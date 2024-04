Elvira Sastre en el Metropolitan, la poesía también llena teatros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una gala de versos y música brindó la poeta española Elvira Sastre en el Teatro Metropólitan, conmovedora velada de sensibilidad y empoderamiento femenino que caracteriza su obra, y en donde afirmó: “la poesía es un catalizador de rabias”.

La joven escritora y filóloga de 31 años originaria de Segovia, España, se acompañó de un ensamble de músicos integrado por Manu Míguez al piano y guitarra eléctrica, además de María Mur en sintetizadores y guitarra acústica. Fue Mur la encargada de brindar apertura, con una síntesis de poemas de su autoría.

La gira “Imposible” que trajo de visita a Sastre ese fin de semana, se aproximó conceptualmente a un recital poético-musical. Desde los primeros pasos se estilizó un ambiente de bohemia en medio de producción minimalista, fondeando reflectores de estilo cinematográfico y luminarias tenues.

El viaje instrumental emprendió vuelo con el poema “Tus huesos que chocan como placas tectónicas”. Sorprendida por la recepción, Sastre saludó al Metropolitan:

“¡Son muchísimas personas, muchas gracias de corazón! El nombre de este tour que se llama ‘Imposible’ no es casualidad, llevamos mucho tiempo escuchando que es imposible llenar un teatro con poesía, que la gente no lee, que la poesía no interesa, no dejan de demostrar lo contrario. ¡Esto es increíble! ¡Esto es un sueño que se está haciendo realidad hoy! ¡No podía ser en otro país!”.

El acto avanzó ágil, la autora dialogó entre cada texto musicalizado escuchándose “Quiero hacer contigo todo lo que la poesía aún no ha escrito”, “Libre”, “Dime, Carmelita” y “Ya nadie conocerá nuestra historia”.

El público de diversas edades respetó en silencio cada ejecución detonando en los intervalos estallidos de aplausos, sin faltar cariñosas exclamaciones, “¡te amo Elvira!”.

A su vez, un puñado de seguidores aprovechó instantes filmando con sus celulares para resguardar el recuerdo. Sin embargo, la trovadora invitó a guardar los dispositivos móviles para “Frente al mar”, motivando a sumergirse en una meditación y vibrar en la sonoridad ambiental.

Delineó fragmentos de su reciente novela intitulada “Las vulnerabilidades” (Seix Barral, 2024). Para continuar con el espectáculo se dio nota a “El vuelo venció al viento”.

Comprometida con causas políticas, se reconoció “adicta a la actualidad” y apuntó que la poesía también es “un catalizador de la rabia”. Con esas proclamas, enalteció a las personas que ante las adversidades se dedican a causas buenas y altruistas, dando paso a “País de Poetas”.

Los acordes prosiguieron para “Llovimos tanto que me ahogué” y “Sin aire, sin voz, sin casa”. Afinó el himno “Canción sin miedo” de la artista originaria de Coahuila, Vivir Quintana. Además, lanzó consigna alzando la voz en pro del movimiento feminista en México:

“¡Son un espejo para mirarse, son unas guerreras y unas campeonas, es increíble cómo salen a las calles! ¡Entiendo que vivir de esta manera tiene que ser muy complicado, pero quiero que sepan que es un espejo en el que nos miramos!”.

También integró su empoderada composición “Somos mujeres”, dando seguimiento a “Hermosamente fácil” avizorando el ocaso.

Ante la despedida y prometiendo retornar a México, enunció su creación “América Latina” y “Yo no quiero ser recuerdo”, cobijándose con la bandera de México, además de recibir en obsequio un muñeco de peluche del Dr. Simi. En adiós fue congraciada en aplausos ensordecedores de pie por los reunidos.

Concierto poético y el poder de la palabra

En entrevista previa vía Zoom, Elvira Sastre definió que para el concierto poético:

“Conseguimos algo muy bonito que no queremos perder y es la atención de la gente en la palabra, puramente en la palabra, en el sonido de la palabra y en los versos, en la poesía. Lo que ambicionamos con este show es llevar a la poesía a otro lugar, para eso nos servimos de todo lo que hay a nuestro alcance y a mí me encanta la música. La producción musical y vocal que se nos ha ocurrido es para hacer crecer todavía más la poesía”.

Reconoció que lograr un acto de este estilo no es sencillo, por tanto es un privilegio;

“Hay gente que viene a verme, pero es difícil, al final no es casualidad que no haya mucha gente que haga lo que yo hago, hay muy pocas oportunidades, muy pocos apoyos institucionales, todo responde a un trabajo muy personal. Poder invertir en hacer este tipo de shows, al final, nosotros cruzamos el charco, estamos fuera de casa en otro país, en otro continente, hay mucho esfuerzo a muchos niveles. Pienso en toda esa gente que empieza, tanto en España como en otros países, creo que necesitarían de un apoyo institucional, de los gobiernos, de quien fuera, para para poder dedicarse a esto y que la poesía crezca todavía más”.

Detalló que la poesía puede salvar a las personas y que las palabras también son una alternativa ante los problemas del entorno e incluso políticos, “a mí me sirve mucho como catalizador de toda esa rabia ante la incomprensión de las cosas que pasan en el mundo”.

Concluyó que los versos a su vez logran empoderar desde la femineidad:

“Hay una lucha femenina muy poderosa y quiero creer que en parte también masculina, de esos hombres que entienden la situación. En países de América Latina me interesa mucho todo el feminismo, porque siento que en cada país se lleva de una manera distinta, creo que en España estamos muy avanzadas con respecto a ciertos países de Europa. Hicimos un vídeo con un poema mío que se llama ‘Somos mujeres’, pedimos imágenes a la gente, es precioso porque salen marchas de distintos países, sale muchísima gente de México y de otros países, es un vídeo del que siento mucho orgullo porque somos muchas mujeres de países muy distintos, muy separados, que compartimos algo y eso es muy alentador”.