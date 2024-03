Lola Beltrán está en el Doodle de Google por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Google dedicó su doodle de hoy, 7 de marzo, como homenaje a la artista mexicana Lola Beltrán, en el día de su natalicio.

Lucila Beltrán Ruiz nació en Rosario, Sinaloa, en 1932; incursionó en la música –en la cual es considerada una de las más grandes intérpretes del género ranchero–, con canciones como Paloma Negra, Cielito Lindo y Cucurrucucú Paloma, entre otras.

Lola Beltrán también tuvo una carrera en la pantalla grande durante la Época de Oro del cine mexicano, con icónicas películas como Cucurrucucú Paloma y México de mi corazón.

La cantante falleció el 24 de marzo de 1996, en la Ciudad de México a la edad de 61 años.

El doodle de Lola Beltrán se encuentra disponible en México, Estados Unidos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y el Reino Unido.

Today's #GoogleDoodle is serenading you with ranchera and huapango music ??



Learn about iconic Mexican singer and actress Lola Beltrán, who helped popularize the genres —> https://t.co/CHChQiL5f1 pic.twitter.com/6Y5FDFFoER