Carta a Salinas de Gortari: El día que católicos quisieron censurar a Madonna por “satánica” y “pornográfica”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por constituir "una ofensa y una burla a la moral del pueblo mexicano", alrededor de 60 organizaciones católicas del país, que cuentan con el apoyo de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), exigen que se cancele la presentación en México de la cantante Madonna, programada para el 10, 12 y 13 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

A su vez, Oscar Sarquiz, crítico musical que labora para la distribuidora de grabaciones de Madonna en México (Warner Music), así como un vocero de Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V. (OCESA), empresa promotora de sus conciertos, externaron su optimismo para que la artista pueda presentarse en nuestro país sin contratiempos.

El Comité Nacional Pro-Vida, La Unión Nacional de Padres de Familia, la Unión Nacional Sinarquista, los Caballeros de Colón, la Confederación de Escuelas Particulares, el Movimiento Testimonio y Esperanza y la Alianza Nacional para la Moral, son algunas de las organizaciones que se oponen al espectáculo de la cantante estadunidense de origen italiano.

Representantes de esas organizaciones solicitaron ya audiencia con Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal, y con Patrocinio González Garrido, secretario de Gobernación, para que cancelen la presentación.

El Comité Nacional Pro-Vida envió, el pasado 7 de octubre, una carta al presidente Carlos Salinas de Gortari en la que le expresan que "la citada pseudoartista se ha dedicado a profanar los valores religiosos, morales y familiares de la sociedad... si este espectáculo se lleva a cabo en México será una burla a nuestros valores católicos y dañará fuertemente a la juventud, pervirtiéndola".

La misiva pide a Salinas de Gortari "su urgente intervención para que este evento sea cancelado".

Y le explican que "Madonna es una de esas promotoras de la desesperanza y el satanismo. Cantante pornográfica de rock, su videoclip Like a prayer es un ejemplo de ello. Madonna usaba anteriormente un crucifijo en su cuello, blusas transparentes y guantes sin dedos (mitones). Ella admitía que el crucifijo era por su afinidad con `un hombre atractivo sobre una cruz'. Sin recato alguno, cantos como Burning up la describen sobre sus rodillas".

Copias de la carta fueron remitidas a Camacho Solís y González Garrido, así como a Jerónimo Prigione, nuncio apostólico en México y a Ernesto Corripio Ahumada, arzobispo primado de México.

Jorge Serrano Limón, dirigente de Pro-Vida, afirma molesto:

–Cuando era precandidato a la Presidencia, Salinas de Gortari prometió defender a la familia. Llegó el momento de que nos lo demuestre. La moral del pueblo mexicano es más importante que el famoso Tratado de Libre Comercio. La figura y hasta el mismo nombre de la cantante es una burla para el pueblo católico, ya que la única Madonna es la Virgen.

Para Serrano Limón, el espectáculo es anticonstitucional:

–Viola el artículo sexto de nuestra Constitución, ya que representa un ataque a la moral. No es posible que, al contratar a este símbolo del libertinaje sexual, los organizadores del espectáculo vendan nuestra moralidad por unos cuantos dólares. Flyer de Madonna 1993

El artículo sexto de la Carta Magna estipula:

"La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público."

Agrega Serrano Limón que las organizaciones católicas ya alertaron a todos los obispos del país para que se sumen a su petición.

"Tenemos el apoyo del Episcopado. Y en caso de que las autoridades permitan la presentación de la cantante, organizaremos manifestaciones frente a las oficinas de Camacho Solís y de González Garrido. Fueron ellos quienes dieron permiso para que se efectuara el evento y, por lo tanto, son cómplices de esta burla al pueblo de México."

Monseñor Ramón Godínez Flores, secretario general de la CEM, confirma:

"En principio, sí apoyamos a estas organizaciones porque es por el bien, el orden público y el respeto a la persona. Es una pena que esta cantante se dedique a la pornografía. Incluso tenemos pensado escribirle una carta para que reconsidere su extravío y viva su dignidad."

Dice que, de un momento a otro, Adolfo Suárez Rivera, presidente del Episcopado, dará la resolución definitiva que adoptarán formalmente los obispos mexicanos, quienes deben acatar la encíclica Veritatis Esplendor, recién dada a conocer por el Papa Juan Pablo II y en la que se les pide denunciar los actos ofensivos a la moral cristiana.

