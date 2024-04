Ver, oír, aplaudir silbar...

Maratónica onda en tributo a José Agustín por Los Pinos

Dicen que el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es leerlo. El muy querido maestrazo de la onda José Agustín se piró hace poco y, no obstante, su genio literario está allí para quien desee continuar con su genial escritura. Por lo pronto, este 20 y 21 de abril habrá tianguis de sus libros, cine, teatro, maratón de conversatorios, lecturas y conciertos en Complejo Cultural Los Pinos, Chapultepec, participando el sábado en el Helipuerto las bandas Matus Can, Los Tigres de Borges, Diles que no me maten y Belafonte Sensacional; el domingo 20: María Antonieta & Las decapitadas, la rupestre Nina Galindo, el pianista Briseño y La Barranca de José Manuel Aguilera (a partir de las 15 horas). También estarán María Novaro, Paty Peñaloza, Benjamín Anaya, Memo, José Agustín Ramírez, Guillermo Fandinelli, Andrés Ramírez, y José Buil, de 10 a 18 hrs. Entrada libre.

¡Abiertas distintas convocatorias nacionales para jóvenes!

Esta semana se abrieron distintas convocatorias para jóvenes en materia de literatura y música, entre ellas el Premio Bellas Artes “Juan Rulfo” para Primera Novela 2024, y Jóvenes creadores, Músicos Tradicionales Mexicanos y PECDA (Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico). En el caso del Premio Bellas Artes Podrán participar personas escritoras mexicanas o extranjeras, con residencia mínima de cinco años en el país, con una primera novela inédita de tema libre. Se define como obra inédita la que no ha sido publicada total o parcialmente en medios impresos o electrónicos. Los trabajos deberán contar con un mínimo de 60 cuartillas y un máximo de 220, y debe estar escrita en español o en cualquiera de las lenguas originarias incluidas en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, para más información se pueden consultar (tinyurl.com/3fsukyb2), así como en el sitio web de la CNL (literatura.inba.gob.mx). Mientras que para Jóvenes Creadores los artistas interesados podrán postular sus proyectos desde el 17 de abril de 2024. Los cierres son escalonados de acuerdo con las disciplinas y especialidades que indica la convocatoria del 21 al 23 de mayo de 2024, se puede consultar toda la información en sistemacreacion.cultura.gob.mx, mientras que para Músicos Tradicionales y PECDA se puede consultar foncaenlinea.cultura.gob.mx/

Gran exposición femenina en Festival HelloWorld de Casa Galván

Comenzó este magno festival que estará hasta el 24 de mayo para visibilizar la presencia femenina dentro del arte y la tecnología. En su edición 4.0, el proyecto Tecno Tejedoras: entrelazando realidades, reflexiona lo “tecnológico” desde la eternidad femenina, a través del textil como tema y medio a explorar. Las Tecno Tejedoras que hilaron la exposición colectiva son: Aidé Aspicit, Carolina Vélez, Christy Nazareth, Fátima Ramírez, Isis Vargas, Lynnette Campos, Esmeralda Ortiz, Raisa Pimentel, Zulim Miguel y Viviana Díaz. El Festival HelloWord 4.0 realiza una exhibición colectiva con nueve piezas inéditas, reuniendo a una veintena de artistas más en conversatorios, talleres y una serie de live acts. Desde el 20 de abril hasta finales de mayo, en la Casa Rafael Galván Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Zacatecas 94, Colonia Roma Norte. Festival HelloWorld es una iniciativa de Laboratorio 118 (Mónica Aguilar y Anabel Becerril) y Nancy Mookiena. Ver programa en www.festivalhelloworld.mx, información al Whats App 55276 72461 con Adriana González.

“Poesía verde” en La Juanita

Participan las y los poetas Dalila, Nancy Niñofeo, Ánuar Zúñiga Naime, Enrique Chocair, Iván Palacios, Jardín del Diablo y Karloz Atl, bajo la conducción de Ricardo Suasnavar. 20 de abril, 20 horas en La Juanita Cofeeshop, Avenida Insurgentes Sur 230, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX. Entrada libre.

