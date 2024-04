Keane: 20 años de su “Hopes and Fears” en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El rock pop de los británicos Keane conquistó a 18 mil 500 fans reunidos en el Palacio de los Deportes, como parte del vigésimo aniversario de su álbum “Hopes and Fears”, el primero en su historia musical lanzado en 2004. Este miércoles tocarán en Guadalajara.

El líder vocalista Tom Chaplin, el tecladista Tim Rice-Oxley, el bajista Jesse Quin y el baterista Richard Hughes salieron en medio de una noche calurosa. Fueron cerca de dos horas de show desde los primeros acordes de “Can't Stop Now”, “Silenced by the Night” y “Bend and Break”.

El buen Chaplin saludó a la fanaticada en español:

“¡Amigos mexicanos, amigas mexicanas! ¡Esta es la manera perfecta de comenzar nuestro tour!”.

El cuarteto surgido en 1995 se instaló en una producción minimalista. En un juego de contraluces multicolores se visibilizó a los músicos entre mamparas a nivel de escena, siendo cobijados por una plasma monumental fondeando.

La noche transcurrió veloz y sin pausas. El público degustó “Your Eyes Open” y “Nothing in My Way”.

Soñé con ver a Keane en vivo toda mi vida y ahora no sé cómo voy a superarlo. pic.twitter.com/5Row6kOWD3 — Andrea ?? (@Acastaneda_) April 2, 2024

El cantante colocó la bandera de México en el atril del micrófono. Los aplausos le correspondieron ensordecedores. La conexión fue mutua entre Keane y su gente, haciendo eco en cánticos en todas las rolas.

El repertorio avanzó en “The Way I Feel”, iluminando con los celulares “Sunshine” y marejada de coreos en “You are young”. Se incluyó en el set “Everybody's Changing”, “On a day like today”, “Perfect Symmetry” y “A Bad Dream”.

Como inédita en presentaciones musicales se escuchó por primera ocasión “Untitled 1”. Prosiguió el show en “Spiralling”, “Is It Any Wonder?”, “She has no Time” y “This Is the Last Time”.

Afloraba el final entonando “Crystal Ball” y “Somewhere Only We Know”, esta última en el ápice de las emociones y de las más aclamadas por los fans.

Somewhere Only We Know... Una canción para pensar en los momentos y lugares especiales que pasaste con esa persona. SOWK puede ser un parque, un café, la casa, el auto o cualquier lugar, pues se trata de ese espacio que por el amor se volvió mágico.#Keane pic.twitter.com/WXbcd1q4hu — Bala (@L_BALA_G) April 2, 2024

Tras una pausa el cerrojazo inevitable vino con “Strengers”, “Sovereign Light Café” y “Bedshaped”.

Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jesse Quin y Richard Hughes se unieron sonrientes para despedirse del Palacio, dando vitoreada retirada a Keane. Tras esta presentación aterrizarán en el Auditorio Telmex de Guadalajara, este 3 de abril, para continuar su gira mundial.