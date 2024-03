Vive Latino 2024, día uno: diversidad con Billy Idol, Panteón Rococó y La Adictiva

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Vive Latino mantuvo espíritu de diversidad musical ante 80 mil fans que disfrutaron este sábado la presencia estelar de Billy Idol, Panteón Rococó y La Adictiva.

Las puertas del inmueble de la alcaldía Iztacalco, Autódromo Hermanos Rodríguez, por primera vez sede, abrieron a las 13:40 para recibir a las multitudes en un espacio de libertad. Los visitantes velozmente se apropiaron del lugar siendo recibidos por un ardiente calorón.

El encuentro dispuso esta ocasión del escenario principal Amazon Music, así como los alternos Amazon, Telcel, Momentos Indio, Carpa Little Caesars, Espacio Intolerante y Casa Comedy.

Las almas acaloradas se paseaban relajadamente entre los senderos en donde se instalaron los habituales quioscos de bebidas y alimentos. Atrajo las miradas una pirámide en las inmediaciones del escenario principal, además se apreciaba un desfile de caballeros águila en zancos enalteciendo la cultura prehispánica.

El público fue sorprendido por el Espacio Intolerante, contando con un escenario doble donde las bandas tocaban sin pausar entre cada horario. Ahí fueron aclamados los actos como el de los niños franceses Isaac et Nora, el ensamble darkwave originario de Oaxaca, La bande-son imaginaire, así como el estilo “chologoth” de los estadunidenses Prayers. Hacía lo propio la joven cantante sinaloense Bratty con sus rock pop en la tarima Telcel en “Ya no es lo mismo”.

Caía el atardecer y el Amazon Music recibía al argentino Fito Páez calentando los ánimos en “El amor después del amor”, “Dos días en la vida” y “Tráfico por Katmandú”. Fue el legendario rockero británico-estadunidense Billy Idol quien detonó las emociones en esa misma plataforma, seleccionando un repertorio de clásicos coreados por fans veteranos y de nueva generación. Se enlistó “Dancing with myself”, “Cradle of love”, “Flesh for fantasy”, “Cage”, “Eyes without a face”, “Mony mony” y “Rebel yell”.

El Amazon atestiguó el esperado retorno de la banda de electro pop jalisciense Belanova, al mando de la vocalista Denisse Guerrero, el bajista Ricardo Arreola y el tecladista Édgar Huerta, complaciendo con “Me pregunto”, “Niño”, “Tus ojos” y “Por ti”. En horarios empalmados, el Telcel retumbó con el punk rock de los estadunidenses Bad Religion en “New dark ages”, “Candidate”, “Do what you want” y “My sanity”.

El Panteón Rococó hizo temblar al Amazon Music en fiesta ska. Las multitudes cantaron todas las rolas, bailaron y se entregaron al slam. Rasgaron “Arréglame el alma”, “La dosis perfecta”, “Esta noche”, “Dime” y “El último ska”. El líder vocalista Dr. Shenka brindó emotivo mensaje recordando los tiempos de la pandemia y el regreso de los conciertos:

“¡Dedicamos este baile, este sentimiento que tenemos al volver a juntarnos en esta tradición hermosa llamada Vive Latino. En esencia somos los mismos cabrones de siempre, amando el rock, que vive con la musica, apreciendo cada momento! ¡Damos bienvenida a todos y cada uno de ustedes! ¡No importa de dónde seas, no importa de dónde vengas, aquí tienes cabida, aquí cabemos todos! ¡Nos celebramos en esta hermosa fiesta llamada Vive Latino!”.

La banda de rock española El Columpio Asesino ofrendó su show al reciente fallecimiento de su bajista Daniel Ulecia (1971-2024) calando en “Huir”. El poderoso rock de los estadunidenses Greta Van Fleet encendían en “Meeting the master”. El ensamble con integrantes de distintas nacionalidades, Gogol Bordell, detonó en “Fire on ice floe” e “Immigraniada (We comin' rougher)”.

Los sinaloenses de La Adictiva dieron cerrojazo en regional mexicano afinando “Mi gusto es” y “La carencia”, este último corte de los Panteón Rococó, de quienes se acompañaron junto al Dr. Shenka, destacándose a su vez “El fin de la infancia” de Café Tacuba, en colaboración con Rubén Albarrán. La pachanga alcanzó las fronteras de las dos de la madrugada.

Este domingo 17 de marzo arribará: Babasónicos, Hombres G, Junior H, Kerigma, Kings of Leon, La Castañeda, Las Ultrasónicas, Los Lobos, Maná, Renee, Sabino, San Pascualito Rey, Silvana Estrada y The Warning.