“Tepalcates” finaliza gira en Mérida, Yucatán

Con un gran equipo de bailarines y proyecciones multimedia, el maestro, director, bailarín y coreógrafo Duane Cochran finaliza gira del espectáculo de danza contemporánea “Tepalcates”, acompañado de su compañía Aksenti y música original de Rodrigo Sigal y Alejandro Escuer, el sábado 20 de abril en el Teatro José María Iturralde de Valladolid, Yucatán, a las 19 horas. Los episodios de la obra son “Nostalgia”, “Incertidumbre”, “La esencia masculina”, “Amor distante” y “Bruja de Portobello”. La cita es en Calle 43, número 203 B, entre calles 42 y 44, Centro de Valladolid. Entrada libre.

Sábado artístico y cultural en la Escuela del Rock “Rita Guerrero”

Este 20 de abril, desde las 10:30 de la mañana, tendrá lugar un homenaje al bajista Zopi, integrante de Los Rastrillos, con murales en su honor y maratón musical con Vaina Libre, lena Campos, Ras Levy, Sonido Comunitario Yanga Canek y El Pelotón de Fusilamiento. Habrá stand cannábico, talleres, stand de salud y tianguis de trueque. TIPILARES, Chiclera 34, colonia Progresista, colonia Venustiano Carranza, C.P. 15370, CDMX. Tek, 55124 88048.

“Emilia y el globo rojo” se despide en el Teatro Julio Castillo

ONCE ONCE Producciones siempre presentando obras de teatro con calidad y textos originales, está a punto de bajar el telón con “Emilia y su globo rojo”, una puesta en escena dirigida por Leticia Amezcua que lleva 20 años vigente entre públicos infantiles de México, recordando la importancia de la amistad, en este caso, entre una niña y su inquietantemente travieso globito colorado. El 21 de abril de despide del Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.

Carlos Macías dedica tema musical a la mamá de Luis Mi

El talentoso cantautor Carlos Macías estrena "Un Pacto de Silencio", uno de los temas más comprometidos de su prolífica trayectoria, en un homenaje muy personal a Luis Miguel y dedicado a su madre, Marcela Basteri. Refiere Macías: “Hace poco me conmoví demasiado al ver un video de todas esas personas que están en la búsqueda de un ser querido desaparecido… Por eso este tema es el proyecto de mi vida y la canción más dolorosa que he tenido la fortuna de componer. Este tema lo compuse un 10 de octubre en mi natal Chiapas, frente al ventanal de mi casa con la imponente vista del Cañón del Sumidero, inspirado en el gran amor y respeto que le tengo a Luiis Miguel y todo el trabajo y apoyo que le dio su mamá en su infancia y adolescencia, pensando en todo el dolor que él puede sentir por ya no tenerla consigo.”

“Presidenta: Más de 100 mujeres te escriben”

Editorial Océano publica los textos de más de un centenar de mujeres quienes transmiten sus demandas a las candidatas punteras Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Esta edición acaba de aparecer y representa una amplia visión de cómo más de un centenar de reconocidas intelectuales, artistas y mujeres creadoras mexicanas contemplan el futuro de nuestro país, cuando una primer presidenta llegue al poder este año electoral. Un libro imprescindible…

Últimas funciones de “Ana contra la muerte”

Obra que aborda temas profundos como la vida, el fin de la existencia, muerte, el amor incondicional y la lucha por la supervivencia en circunstancias adversas. El hijo de Ana tiene cáncer. Ella no puede costear otro tratamiento, pero tampoco puede dejar que su hijo se muera, entonces: ¿Qué está dispuesta a hacer para salvarlo? Elenco conformado por cuatro talentosas actrices: Mariana Giménez, Nohemí Espinosa, Montserrat Ángeles Peralta y Mariana Gajá; dirección de Cristian Magaloni, vestuario: Giselle Sandiel, diseño de escenografía de Emilio Zurita y música de Leo Soqui. “Ana contra la Muerte” culmina temporada en abril, se presenta sábados y domingos a las 18:00 hrs. en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

Pinturas de Eric Nistal en Galería Covarrubias

Fue inaugurada una exposición del artista pictórico E. Nistal el viernes 19, que se mantendrá en la Galería Covarrubias Mazza de las calles Oaxaca #95, colonia Roma Norte, CDMX. No se la pierda…

