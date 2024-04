Ver, oír, aplaudir silbar...

Me Cai, una de las bandas que estarán en el evento “Una canción necesaria por Palestina libre” . Foto: Facebook

León Chávez Teixeiro canta por Palestina Libre

“Una canción necesaria por Palestina libre” se intitula el evento del Comité de la Canción Necesaria conducido por Froylán Rascón y Berenice Camacho, que contará con los grupos cantautores de León Chávez Teixeiro, Ernesto Anaya, Leyenda Púrpura, Me Cai y No Drivers. Centro de Arte y Cultura Futurama, Av. Instituto Politécnico Nacional esq. Av. Otavalo #15, colonia Lindavista, Gustavo A. Madero, Ciudad de México (Metro Lindavista), 13 de abril, al mediodía. Entrada Libre. Asimismo, se presentará la exposición de fotografías de Nelia Torres “El Che vive en México y en Cuba”, con presencia de la artista del lente el sábado, a las 16:30. Tels. 5521748069 y 5554942839.

Choyerofest en La Paz con Abril, Caifanes y Hello Seahorse!

El Choyero Fest, Música del Mar, es un primer ejercicio de festival masivo en el Estadio Guaycura de La Paz, Baja California Sur, con cartelera incluyendo a la joven maravilla, la cantautora Abril Vázquez (“Baja nena”, “Azul”), más 17 bandas locales y las bandas invitadas de lujo: Caifanes, Caloncho, Hello Seahorse!, Leonardo de Lozane, Isaías Lucero, Lalo Mora Jr. y Herederos de Nuevo León. Sábado 13 y domingo 14 de abril, a partir del mediodía, evento del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC).

Exposición de Antonio Luquín “Ciudad Cenicienta”

La degradación y los paisajes distópicos ejemplifican la exposición pictórica del pintor tapatío Antonio Luquín (Guadalajara, 1959) en la muestra “Cinderella City (Ciudad Cenicienta)”, recién inaugurada por la Fundación Sebastian, con 45 pinturas de mediano y gran formato. Según Marcelino Perelló: “Una tela de Luquín no se mira ni se contempla. Se enfrenta… Luquín abreva en numerosos manantiales, desde los pre-rafaelitas a los hiperrealistas, de los comics europeos a los videoclips; pero también en los mundos impalpables y opresivos de Beckett, Kafka o Buzzati”. Fundación Sebastián, Avenida Patriotismo 304, San Pedro de los Pinos, CDMX, tel. 55 5272 0569.

Tercer Galardón “Los Triunfadores de México”

Fiesta por el arte de la actuación mexicana en el Salón Las Tertulias, Avenida Cuauhtémoc 19, colonia Roma, este sábado 13 de abril, a partir de las 5 de la tarde (alfombra roja), premiación a las 6 pm. La presea “Los Triunfadores de México” se entregará a: Los Terrícolas de Freddy Fuentes, Gabriela Goldsmith, Lupita Sandoval, Rafael herrerías, Ariel López Padilla, Carmen Campuzano, Gustavo Adolfo Infante, Marcos Valdés, Bárbara Torres, Olga Sana, Andrés Salazar “El Topo”, Luis Magaña, la doctora Araceli Alonso y… ¡muchos más!

“Alma viva”, ficción sobre los pueblos rurales de Portugal

En 88 minutos se ve como cada verano, la pequeña Salomé viaja hasta el pueblo de su familia en lo alto de los montes portugueses para pasar las vacaciones. Allí disfruta con sus tías y primos de un ambiente alegre y festivo hasta que su adorada abuela fallece repentinamente. Mientras los adultos se pelean entre ellos por la organización del funeral, a Salomé la persigue el espíritu de la que todos consideraban una bruja. “Alma viva” es el delicado y profundamente personal debut en el largometraje de la cineasta Cristèle Alves Meira, que se destaca por unir un relato sobre magia, superstición y sucesos sobrenaturales con un retrato costumbrista y observacional de la forma de vida en los pueblos rurales portugueses, un largometraje de ficción de Portugal, Francia y Bélgica del 2022 con Lua Michel (Salomé), Ana Padrão (Fátima), Jacqueline Corado (Aida), Ester Catalão (abuela), Duarte Pina (tía Dantas), Arthur Brigas (tío Joaquim), Catherine Salée (Cathie) y Martha Quina (Gracinda). Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, Xoco. Sala 8, sábado 13 y domingo 14 de abril, a las 18:45 horas.

