, charlas y mesas de diálogo: “De librería a editorial, el amor por leer y hacer libros”, “La libertad y la relación entre escritura y la edición”, “Escribir con imágenes: libros ilustrados e invención del mundo” y “La edición de revistas, experiencia en la revista UNAM”.

Se dan a conocer los libros “Fruto” de la editorial Antílope, y “Cartografías del libro, la lectura y la ilustración”. Y destaca una presentación colectiva de títulos por parte de las editoriales invitadas.

Este programa de cuatro días se desarrolla en sedes se la ciudad de Morelia, las cuales son la librería independiente “El Traspatio”, el espacio cultural “Flor y Canto”, la cervecería “Dos tigres”, el centro cultural y deportivo “Espacio los limones” y el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (CCUNAM), donde hay una exposición dedicada a la editorial independiente Tumbona.

La programación detallada se puede ver en Facebook (El traspatio), Instagram (@traspatiolibreriamorelia) y X (@traspatio_el). Y visitar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y del Sistema de Apoyos a la Creación del Fonca (FONCA) en Facebook, @sistemacreacion en Instagram y @SistemaCreacion en la plataforma X.

Convencer al público

Mara Rahab, cofundadora e integrante del equipo para realizar el proyecto “Originaria. Gira de poetas en lenguas indígenas”, relata en entrevista por zoom que es una librera que se formó al revés:

“Yo nunca quise tener una librería, pero la vida me llevó a poseer una y generalmente mis colegas siempre dicen: ‘Yo quise ser librera o librero primero, y no fue así’. Son diez años de El Traspatio, un espacio para presentaciones de libros y proyectos alternos para la generación de un público inclusivo, diverso y que comparta diversos intereses e ideas; hasta la fecha ha realizado más de 460 actividades culturales y literarias virtuales y presenciales para todo público”.

Destaca que en esta década ya son cinco encuentros titulados “El Traspatio: Lo que sucede detrás del libro”:

“No podemos decir que son anuales, ni que se organizan cada dos años porque lo realizamos cada que podemos acceder a un apoyo, porque si es caro. Estamos acostumbrados a escuchar a los escritores, que son las estrellas, pero este evento posee otro sentido: es más bien hablar de quiénes están atrás de los libros para que sea una realidad su publicación. Se necesita mucho empuje para invitar a las personas a escuchar cuál es el trabajo de una editora e ilustradora, de cómo se forman las colecciones y por qué es importante saber quién realiza los libros”.

Incluso se debe convencer al público --subraya-- que no necesita un bagaje cultural:

“Es un diálogo cotidiano cercano. En lugar de ir al cine, la gente puede asistir a escuchar a estas personas, no es una academia. Así que este Encuentro ha sido muy difícil de promover. Son personas que en este país están creando libros de manera independiente y ellas mantienen la bibliodiversidad.

“Hacen que no nos centremos en un pensamiento hegemónico, donde no nada más leemos los cien mejores libros del año, porque rompen el mercado comercial, y además también hacen que circulen otras ideas en otros formatos, que pueda no gustarte, pero mantienen el derecho de la biblodiversidad y van también en contra de los mercados, en contra de las modas. Entonces eso me parece muy importante, pero sí es complejo a veces de explicar y decir que es de ciudadanos mantener estos derechos, como el derecho a la multiculturalidad, a la diversidad lingüística”.

Encuentro de "bibliodiversidad" / Foto: Cortesía de la librería el Traspatio

--¿Hay unión entre las editoriales independientes para hacele frente a las grandes editoriales extranjeras comerciales? --se le pregunta a la fundadora y coordinadora de “Yo nombro al mundo”, primer festival de poesía enfocado a las infancias y adolescencias realizado en septiembre 2022 en Morelia.

--En la pandemia se sumaron muchos esfuerzos. Creo que las editoriales independientes cada vez adquieren más presencia. Por ejemplo, ahora en la recién efectuada 45 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, hubo una serie de conferencias sobre las editoriales independientes que organizó la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

“Sí están haciendo un frente justo para adquirir visibilidad. Las editoriales independientes somos importantes y necesarias. Si nada más tuviéramos acceso a estos libros mega comerciales (que no está mal que existan) nuestra visión sería mucho más corta, y yo creo que el mundo siempre ha requerido de personas críticas, con otras perspectivas, que veamos las cosas desde otro lado. A veces vivimos mucho en esta casa de resonancia donde platicamos con las mismas personas que son afines a uno, entonces es difícil encontrarte con otras ideas”.

