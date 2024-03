Abril con Madonna, Blink-182, Megadeth, Vaivén y Choyero Fest

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La “Reina del Pop” Madonna retorna este abril encumbrando la lista de conciertos para este mes, donde también destacan las presentaciones de Blink-182 y Megadeth, adicional se celebrarán los encuentros festivaleros Vaivén y el Choyero Fest, este último en Baja California Sur.

La banda británica Keane llega este 1 de abril al Palacio de los Deportes para celebrar el vigésimo aniversario de su álbum “Hopes and Fears”.

Los canadienses Men I Trust, conformados por Jessy Caron, Dragos Chiriac y Emmanuelle Proulx, serán vistos el 2 de abril en el Auditorio BB. Ese mismo día el dúo británico Royal Blood tocará en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Los estadunidenses Blink-182 saldarán deuda con sus fans mexicanos. Sus integrantes Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge, brindarán una serie de actos en el Palacio de los Deportes los días 2, 3, 5 y 6 de abril.

Los también estadunidenses Turnstile aterrizarán en el Pabellón Oeste Palacio de los Deportes el 4 de abril. La agrupación nipona Mono tocará esa misma fecha en el Foro Indie Rocks enseñando su reciente discografía “Pilgrimage of the Soul” (2021). La estrella japonesa Mitski hará lo propio compartiendo su séptimo disco de estudio “The Land Is Inhospitable and So Are We”, el 4, 5 y 6 de abril en el Teatro Metropolitan.

El trío de rock madrileño Sexy Zebras estará de visita el 5 de abril en el Foro Indie Rocks. En tanto las agrupaciones La Delio Valdez, Son Rompe Pera y Los Aguas Aguas, se reunirán el 6 de abril en el Frontón México.

Los nacionales Garrobos y FALSØ, estarán junto a Octopoulpe (Corea del Sur) y Nanorisk Akatsuki (Francia) el 6 de abril en la nueva sede del mítico Multiforo Alicia, ubicada en la calle Eligio Ancona número 145, en la colonia Santa María la Ribera.

El “Pícnic bajo la sombra” se celebrará en Las Islas de Ciudad Universitaria el 8 de abril para presenciar el eclipse solar, posteriormente se realizará una meditación guiada y un concierto gratuito teniendo como invitados a Mochis Bendito, F-Mack y Daniela Spalla.

El popero Lorenzo Antonio estará el 10 y 11 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional. Los originarios de Gotemburgo, Suecia, Dark Tranquility harán retumbar el Circo Volador el 11 de abril. Los alemanes Milky Chance estarán el 12 de abril en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

El cantautor español Marwan el 13 de abril en el Teatro Metropólitan. En fecha compartida el Multiforo Alicia recibirá al Sr. Bikini, Yucatán A Go Go, Los Elásticos y The Evil Ones Band.

”Choyero Fest” en La Paz

El festival Choyero Fest se realizará el 13 y 14 de abril en el Estadio Guaycura, de La Paz, Baja California Sur. El primer día se verá a la joven cantante sudcaliforniana Abril Vázquez, además de los artistas locales Gabo Ponce, Flip Ska, Beliar y Paulo Piña, entre otros, adicionándose el acto estelar de Caifanes. Para la segunda fecha se sumará el talento sudcaliforniano con Lúnula, Belrom, Luisa Luévano y Pöl Gaynor, por mencionar algunos, figurando a su vez Hello Seahorse y Leonardo de Lozanne.

Tras su celebración de 60 años de carrera en 2022, el cantante español Raphael, conocido como “El Divo de Linares”, regresará con su gira Victoria este 17 y 18 de abril en el Auditorio Nacional. El argentino Laureano Brizuela conquistará el Lunario del Auditorio Nacional el 18 abril. Los estadunidenses Alesana tocarán el 19 abril en el Circo Volador.

En tanto los Caifanes estarán el 19 y 20 de abril en el Auditorio Nacional, conformándose por el vocalista Saúl Hernández, el bataco Alfonso André, el tecladista y saxofonista Diego Herrera, el guitarrista Rodrigo Baills y el bajista Marco Rentería.

Hará lo propio el legendario Bruce Dickinson el 20 de abril en el Pepsi Center del WTC. El artista británico Tom Jones, conocido por el apelativo “Tigre de Gales”, retorna con su gira Ages & Stages Tour luego de haber pisado por última vez nuestro país hace más de cinco años. La cita es el mismo 20 de abril en el Teatro Metropolitan.

Como parte de la gira The Celebration Tour la “Reina del Pop” Madonna prepara una serie de presentaciones el 20, 21, 23, 24 y 26 de abril en el Palacio de los Deportes.

El espectáculo Brutalismus 3000 se producirá este 24 de abril en el Pepsi Center del WTC. El show de música electrónica originario de Berlín, Alemania, está integrado por el dúo de Victoria Vassiliki Daldas y Theo Zeitner. El “Titán de la Salsa” Alberto Barros regresa al Auditorio Nacional con toda su orquesta para deleitar al público con candela colombiana este 24 de abril. La banda neerlandesa Within Temptation también el día 24 en el Auditorio BB.

La legendaria banda estadunidense Megadeth, al mando de Dave Mustaine, hará temblar la Arena CDMX este 25 de abril como parte de su gira Crush The World Tour. Ese mismo día Los Socios del Ritmo celebran 61 años de trayectoria en el Auditorio Nacional.

Se le verá al cantante Eduardo Capetillo este 26 de abril en el Teatro Metropolitan. La agrupación Intocable tocará el 27 de abril en la Plaza la México.

El festival Vaivén se realizará el 27 de abril en el espacio de los Jardines de México, ubicado en Tehuixtla, Morelos. Estará: Justice, Black Coffee y L'impératrice.

El proyecto nacional electro dark Amduscia estará presentándose el día 27 en el insigne Dada X, teniendo como invitados a ProjectTrES-2b y Dj S.A.D.E.S.