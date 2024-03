Foto de Paris Jackson junto a Paul McCartney: ¿Cierre al conflicto entre el “Rey del pop” y el ex Beatle?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una foto de Paul McCartney y Paris Jackson, hija de Michael Jackson, fue vista como el cierre simbólico del conflicto que ambos músicos sostuvieron durante años.

Ambos músicos forjaron una amistad que duró varios años. Empezaron sus exitosas carreras musicales al mismo tiempo y cosecharon grandes éxitos a lo largo de décadas. La amistad fue tan grande que llegaron a componer juntos varias canciones, por ejemplo: The girl is mine o Say say say.

Sin embargo, su amistad llegó a su fin cuando el “Rey del pop” adquirió el catálogo de canciones de The Beatles en 1985, quedándose con los derechos, lo que fue tomado por McCartney como una traición, lo que los llevó a un conflicto que duraría varios años, hasta ahora.

La imagen, en la que aparecen Paul McCartney, Paris Jackson y Ringo Starr, fue capturada en la primera fila del desfile de la diseñadora e hija de Paul, Stella McCartney, durante la Semana de la Moda de París.

A pesar de que Michael Jackson y McCartney no pudieron hacer las paces, debido a la muerte del cantante de “Thriller”, esta suerte de reconciliación se ha alcanzado entre su hija, Paris, y el músico británico.

Paris ya se había encontrado con el ex Beatle en 2018, durante “Stella-chella”, una fiesta organizada por la hija de Paul. Este primer encuentro fue compartido por la joven, a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: “lloré como un bebé. Paul eres todo”.