El amor puro en la obra teatral “Wenses y Lala”

Obra teatral escrita y dirigida por Adrián Vázquez, donde actúan Adrián Vázquez y Sofía Sylwin (Wenses y Lala, quienes crecieron e hicieron su vida en algún lugar perdido del litoral del norte de México). La obra habita en una atractiva atemporalidad que consigue situarse en cualquier momento de nuestras vidas o la de nuestros conocidos. Es una historia de amor puro, aquel que ni la muerte puede dejar de hacerlo vivir. Wenses, un hombre valiente, de fuertes convicciones, tímido y callado; pero con sentimientos abrasadores como los del ojo de una tormenta en silencio. Lala, una maravillosa mujer, vivaz, alegre, entregada, con ese ímpetu por la vida que enamora. Juntos en las adversidades, aprendieron todo de la vida. Optimistas hasta el final, porque eso sí, ellos no son de lágrimas y nunca lo han sido. La Teatrería, Tabasco 152, Roma Norte. Domingo 14 de abril, a las 18 horas. Duración 90 minutos. Adolescentes y adultos.

Concluye temporada “El viaje de Breton” en el Julio Castillo

Con las actuaciones de Bruno Mestri, Beatriz Luna, Roam León, Erwin Veytia, Lou Best, Itzel Tovar, Jorge Maldonado y David Psalmon, “El Viaje de Bretón, cien años de surrealismo”, de la compañía TeatroSinParedes, se presenta hasta este domingo 14 de abril, en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Los boletos tienen un costo de 150 pesos.

“Amor y matemáticas”, comedia romántica mexicana

La cineasta mexicana Claudia Sainte-Luce reúne a Roberto Quijano (Billy), Diana Bovio (Mónica), Marco Alfonso Polo (Daniel), Daniela Salinas (Lucía) y Homero Guerra (Pablo) en esta historia. Después de haber sido parte de una famosa banda juvenil, Billy es hoy en día un hombre atrapado en una vida monótona en Monterrey; su último negocio fracasó y no tiene otra ocupación más que cuidar a su hijo y al perro de su esposa. Un día conoce a su nueva vecina, una exfanática del grupo que lo animará a retomar su carrera artística. “Amor y matemáticas” es una comedia romántica de humor agrio acerca de sueños frustrados, crisis de edad y homogenización de la clase media regia. Cine Tonalá, Roma Sur 261, Roma. Sábado 13 de abril, a las 18 horas.

Se va Paulina Treviño como “La Duquesa de Malfi”

Concluyen temporada Paulina Treviño, Everardo Arzate, Jorge Ávalos, Daniel Martínez, José Carriedo, Sonia Couoh, Coral de la Vega, Antonio Peña, Mariana Estrada, Katya Bizarro y Juan Pablo Aguayo, con la obra “La duquesa de Malfi”, de John Webster, una poderosa historia llena de tragedia, comedia y violencia que espera al público el sábado, a las 19 hrs., y el domingo a las 18 en el teatro del Centro Cultural Helénico, Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn, Ciudad de México. Tel. 55 41 55 09 19.

“Mitos y leyendas del Japón”, colección de lecturas

RBA Coleccionables lanza la serie de lecturas “Mitos y Leyendas de Japón” esta semana en México. Mientras en los albores del siglo VII, cuando Mahoma fundaba el Islam y éste se expandía, Japón emergió creando sus tradiciones milenarias escritas originalmente como crónicas o cuentos. Se trata de una colección dirigida a un gran público, desde los jóvenes seguidores del manga y el anime, hasta los adultos que buscamos en esa manera contemplativa de actuar, una respuesta a nuestro mundo acelerado. Primeros volúmenes: “La creación del mundo. Izanami e Izanagi” y “La mujer sin rostro. La yurei Otake”.

