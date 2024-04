Interpol, post-punk en el mero zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El rock de los neoyorquinos Interpol hizo vibrar al Zócalo capitalino en concierto gratuito, con un toque de mariachi, luces led y ligera llovizna.

Desde el atardecer los fanáticos arribaron a la Plaza de la Constitución para apoderarse de los mejores lugares frente al escenario. En total unas 160 mil almas se reunieron para el show según informaron autoridades capitalinas.

El calentón musical lo comandó el Mariachi Fiesta de México sorprendiendo su versión de “Evil” en tributo a Interpol. Dieron estafeta a los estadounidenses Water from Your Eyes, instantes en los que una leve llovizna salpicó al caer el anochecer.

La lluvia concedió tregua para dar bienvenida a Interpol pasaditas las 20 horas. Las multitudes –jóvenes y familias enteras con niños-- detonaron en regocijo al verse en escena a los fundadores, el vocalista Paul Banks y el guitarro Daniel Kessler.

La plancha tembló al rasgar en apertura “C'mere” y “Say Hello to the Angels”. El afable Banks saludó en perfecto español:

“¡Gracias, hola México!”.

Delinearon una gala de post-punk cobijados en una producción sin parafernalias, enalteciendo a los músicos y sus rolas.

Luces neón y láser iluminaron de tonalidades rojizas el tablado. Rayos estroboscópicos blanquizcos que entre oscuridad dibujó atmósferas conceptuales del ensamble.

Con la Catedral Metropolitana a telón de fondo, se escuchó “Narc”, “My Desire” y “Obstacle 1”. El líder vocalista expresó:

“¡Llevamos viniendo 20 años a México, son tan especiales en nuestros corazones, que no hay palabras! ¡Muchas gracias por venir!!”.

Se avanzó en “Lights”, “Pioneer to the Falls”, “The Rover” y “All the Rage Back Home”.

Ofrecieron a sus adoradores un extenso recorrido desde sus orígenes en 1997, seleccionando “Rest My Chemistry”, “PDA”, “Toni” y “Not Even Jail”.

Oculto en gafas oscuras a lo largo del show, Paul en gratitud señaló:

“¡Gracias a la Ciudad de México, por estar en este lugar tan increíble, tan histórico, con todos ustedes, gracias por venir, por hacer una memoria para nosotros!”.

Un océano estelar de luces de celular navegó en el lugar resonando “NYC” y la aclamada “Evil”.

Para afilar el ocaso sonó “Public Pervert” y “Slow Hands”. Ficticio adiós los trajo en veloz retorno para el cierre dorado firmado en “Untitled”, “No I in Threesome” y “Stella Was a Diver and She Was Always Down”.

El público desapareció en satisfacción idolatrando a los Interpol por el espectáculo de casi dos horas.