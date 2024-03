Las 10 mejores canciones de los integrantes de The Beatles como solistas: Rolling Stone

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Los cuatro lanzaron álbumes clásicos. Los cuatro arrojaron basura total”, dice Rolling Stone, en su lista de las 100 mejores canciones de los exintegrantes de The Beatles en sus carreras como solistas.

El listado fue categorizado por Rob Sheffield, editor colaborador de la revista de música.

Sheffield ha cubierto música, televisión y cultura pop para Rolling Stone desde 1997. Además, es autor y cinco de sus libros han estado dentro de los más vendidos del New York Times: Love Is A Mix Tape, Talking to Girls About Duran Duran, Turn Around Bright Eyes, On Bowie y Dreaming The Beatles.

“Tenga en cuenta: esta NO es una lista de sus grandes éxitos. Estas canciones no están aquí por su éxito comercial, su difusión en la radio, sus ventas o su popularidad. Lo único que importa es el nivel de magia Beatle. Eso significa que algunos éxitos increíblemente famosos no pasaron el corte”, aclaró Sheffield.