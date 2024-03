Banda Los Camaleón, contrapropuesta a los corridos tumbados

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ahora que la música regional se ha vuelto tendencia entre los jóvenes, el trío Los Camaleón alza la mano, pero no es una propuesta más en el rumbo de los corridos tumbados, sino “elevar la poesía” entre las nuevas generaciones, en una fusión del son huasteco con géneros contemporáneos.

Nuestra propuesta, dicen, “tiene un aire distinto en el regional”, dicen sus integrantes.

Con participaciones musicales en diversos festivales del país y su música sonando en las principales plataformas como YouTube y Spotify, la banda Los Camaleón, originaria del Valle de Mezquital, en Hidalgo, está integrada por tres jóvenes: Joel Ramírez (violín y voz), Rodolfo Del Ángel (quinta huapanguera) y Gerardo Pérez (jarana huasteca).

Iniciaron en el año de la pandemia, primero Joel y Rodolfo, y se les unió Gerardo. El nombre se los pusieron sus fans, pues al inicio, cuando se presentaban como trío, parecían y sonaban tan distintos entre sí como músicos independientes.

Han grabado tres discos: “Los Camaleón Vol. I”, “Los Camaleón Vol. II” y “Sones, calaveras y huapangos”, de los que se desprenden “Vestido de besos”, “Hagamos un trato”, “El Diablito”, “Cuando me enamoro”, y su más reciente sencillo, “Flor pálida”, una oda a las mujeres y “cover” del tema de salsa interpretado por Marc Anthony, cuya letra original es del cantautor cubano Polo Montañez.

Con el son huasteco por delante, Ramírez y Del Ángel hablaron con Proceso sobre su proyecto musical, en qué momento están, qué les interesa, hacia dónde van, y también cómo se ven dentro de la música regional, misma que se encuentra en la cúspide de los gustos entre jóvenes, en especial por el norteño, la banda y los corridos tumbados, estos últimos con figuras encumbradas como Peso Pluma y Fuerza Regida, cuyas letras en torno a la violencia y el sexo son constantes y, por tanto, muy criticados.

Viaje musical por las plataformas. Foto: Cortesía Los Camaleón.

Joel Ramírez

El vocalista Joel Ramírez (San Juan del Río, Querétaro, 1990), quien a la par de la música estudia mercadotecnia digital, contó que se inició en las melodías a través de la danza folclórica, pues durante muchos años la estudió y bailó de manera profesional. Incluso siendo adolescente, al ganar un premio como bailarín, invirtió el monto en una jarana huasteca.

Explicó sobre cómo se conformó Los Camaleón:

“Somos un grupo pandémico. Yo tocaba en otro trío y Rodolfo un día me invitó a tocar por el Valle de Mezquital. Todavía no estaba tan estricto en ese 2020 el tema de la pandemia, pero fue así como nos conocimos, hasta que en diciembre de ese año decidimos formalizar como agrupación”.

Como parte de la evolución del grupo (ya que gran parte de los temas con los que iniciaron han sido “covers”, es decir, ya interpretadas por otros), uno de sus planes es integrar composiciones propias en próximos sencillos y disco:

“Tenemos canciones románticas, sones huastecos que son nuestros, como ‘El diablito’, ‘La calavera’, y el corrido ‘Más amigos que enemigos’, pero queremos incluir más y continuar explorando; ya es momento y estamos preparados para ello”.

También mencionó que tienen varios proyectos para colaborar con artistas que, a su decir, son necesarios para llegar a diversos sectores de escuchas, si bien su intención no es buscarlos para obtener fama, sino como reconocimiento al género que interpretan:

“Hicimos el arreglo del tema ‘Arréglame el alma’ de Panteón Rococó, y nos emociona mucho que haya una posibilidad de tocar con ellos. Estamos en pláticas con varios artistas; creo que es necesario porque al son huasteco se le debe eso: mucha más exposición. Ahora mismo tenemos conversaciones con algunos músicos mexicanos y un chileno, pero no quiero decir nombres hasta que se formalice bien”.

—Menciona que tienen un corrido en el repertorio. Ahora que están tan de moda los corridos tumbados, con todo y sus críticas, ¿qué piensan de ese género?

—En Los Camaleón hacemos son huasteco, que es básicamente poesía, y canciones románticas que procuramos no vayan siempre dirigidas a hombres o mujeres, sino al amor en general. Honestamente me gusta la música de los corridos tumbados, pero hablo de la adaptación en los bajos, de lo musical que hacen. Y sí, tiene su mérito, sus orígenes en el ‘sierreño’, lo que hacen es muy interesante, no es algo que se pueda crear en sintetizadores o computadoras, pero de ahí en fuera no tenemos nada que ver y hasta ahorita no nos interesa. No apoyo las letras de los tumbados.

—¿Les da curiosidad como para colaborar en algún momento con ese género?

—No creo, nuestro género y estilo lo tenemos claro, y la meta es elevar el género huasteco y que se escuche más.

Rodolfo del Ángel

También sobre este tema, su colega Del Ángel expresó en entrevista telefónica:

“La música huasteca te da mucha madurez. Se transmite de generación en generación y a través de la lírica, de la música y mucha plática con los maestros mayores, que te hacen preguntas, te dan consejos y te van guiando. Es una comunidad y eso es muy bonito.

“En lo personal escucho rock de The Beatles, The Rolling Stones, pero también me gusta escuchar corridos, más allá de la letra, porque la música que hacen es buena si te enfocas en ello. De lo positivo es que han hecho que la gente voltee a escuchar el regional mexicano, y eso está sucediendo a nivel mundial. Pero no lo son todo, la muestra es que aquí estamos Los Camaleón. Pienso que la letra debe tener su poesía. No critico ni nada, simplemente tenemos claro lo que hacemos, y tiene un aire distinto a lo que se escucha en el regional”.

—¿Les preocupa algo sobre cómo se mueve la industria musical hoy en día, entre “likes”, vistas y lo que se escucha en plataformas musicales?

—Tenemos el interés de que la gente nos escuche, pero respetando nuestras bases. Sabemos que hay canciones y géneros que la gente disfruta, y está bien, hay espacio para todos. Estamos en todas las plataformas musicales, y muy al tanto de nuestras redes sociales, pero tampoco estamos clavados en ello, lo nuestro es la música.

“Entendemos que la gente ahora quiere escuchar sólo una canción, la que le gustó, y por ello están los sencillos, pero los que son fans piden discos y escuchan todo el repertorio, así que ellos también son importantes, para ellos se hacen esos discos”.

—¿Qué proyectos tienen para este año?

—Tenemos varias presentaciones en puerta, en Puebla y el Valle del Mezquital. En mayo-junio tocaremos en la Ciudad de México, e iremos anunciando fechas y sedes en redes sociales.

Van por su cuarto disco. Foto: Cortesía Los Camaleón.

“Además de las presentaciones nacionales tenemos la posibilidad de una gira en Estados Unidos. Nos están buscando y escuchando mucho desde allá, y nuestras visas de trabajo están en proceso”.

Por lo pronto promueven el tema “Flor pálida”, que en estos días se puede escuchar en las plataformas musicales bajo el nombre de Los Camaleón, y en meses próximos se darán a conocer dos sencillos más, para después enfocarse en la grabación de una cuarta producción musical.