Madonna en el Palacio de los Deportes: El posible setlist en su quinta visita a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Serán 26 temas los que conforman el espectáculo “The Celebration Tour” de Madonna, y cinco fechas para ver a la “Chica material” en su presentación en el Palacio de los Deportes a partir de este 20 de abril.

Luego de una serie de problemas médicos derivados de su extensa gira por la que ha recorrido Estados Unidos y Europa, y con la que celebra cuatro décadas en la industria músical, Madonna llega a México para presentar cinco fechas este 20, 21, 23, 25 y 26 de abril a las 21 horas en el llamado “Domo de cobre” de esta ciudad.

La “Reina del pop” pisará México por quinta ocasión, y hay que recordar que la primera vez lo hizo de una manera muy polémica.

En 1993, como parte de su “Girls Show Tour”, tuvo tres presentaciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En aquél entonces el anuncio de sus conciertos causó revuelo entre 60 organizaciones católicas y el episcopado mexicano, según reportó Proceso en octubre de ese año (número 885) en un amplio reportaje de los periodistas Roberto Ponce y Rodrigo Vera.

En ese momento se exigió al entonces presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, la cancelación de Madonna por considerarla “una ofensa y burla a la moral del pueblo mexicano” en una extensa carta.

La segunda ocasión fue en 2008 con el “Sticky y Sweet Tour”; la tercera visita con “MDNA Tour” en 2012, y finalmente el “Rebel Heart Tour” en 2016.

En su quinta ocasión en el país y como parte de una gira que se especula sea un adiós en los escenarios por un largo rato, Madonna Louise Ciccone, nombre completo de la cantante, compositora, actriz y empresaria, ya se encuentra en México y esta vez acompañada de su hija adoptiva Mercy James, quien ha grabado aspectos y visitas de la Ciudad de México en sus redes sociales, como una estadía en Coyoacán y una visita a la Casa Azul de Frida Kahlo.

Si bien las apariciones públicas de Madonna han sido esporádicas, en especial desde la pandemia, la artista no ha dejado de ser blanco de críticas, en especial por las operaciones en su rostro, sobre lo cual se ha defendido aludiendo discriminación por su edad y misoginia.

Hace poco la cantante Pink también fue increpada en una entrevista para comentar qué pensaba del rostro de Madonna, ante lo cual, dijo que antes que buscar criticar a la cantante, “los reflectores deberían estar enfocados en la carrera de una artista excepcional que ha abierto puertas para las mujeres a lo largo de décadas”.

Por lo pronto, Madonna tendrá su primera presentación en el Palacio de los Deportes este 20 de abril a las 21 horas, y debido a los últimos shows de su gira se espera que el setlist este lleno de éxitos:

Notthing Really Matters, Everybody, Into the Groove, Burning Up, Open Your Heart, Holiday, Live to Tell, Like a Prayer, Erotica, Justify My Love, Hung Up, Bad Girl, Vogue, Human Nature, Crazy For You, Die Another Day, Don´t Tell Me, Mother and Father, I Will Survive, La Isla Bonita, Don´t Cry For Me Argentina, Bedtime Story, Ray of Light, Take a Bow, Bitch I´m Madonna, y el cierre con el tema Celebration.