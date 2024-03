Estrenan cinta “El Halcón”: Lucha libre contra el crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El actor Guillermo Quintanilla (Tamaulipas, 1959) protagoniza al luchador enmascarado El Halcón (inspirado en el campeón mundial de peso completo José Luis Melchor Ortiz, también conocido como Danny Ortiz) en el largometraje del mismo nombre, dirigido por Eduardo Valenzuela Sotomayor, quien fue escritor y fundador de Vice Media México.

La película “El Halcón” (México, 2023), de 84 minutos y en la cartelera mexicana desde el 29 de febrero, no es una biografía del luchador famoso en los años setenta, ochenta y noventa, se trata de una ficción. En la trama se ve a El Halcón en sus días de gloria. Buscaba la justicia hasta que un terrible suceso provocó la desaparición de todos los luchadores del ojo público. Treinta años después, Ramón —El Halcón ya retirado—, dueño de una taquería, junto con su hijo Pancho, lidian con una pandilla de maleantes que aterroriza a Tijuana.

Cuando Pancho quiere frenar al crimen y ponerse la máscara es secuestrado por un viejo némesis de su padre: El Capitán. Así que Ramón tendrá que volver a usar la máscara para rescatar a su hijo con ayuda de la detective Reyes. El Halcón alzará el vuelo otra vez con sed de venganza.

Quintanilla, quien ha participado en más de 90 películas y telenovelas mexicanas, platica a Proceso por Zoom que Valenzuela Sotomayor lo invitó al proyecto:

“Me dijo que laboraba esta película y que hablaba de luchadores. Leí el guion y no tuve que pensarlo mucho. Inmediatamente le dije que sí. Primero que nada porque era un personaje muy interesante y, segundo, creo que todos los niños de mi generación querían ser luchadores, superhéroes en un momento dado”.

Afortunadamente, acentúa, estuvo inmerso en un equipo maravilloso:

“Todos poseían una energía padrísima, sacrificando muchas cosas, pero con todo el cariño del mundo logramos un objetivo y ahí está el resultado. Esperemos que a la gente le guste. El personaje para mí fue muy divertido y estuve muy bien cobijado por el director, con los actores que me tocó interactuar, y sobre todo muy emocionado por encarnar a un personaje ‘ficticio’, aunque está inspirado en un personaje real. En la cinta es un enmascarado que combate la injusticia, el narcotráfico y muchas cosas más, y de repente es obligado a retirarse por causas ajenas a él”.

Continúa:

“Veinte años después, ya viejo, cansado, panzón, regresa otra vez a ponerse la máscara por un problema que pasa en el seno familiar. Entonces para mí fue muy padre hacer esa dualidad: el enmascarado, el héroe, el que habla diferente, de voz fuerte, y luego al ser humano que es muy mal hablado, se echa sus traguitos, fuma, es alburero y taquero. Es una persona común y corriente, con muchos defectos y con muchas virtudes, pero siempre un ser humano bueno, va siempre por el lado derecho, y su única misión es cuidar de su hijo y su negocio, que es la taquería”.

Pancho, el hijo de El Halcón, es recreado por Ianis Guerrero. La detective Reyes es Ana Jimena Villanueva. El resto del elenco lo componen Said Sandoval, Óscar López, Héctor Soberón y Miguel Pizarro. El guion es de Valenzuela Sotomayor. La fotografía, de Jorge Román.

Los productores son Armando Kuroda, Morgan Mason, Gabriel Stavenhagen y el mismo director de la cinta.

Cabe destacar que ésta fue filmada en locaciones de Tijuana, Ensenada y Rosarito, Baja California. Es la primera parte de una trilogía en donde se busca la reivindicación de la figura del superhéroe mexicano con el personaje de un luchador como protagonista. Las dos siguientes películas las protagonizará el hijo de El Halcón, quien heredará la máscara.

Danny Ortiz debutó en la lucha libre en 1968 usando varios nombres. Empezó a ser famoso cuando apareció como El Halcón en 1973, aunque perdió la máscara contra Mil Máscaras en 1977.

Valenzuela Sotomayor. Foto: Cortesía de IQ Icunacury Acosta & Co.

Homenaje a la lucha libre

Con 20 años en la industria, Valenzuela Sotomayor cuenta:

“Estuve encargado de un medio bastante alternativo y muy auténtico, Vice Media, e hicimos más de cien documentales. Pero siempre tuve muchas ganas de rendir un homenaje a la lucha libre, desde pequeño soy muy fan de este deporte, y mi idea siempre fue reinventar al superhéroe mexicano que ya hemos olvidado, quizá por la globalización y porque nos inundamos de superhéroes estadounidenses, como El Hombre Araña, Batman y demás.

“En el guion traté de reinventar a este héroe mexicano, con sus defectos y sus virtudes, como El Santo, Blue Demon y El Chapulín Colorado, que nunca tuvieron superpoderes, eran humanos como tú y yo”.

Comenta que realizar el filme fue una odisea:

“Se me cerraron muchas puertas, muchísimas. A los actores, como Guillermo Quintanilla, les tuve que bajar la luna y las estrellas. Es importante destacar que esta cinta la realizamos aproximadamente con una quinta parte de lo que cuesta una producción promedio del cine nacional. Todos sacrificamos mucho. La verdad es que estoy muy contento con todo el equipo. A mí, como director, me gustan los retos. A final de cuentas si estás en tu zona de confort nunca sale algo que pueda trascender”.