Rafael Funes, secretario del consejo de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), dice por su parte que repartirán volantes en alrededor de 2,000 escuelas primarias, secundarias y preparatorias del Distrito Federal, para prevenir a los jóvenes sobre "el daño moral al que están expuestos".

–Aunque no trabajamos directamente en universidades, también en éstas repartiremos información, sobre todo en las universidades privadas. El de Madonna no es espectáculo, sino una verdadera orgía en la que presenta símbolos cristianos. Esto no lo toleraremos.

El dirigente de la UNPF –creada hace 76 años para impugnar la educación laica estipulada en la Constitución de 1917, y a la vez para vigilar la moral pública– agrega que tienen videos de las presentaciones que está realizando por todo el mundo el Girlie show tour de Madonna, en el cual simula actos lésbicos con sus bailarinas.

El Centro Cívico de Solidaridad –al que pertenece la UNPF y que agrupa a 47 organizaciones sociales, orientadas a la promoción de "una auténtica cultura, fundada en los valores de la identidad mexicana"– emitió, el 12 de octubre, un comunicado en el que afirma:

"Nos desconcierta la actitud asumida por algunos funcionarios públicos que abren las puertas a espectáculos promotores de la desintegración familiar; es el caso del `concierto' anunciado para fecha próxima de la Sra. Luisa Verónica Ciccone, mejor conocida como `Madonna'. Tal presentación ya ha sido rechazada en otros países."

¡Madonna ya está en México! Aquí un clip sobre las “curiosas” reacciones a su primera visita en 1993.

Créditos: Madonna Eternal. pic.twitter.com/fKZcR3G2hL — Juan Carlos (@carloslum5) April 17, 2024

Asistir o no, opcional

El cronista musical Oscar Sarquiz, quien presta sus servicios para la empresa Warner Music, dijo a Proceso:

"Hablo a nivel personal; pero Warner se ha pronunciado repetidamente en contra de censurar obras artísticas, porque la censura vulnera al artista y daña a la sociedad en su conjunto. El artista es como un vidente y su trabajo se adelanta a lo que la sociedad en su conjunto experimenta."

Madonna es una artista producto de su tiempo y su carácter es universalizable, opinó Sarquiz, por lo que son muy pocos los países donde no tiene éxito.

1993 marcó un antes y un después en cuanto a Música en México. Ese año coincidieron Michael Jackson y Madonna. Así fueron las portadas y notícias de los diarios para la Reina del Pop.#Madonna #MadonnaCelebrationTour #CelebrationTour pic.twitter.com/n0rf3Padjp — Iván Estrada (@Estradamyers) April 17, 2024

"Tiene enorme talento para proyectar una imagen seductora que se impone, posee una gran carga de sentido del humor, algo que nunca han tenido los inquisidores. No toca a Warner Music juzgar la bondad de Madonna como artista, sino al público que ha agotado los conciertos y compra sus discos."

Sarquiz recomendó "atender su paranoia" a aquellos grupos que ven la visita como un "complot". Añadió, recordando el caso de intelectuales y científicos como Galileo, cuyas ideas cambiaron al mundo:

"Si esos inquisidores tuviesen la potestad que se arrogan de representar la sociedad, e impidiesen los conciertos, sucedería que de todas formas, Madonna `sin embargo, se mueve'. Esos grupos confunden la causa con el efecto, creen que las representaciones que hace van a afectar el comportamiento social, en lugar de ver que lo que hace es un reflejo de él."

Refirió el cronista que la imagen de Madonna está inspirada en mitos que la formaron.

"Como cualquier adolescente, vio películas de Marilyn Monroe o Mae West. Esa gente que la censura no entiende la iconografía cultural que conformó tal dimensión lúdica."

Por ser las disqueras empresas de comunicación y no de censura, "por ninguna razón retiraremos sus discos ni videos", agregó Sarquiz:

"Estas personas tan persignadas deberían tomar en cuenta que Madonna es producto de un hogar estrictamente católico y de una educación religiosa represiva. En sí misma, Madonna es la metáfora viva de sus ridículos esfuerzos censores."

