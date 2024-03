Florinda Meza alista demandas por bioserie de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el inicio de la producción de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, la actriz y viuda del comediante, Florinda Meza, ejecutará acciones legales en contra Warner Bros., HBO Max y varias personas involucradas en la realización.

“Sin querer queriendo” es el nombre de la producción, la cual es respaldada por Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, a diferencia de Florinda Meza, quien ha expresado su desacuerdo en cómo se han hecho las cosas en torno a la serie.

“A mí nadie me ha informado nada, nadie me ha hecho, tan siquiera, una llamada telefónica, o sea, ¿tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive? Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad, es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho”, declaró en un video.

La actriz aclaró que no estaba en contra de que se realizara la biografía, pero dijo saber “de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a Roberto si aún viviera, pero ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto?”.

Entre los demandantes figura María del Carmen Rotter Alday, conocida como Maca Rotter, por divulgar –sin autorización–, información confidencial derivada de la relación personal y profesional que mantuvo con Chespirito y en su cargo de albacea de su sucesión testamentaria.

A Rotter se le acusa de violar la confidencialidad de los derechos biográficos de imagen, de la personalidad y datos personales de Chespirito y de la propia Florinda Meza, así como de causar un irreparable e incuantificable daño moral en detrimento del patrimonio moral, emocional, íntimo y confidencial de esta última, según dio a conocer Ventaneando.

Roberto Gómez Fernández también figura en la demanda por participar en la producción de la bioserie, explotando ilegalmente los derechos biográficos e imagen de la personalidad y datos personales de su padre, ya que estos derechos que quedaron vacantes en la sucesión, por no haber sido expresamente mencionados en el testamento y, por lo tanto, no inventariados, ni adjudicados, de acuerdo con información presentada por Ventaneando.

La querella también responsabiliza a las empresas THR3 Media y Perro Azul –las cuales producen la serie– por el ilegal uso y explotación de derechos biográficos, de imagen, de la personalidad y de datos personales de Chespirito y de su viuda, Florinda Meza. Se le señala, igualmente por el irreparable e incuantificable daño moral en detrimento del patrimonio de esta última, informó Ventaneando.

Warner Bros., y su filial, HBO Max, también han sido demandadas.

Mariana Olascoaga, abogada de Meza, habló con los medios sobre la primera audiencia administrativa de un procedimiento conciliatorio –el lunes pasado–, cuando reveló que “lo único que quiere (Florinda Meza) es que se haga correctamente y que se solicite la autorización a las personas que son titulares de estos derechos”.

La abogada no reveló si este proceso podría provocar una pausa o la cancelación de la serie porque depende de cómo avancen las negociaciones entre las partes.