Relata que Quintanilla, quien siempre ha hecho papeles de villano, de criminal, ahora es el superhéroe, y Héctor Soberón, quien siempre ha interpretado personajes buenos, ahora es el Villano. Además reunió a propósito a actores de cine, videohome, teatro y telenovelas, y “gracias a Dios quedó algo increíble, y hasta la fecha todos seguimos siendo grandes amigos”.

El cineasta resalta:

“El Halcón es cero pretenciosa. Lo que sí siempre he querido hacer es divertir a las personas, entretenerlas. Siento que se viene una nueva ola del cine mexicano. Muchos directores amigos míos están estrenando largometrajes de historias diferentes. Los mexicanos en general están un poco cansados de las mismas historias, de la comedia romántica. Las generaciones como nosotros, que contamos con más de cuarenta años, necesitamos una bocanada de aire fresco.

“Vamos a añorar este cine que vimos de pequeños, y también las nuevas generaciones se van a divertir mucho y a aprender. Quintanilla lo dijo en una entrevista pasada que lamentablemente hemos glorificado todo el tema del narco, en la música, el cine y la televisión, y ésta es una contraparte. Hoy por hoy muchos niños en México, cuando les dices ¿qué quieren ser de grandes?, desafortunadamente te externan que narcotraficantes, porque poseen dinero, mujeres, carros, en fin. Nosotros cuando éramos pequeños deseábamos ser superhéroes, como El Santo”.

Valenzuela Sotomayor indica:

“Además estamos poniendo una semillita a esta nueva generación para decirle que hay más buenos que malos en este país. Que somos ciento treinta millones de mexicanos, pero son muy pocos los que están haciendo fechorías y son criminales. Muchos más mexicanos somos chingones, luchones, creativos, y no sólo en el cine, sino en la música, el arte, la gastronomía, la ciencia, en fin. Tengo un hijo de siete años y le dedico esta película para que se dé cuenta, y no nada más él, sino los demás niños mexicanos, que todos podemos ser héroes sin capa”.

Violencia y delincuencia organizada

Según Data Civica (datacivica.org), México cerró el 2023 con 574 hechos de violencia político-criminal por parte de grupos de la delincuencia organizada, la mayor cantidad en cinco años.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da cuenta que en el caso de los hombres, en el primer semestre del 2023 la tasa fue de 21 homicidios por cada 100 mil habitantes.

464 homicidios de mujeres de entre 0 y 17 años tuvieron lugar en el país de enero a octubre del 2023, lo cual representó una disminución de 11.3% respecto a los 523 homicidios de niñas y mujeres adolescentes que se registraron en los mismos meses de 2022, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Se les pregunta a Valenzuela Sotomayor y a Quintanilla qué puede aportar la película en este momento? Responde el actor:

“La cinta es positiva. Es una familia prototipo, donde el padre protege a su hijo por sobre todas las cosas, y no quiere usar la máscara porque eso le generó un problema muy grande en su vida, y no quiere que el hijo use la máscara por lo mismo. El hijo continúa con la herencia de la máscara, y el padre le dice que use la máscara exclusivamente para hacer el bien. Lo positivo es que somos más buenos que malos en México y el mundo.

“En la película no se utiliza una sola pistola para hacer justicia. Creo que en la vida todo recae en educar bien a tus hijos, llevarlos por el buen camino, que deben ser buenos seres humanos. Criar y educar a tus hijos por el camino del bien te convierte en un héroe, a fin de cuentas”.

El director apunta:

“El largometraje es divertido, de acción, lucha libre, pero por abajo contiene todo este subtexto que para mí es muy importante. Sí existen muchos problemas en México de corrupción, criminalidad, narcotráfico, pero a mí lo que me gustaría en este subtexto es crear un poco de conciencia en la nueva generación de jóvenes de México. El mensaje a final de cuentas es: los mexicanos somos luchones, trabajadores y tenemos un gran país, no dejemos que por unos cuantos se eche a perder”.

Ianis y Quintanilla, en combate. Foto: Cortesía de IQ Icunacury Acosta & Co.

Se les cuestiona: ¿Es bueno vengarse? Valenzuela Sotomayor explica:

“No creo en la venganza tal cual. Hay que pelear por la justicia, por el bien, y es muy diferente pelear por el bien que vengarte; vengarte tiene una connotacion para mí negativa”.

El actor redondea:

“Generar justicia o venganza por mano propia está sucediendo lamentablemente mucho en el país, viene precisamente por los actos de corrupción, mala capacitación de la policía, actos de corrupción, que dices: si realmente la justicia fuera clara, expedita y llevarla como debe ser, no pasaría eso. La policía llega media hora después de un suceso, ya que pasó todo; qué triste. ¿Dónde están las autoridades? Soy honesto. La política mexicana es tan sucia y corrupta, que lamentablemente la gente se desespera”.

El realizador finaliza:

“Todo empieza por la educación. Yo como padre de familia trato de educar a mi hijo para que sea una buena persona, para que sea cívica, y ya lo dijo Benito Juárez: ‘El respeto al derecho ajeno es la paz’”.