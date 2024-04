Zel Cabrera y el silencio de los muertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A veces pesa mucho el silencio de los cipreses y los muertos escribió el poeta peruano José Watanabe, con esa frase abismal en la mente, la poeta y escritora Zel Cabrera recorre los laberintos de los desaparecidos y la ola de violencia en México en los tiempos de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón en su novela Como pesa el silencio de los muertos.

"En este verso de Watanabe de los cipreses y los muertos. Te invita a reflexionar sobre las cosas que no podemos y que se quedan ahí, y las cosa que un periodista no logra saber y no por falta de pericia, si no porque ya no hay manera de entrevistar a esa persona y no contar la verdad", dice la autora en entrevista con Proceso.