Carlos Armenta, presidente del Comité de Editores Independientes de la Caniem, manifestó en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara:

“El campo de acción independiente es quizá uno de los más diversos y, por lo tanto, todas las prácticas y todas las formas de trabajo que hay en este campo son inestables. Existen muchas formas de comprender cómo hacer los libros, desde su misma producción, las técnicas de impresión, de encuadernación, de tirajes, hasta el momento y la manera en que el libro llega al lector, cómo habita las librerías y cómo se comercializa”.

Y enfatizó:

“Particularmente, México es un país con muchos problemas en su distribución. Las librerías están centralizadas en la Ciudad de México, un tercio del mercado se encuentra ahí. Tan sólo el 0.6% de los municipios, de las ciudades en México, tienen una librería, es decir, somos un país con poquísimas librerías. Además, la concentración de los grandes grupos acapara los estantes de las librerías”.

--¿Qué implica ser una editorial independiente? --se interroga a Mara Rahab.

--Lo independiente implica igual una discusión bastante amplia. Yo lo defino como una independencia en toma de decisiones, desde ¿qué quiero publicar?, ¿cómo lo quiero publicar? y ¿a qué ritmo quiero publicar? Hay editores que dicen: yo sólo voy a sacar cinco libros al año o dos libros al año. Otros escogen el tema. Por ejemplo, yo tengo un catálogo muy a capricho, con tópicos que me parece que suman a la bibliodiversidad. Uno decide qué pongo y cómo lo manejo. Eso es un poco lo que nos da la independencia, podría decirse, del mercado. Obviamente necesitamos vender si queremos tener más dinero, pero bajo otros términos, bajo otros principios”.

Enfatiza:

“Cuando hicimos el primer Encuentro, justo lo efectuamos para ver si las editoriales independientes, aparte de la pasión por los libros, poseían una postura política y ética frente al mundo. Creo que la mayoría creen que los libros que editan son importantes porque aportan algo, no nada más porque se van a vender, sino porque hay un aporte importante a la comunidad”.

Respecto a la calidad de los temas que ofrecen las editoriales independientes, especifica:

“Se pone mucha atención de cómo son tratados los tópicos. Ahora nuestro interés es hablar del libro como una herramienta del gozo. Hemos encontrado un amor extra en los libros, no sólo porque lo lees y te lleva a otros lados, sino porque es una herramienta súper poderosa para poder dialogar, reunir, hacer comunidad. Esta vez reunimos a varios personajes del ecosistema del libro, editoras, editores, escritoras, pero también libreros, ilustradores y librerías que se transformaron en editoriales.

“Deseamos quitar esta idea de que el mundo del libro es estático: lo compras y lo lees en la soledad con tu café… ¡No!, ¡somos vivos!, ¡alegres!, ¡dicharacheros! Andamos investigando, nos equivocamos, somos ingeniosos, en fin. Hay una mesa llamada ‘Hablemos de hacer los libros que deseamos. El gozo y el deseo’”.

Libros impresos / Foto: Cortesía de la librería El Traspatio

Se le menciona que cada vez es más caro el papel para crear un libro, y agrega:

“Sí, pero la verdad es qué hay ejemplos increíbles como Argentina. No existe un país con más inflaciones e inflaciones y problemas económicos, y posee una cantidad enorme de editoriales independientes y de librerías. Creo que el libro de manera orgánica sale, busca la manera de integrarse y salir. Existen cada vez más volumenes digitales, aunque ahora hay un gran interés por los audiolibros, nos volvimos muy auditivos con los podcasts. Los audiolibros muchas de las veces los leen las mismas autoras o autores, entonces te genera otra experiencia, mas las personas que leen siempre van a leer o en papel o digital o en audiolibro, y eso está increíble, porque la lectura sigue. Lo importante es que haya lectura de libros impresos y que existan estos espacios de diálogo para hablar de lo que se está leyendo”.

En el Quinto Encuentro de Editores y Editoriales Independientes. “El Traspatio: Lo que sucede detrás del libro” intervienen 21 invitados en 26 actividades. Y son 12 las editoriales independientes las que participan.

“Se le rinde un homenaje a la editorial Tumbona. Ojalá y el público se asome. El acceso es libre”, concreta Mara Rahab.

Tumbona se enfoca a los ensayos, aforismos y cuentos, así como a títulos y apuestas poco frecuentes en el panorama editorial (libros visuales de pequeño formato, “flipbooks” o cine de dedo). Sus colecciones son: Píldoras amargas, Prosas fugitivas, Permanencia voluntaria, Anómalos, Anfibios, Dinamita, Derivas y Atleta ocular.