“Mi amigo el robot”, animación española por la amistad

Pablo Berger escribe y dirige esta película, basada en la novela gráfica homónima de Sara Varon. Cansado de su soledad y la aburrida rutina, un perro que vive en Manhattan decide comprar y ensamblar un robot para que sea su amigo. Su amistad crece hasta hacerlos inseparables, al ritmo del Nueva York de los años 80. Pero tras un pequeño descuido en la playa, el perro tiene que abandonar al robot sin saber con seguridad si volverá a verlo. Cinta tierna y melancólica sin diálogos sobre la importancia de la amistad. Cineteca Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco. Sala 12, sábado 13 y domingo 14, a las 11:30, 13:40, 15:50, 18 y 20:20 horas.

“Solo Gráfica” en Andrómeda Galería

Venta de obra gráfica, tote bag, calendarios, separadores, playeras, libretas y mucho más por el Día Mundial del Arte; xilografía, aguafuerte, barniz blando, linograbado, azúcar, litografía. Galería Andrómeda en Sadi Carnot 98 - A, colonia San Rafael, Ciudad de México. Teléfono: 55 3428 4917.

Desde Suecia, Caro Luna ofrece “Va a amanecer”

La tercera pieza que nos comparte Caro Luna de su álbum “Tiempo de Amar” es una fusión entre la milonga uruguaya, la canción folclórica sueca, el fado y la presencia del charango. Aparece en plataformas digitales esta canción, cuya letra dice: “Dime adónde vas y en que pensás. / Tu alma está perdida, ya dejaste de soñar. / Cansada de andar, de no poder parar, tus ojos se ven tristes, ya no sirve ni llorar. / El sol volverá y te iluminará, las nubes se irán y todo cambiará. / ¿Cuánto más vas a aguantar, para poder respirar? / El frío de la noche, ya no lo sientes más. / Va a amanecer, va a amanecer…”.

“Cosa de niños”, tercera llamada

Obra de Adriano Numa y Gerardo Lazos, con dirección de Alecks Valdés, “Cosa de niños. La violencia no es un juego” estrena para los medios informativos con alfombra roja este sábado 13, justo a las 13:30 horas, en el Teatro Gilberto Cantón, José María Velasco 59, colonia San José Insurgentes.

XII Premio Roche de Periodismo en Salud 2024

En este 2024, el Premio Roche de Periodismo en Salud regresa para exaltar las mejores historias y coberturas enfocadas en temas de salud y ciencia de América Latina, España y Estados Unidos, en idiomas español y portugués. La iniciativa de la Fundación Gabo, con el apoyo de Roche América Latina y Genentech, este año cuenta con cambios importantes para que más periodistas puedan dar a conocer sus trabajos, con las siguientes especificaciones: Los trabajos deben haber sido publicados originalmente en español o portugués. En el caso de trabajos colectivos, al menos el 60% de los coautores deben ser nacidos o nacionalizados en algún país de Latinoamérica, España o EU. La convocatoria para esta duodécima edición estará abierta hasta el lunes 10 de junio de 2024, pero la recomendación es no esperar hasta el cierre para postular su trabajo periodístico en las categorías Periodismo Digital, Periodismo Sonoro y Cobertura. Menciones de honor en la temática Desafíos frente a la atención sanitaria y en Periodismo de soluciones. Página web: premiorochedeperiodismo.com (ingrese a la plataforma de postulaciones y diligencie todos los campos en el formulario de inscripción que allí encontrará).

Diversificando el género por el Metro Coyoacán

Una selección del trabajo de fotógrafas y fotógrafos que se vinculan al momento de captar con sus cámaras diferentes movimientos sociales que tratan la diversidad sexo genérica y las luchas feministas, se presenta gratuitamente en la galería del Metro Coyoacán, bajo el título “Exposición Diversificando el género, cuerpo memoria y territorio”. Avenida Universidad y Real Mayorazgo Línea 3, Acacias, Ciudad de México.