Sarquiz, quien fue conductor del programa radiofónico La respuesta está en el aire en Radio UNAM y ha formado grupos musicales, vislumbra un peligro en los ataques a Madonna:

"Dejar que grupos que se arrogan el derecho a determinar los valores morales de la sociedad, vuelvan a prohibir los conciertos, el día de mañana comenzarán a quemar libros."

Para un vocero de OCESA, organizadora de los tres conciertos de Madonna, el Girlie show no atenta contra la religión.

"Ese grupo de personas aseguró en la conferencia del martes 12, cuando dieron a conocer su inconformidad, que ignoran el contenido del Girlie show tour que trae Madonna a México. Es lógico: El espectáculo inició en Londres el 27 de septiembre, no han tenido tiempo para saber qué es lo que viene. Están prejuzgando, sus argumentaciones las basan en supuestos. En Girlie show, Madonna no toca para nada la religión."

En cualquier caso, "si hay quien no quiera asistir a ver el show, está en la libertad de no ir". Estimó el representante de OCESA:

"Es opcional. México tiene una oferta de espectáculos, festivales y eventos culturales de amplia diversidad, reglamentados, para gustos diferentes en una sociedad de libre mercado. Hasta ahora se han vendido más de 130 mil boletos de gente que verá el espectáculo de Madonna. Si hay grupos que no quieran verla, nadie les tuerce el cuello para que lo hagan, ni para que no se expresen en contra.

"Resulta muy importante –profundizó– que en menos de un mes actúen aquí tres de los grandes representantes de la cultura rock y pop de nuestro tiempo: Michael Jackson en el estadio Azteca (octubre 28 y 29, y noviembre 2 y 3); Madonna (noviembre 10, 12 y 13) y Paul McCartney (noviembre 25 y 27) en el Autódromo. Ella está muy contenta de que haya tanta gente interesada en verla, cuando irán unos 360 mil con Jackson y 150 mil con McCartney."

En el recuento de OCESA, no afectar a terceros ha sido la constante, pues esta empresa promovió 390 artistas en tres años, unos 3 millones de personas que asistieron a su oferta de espectáculos "con saldo blanco, extraordinario comportamiento del público y gran apoyo de las autoridades", añadió:

"Esto demuestra que México está más que preparado para espectáculos culturales de primer orden que pueden verse en los escenarios más relevantes del mundo."

El único país que no ha permitido la visita de Madonna es China. En San Juan de Puerto Rico, el cardenal Luis Alponte Martínez solicitó al gobierno la suspensión, pero el gobernador Pedro Roselló González le comunicó que no podía intervenir con una actividad privada, "en la cual el gobierno no tiene participación alguna".

"Madonna sin polémica –definió– no sería Madonna; pero nadie puede amenazar con utilizar medidas extremas de coerción a los ciudadanos que desean ver este show por voluntad propia. En Alemania, el promotor no cumplió con las necesidades técnicas y por ello Madonna canceló al productor."

Madonna eligió el Autódromo de los Hermanos Rodríguez para grabar el video oficial, debido a la respuesta que han recibido en México los espectáculos de rock presentados por OCESA.

"Vimos el espectáculo en Londres y no hay nada donde se mofe de las ideas religiosas. Trae otra imagen, con cambios de vestuario impresionantes, diez bailarines (cinco hombres y cinco mujeres) en espléndida coreografía y un escenario de dos pisos. La promoción ha estado durante tres meses, ¿por qué hasta ahora se expresan para oponerse?."

"Estamos es un país libre –concluye–. Que se expresen; pero también la gente tiene derecho a ver lo que quiera mientras no se violente a los demás, y hasta ahora no hemos tenido ningún problema en conciertos donde han estado conjuntos de rock."

Phil Guliano, encargado de la producción y montaje del escenario (60 metros de largo y 30 de alto), ha comenzado a trabajar en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Lo ayudarán un centenar de técnicos que moverán las 150 toneladas de equipo que portan dos aviones y que colocarán 47 tráilers, incluyendo unas 2 mil luces para crear la atmósfera íntima que Madonna tiene en mente.