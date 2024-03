AXE Ceremonia 2024 cierra con LCD Soundsystem, Arca, Kenia Os y Fuerza Regida

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- LCD Soundsystem, Arca, Fuerza Regida, Bad Gyal y Kenia Os, estelarizaron el cierre del festival AXE Ceremonia 2024 en su segunda y última fecha.

El Parque Bicentenario ubicado a los límites de las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo recibió este domingo 52 mil fans para su fiesta de onceava edición desde las 15:45 y hasta más allá de las dos de la madrugada.

La experiencia brindó extensos jardines, una tarde soleada y noche refrescante. Se edificaron cinco escenarios, el principal AXE Ceremonia junto a un lago, adicional el Airmax, American Eagle, Club Traición y Diáspora.

El estilo reguetón encendió los ánimos con la española Bad Gyal escuchándose “La que no se mueva”, “Bota niña”, “Bad Boy” y “Así soy”. Con el mismo estilo, el mexicano conocido como El Bogueto movió a sus fans con “Espantan”, “La Pistola” y “Tendo”.

El baile del perreo lo continuó la mexicana Kenia Guadalupe Flores Osuna, nombrada artísticamente como Kenia OS, en ritmos urbanos escuchándose “Llévatelo”, “Mentiroso” y “Ojo X Ojo”.

Los neoyorquinos LCD Soundsystem, al mando de James Murphy, ofrecieron un aclamado acto estelar en su estilística electrónica considerando “Get Innocuous”, “I can change”, “You wanted a hit” y “Tribulations”.

Los reunidos degustaron “Tonite”, “Someone great”, “Home”, “Dance Yrself Clean”, “New York, I Love You but You're Bringing Me Down” y “All My Friends”.

Hizo lo propio el grupo estadunidense de regional mexicana Fuerza Regida, uniendo a los asistentes al son de “Igualito a Mi Apá”. Por su parte, la artista venezolana Alejandra Ghersi Rodríguez, conocida como Arca, delineó “Time”, “Desafío” y “Sad Bitch”.

La pachanga se alargó hacia la madrugada con el Dj Four Tet y la surcoreana Peggy Gou. Los incansables enfiestados permanecieron hasta el último acorde en un festival más del año.