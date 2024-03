Dua Lipa visita Ciudad Universitaria en la UNAM y se viraliza; así fue su recorrido por CDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante británica Dua Lipa fue captada mientras paseaba este lunes por Ciudad Universitaria en el sur de la Ciudad de México.

Todo el fin de semana se viralizaron imágenes y videos de la intérprete de "Levitating", quien aparentemente ha estado de vacaciones en la capital mexicana.

En su cuenta oficial de (X) Twitter, Dua Lipa publicó este martes imágenes de su recorrido con el mensaje "cdmx para siempreeeee".

El pasado 13 de marzo, la intérprete de origen kosovar publicó una imagen de su próximo álbum Radical Optimism.

I cant wait for this to be yours ?? https://t.co/8gzqOeqPH2 pic.twitter.com/HB63SZwuO1 — DUA LIPA (@DUALIPA) March 13, 2024