Cine: “Pequeños peces”, una historia de Corea Sur

Es una producción de Corea del Sur (2023) de 95 mins. Dirige Joong-ha Park. Con Ho-won Kim (Ho-Jun), Seonghwan (Nam) y Leem Chae-young (Hee-jin). Ho-Jun es un actor cuarentón que no ha podido encontrar un lugar entre los peces gordos del mundo del espectáculo. Rebautizado como Hosama, causa sensación como influencer en la comunidad de pescadores de YouTube. Cuando una audición fallida lo lleva a buscar consuelo en su amado rincón de pesca, el destino lo unirá con Nam, un cineasta independiente que busca diversificarse, y Hee-jin, una actriz a quien éste intenta convencer de participar en su próximo proyecto. Primera ganadora del Premio Cineteca México en el festival de Jeonju, Corea, la ópera prima de Joong-ha Park es una película sobre los remolinos de la vida, el azar y el amor al cine en nuestros días. Cineteca Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco 79, Country Club, Coyoacán. Sala 4. Sábado 20 y domingo 21 de abril, a las 14:40 y 19:20 horas.

En cartelera “El bastardo” con el reconocido actor Mads Mikkelsen

Después de una vida como militar, el capitán Ludvig Kahlen se embarca en una misión prácticamente imposible: establecer un cultivo de papas en un infértil páramo danés. Sin embargo, se verá confrontado por el cruel terrateniente Frederik de Schinkel, que pondrá sus planes y su propia vida en riesgo. Con una impresionante actuación del reconocido actor Mads Mikkelsen, la cinta se configura como un sorprendente western de época, adaptado de la novela “El capitán y Ann Bárbara” de la escritora danesa Ida Jessen. Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, Xoco. Sábado 20 de abril y domingo 21 de abril. Sala 2. 15:30 y 21 horas. La película (Bastarden, Dinamarca-Suecia-Noruega-Alemania, 2023) es dirigida por Nikolaj Arcel. Actúan Mads Mikkelsen (Ludvig Kahlen), Amanda Collin (Ann Barbara), Simon Bennebjerg (Frederik De Schinkel), Kristine Kujath Thorp (Edel Helene), Gustav Lindh (Anton Eklund) y Melina Hagberg (Anmai Mus).

“Secretos de la poligamia” en A&E

En diez episodios se expone las impactantes realidades de la vida dentro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS, por sus siglas en inglés), el clan Kingston o La Orden, también conocida oficialmente como la Sociedad Cooperativa del Condado de Davis, y los Hermanos Apostólicos Unidos (AUB, por sus siglas en inglés). En cada episodio de una hora de “Secretos de la poligamia”, Browning se reúne con ex miembros que escaparon para escuchar acusaciones impactantes de abuso físico y mental sufrido por mujeres y niños. La serie presenta entrevistas en profundidad con expertos y acceso a información privilegiada, incluida la hija de Warren Jeffs, Rachel Jeffs Blackmore, quien comparte su relato de primera mano de la vida con su padre, una de las ex esposas de Jeffs, Alyshia Blackmore, los ex miembros Mary Ann Kingston, Lu Ann Cooper, Faith Bistline, Lorraine Jessope y Dowayne Barlow; los investigadores Shelly Livingstone, Nate Carlisle y Terry Jacklin y otros. Además, fotografías nunca antes vistas de la boda de Alyshia y Warren y audio de las enseñanzas de Jeffs y otro polígamo de alto perfil como Samuel Bateman ayudan a arrojar luz sobre estos grupos y ofrecen una mirada definitiva a la poligamia en Estados Unidos. Nacido en Estados Unidos en 1955, Warren Jeffs es considerado uno de los polígamos más siniestros de Norteamérica,. Líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS), logró convencer a más de 15.000 personas de ser el “Jesucristo” en la Tierra. Antes de ir a la cárcel en 2006 acusado por dos cargos de abuso sexual a dos menores, Jeffs se casó con al menos 78 mujeres, tuvo más de 50 hijos, y logro crear y controlar un poderoso imperio religioso que controla a miles de seguidores y maneja millones de dólares. Estreno en A&E. Domingo 21 de abril, a las 23 horas.