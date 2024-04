Madonna, cuatro décadas de éxitos en dos horas y media de show

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–¿Cómo describir a “The Celebration Tour” de Madonna? Como un espectáculo musico-teatral a la altura de un artista con cuatro décadas de historia, así fue el primero de cinco conciertos de Madonna en el Palacio de los Deportes, mismo que repetirá este 21, 23, 24 y 26 de abril.

El ambicioso proyecto de Madonna para celebrar cuarenta años de carrera va más allá de un setlist con 26 éxitos y una mega gira mundial (se especula que sea una de sus últimas), es una invitación a conocer pasajes personales de la artista, quien de vez en cuando se detiene a explicar momentos que considera importantes.

Desde su adolescencia en los años ochenta, inseguridades, temores, miedos, pero también sueños, ambición, aventura, apertura sexual, apoyo a la comunidad LGTBQI+, sus guiños a la actuación, su etapa maternal, y la de ícono revolucionario en la industria musical.

Después del show de casi dos horas y media que brindó, a Madonna se le perdonó la hora y media de retraso con la que inició el show (la cita era 21 horas), e históricamente tiene fama de iniciar su espectáculo cuando quiere, basta recordar que en enero pasado los neoyorkinos buscaron demandarla porque inició dos horas tarde.

El concierto se dividió en seis actos y el inicio dejó boquiabiertos a los asistentes: luces led, tres pantallas frontales más cuatro laterales en total (que aparecían y desaparecían según necesidades), más una megacorona de luces al centro que zurcaba el aire de vez en cuando.

Como se mencionó, el show es un espectáculo musico-teatral, incluyó a un presentador a lo largo del concierto, “Bob the Drag Queen”, quien aparece en diversos momentos de la noche. El primer acto fue ochentero puramente con temas como “Nothing really matters”, seguida de “Everybody”, “Into the groove”, “Burning up”, “Open your heart” y el mega éxito “Holiday”.

Frida

Además de saludar a los asistentes y agradecer a México por el apoyo a lo largo del tiempo, afirmó que cuando era adolescente descubrió a Frida Kahlo, en un Museo de Detroit, Michigan:

“Me enamoré de la pintura con una mujer de mirada intensa y cabello largo, luego supe de su historia y me dio esperanza porque ella sentía que nadie la entendía, justo como yo me sentía.

Frida es mi madre, mi espiritu animal, mi musa eterna, ella me inspiró a mí, yo los inspiro ahora a ustedes. Tienen bellas tradiciones México, estoy muy feliz de estar aquí, gracias por apoyarme, ¡bienvenidos a mi viaje!”.

Y es que Madonna es Fridomaniaca, tiene una colección de obras de Kahlo valuada en millones, entre ellas ‘Mi nacimiento’ y ‘Autorretrato con monos’ que adquirió por 1 millón de dólares; de hecho en febrero pasado posó en la edición de ese mes en Vanity Fair junto a uno de sus bailarines con atuendo en alusión a Frida.

El segundo acto calentó los motores con “Live to tell” y “Like a prayer”, y para el tercero se escuchó “Erotica”, “Justify my love”, la tremenda “Hung up” y “Bad girl”, tema en el cual cantó acompañada de su hija Mercy James en el piano.

En todos los temas los cambios de vestuario eran evidentes no solo para la artista sino para lo más de 15 bailarines, el escenario se transformó en cada acto, lo mismo fue una sala de música disco, que una habitación, un ring the box, un antro o un rodeo.

Para la cuarta etapa el público se estremeció con el hit “Vogue”, en el cual invitó a “Guillermo” (figura del talk show de Jimmy Kimmel) y se vio a su hija Stere hacer ‘voguing’ junto a los bailarines; luego tocó turno a “Human nature” y “Crazy for you”.

Para el cuarto y quinto acto se disfrutó de “Die another day”, “Dont tell me”, “Mother and father” (en la que ha hecho performance junto a su hijo David Banda, quien también es músico), “Express yourself”, “La isla bonita” que desató coreo multitudinario, y “Dont cry for me Argentina”, misma que interpretara en la cinta ‘Evita’ (1996) --versión en filme del musical de Andrew Lloyd Webber que relata la vida y muerte de Eva Perón— y que le diera a Madonna un Globo de Oro como actriz.

Para el sexto momento se escuchó “Bedtime story”, “Ray of light” y “take a bow”.

Motivo de celebración

La noche concluyó con un séptimo acto a manera de reafirmación como la ‘Reyna del pop’, en donde se vio un breve homenaje a Michael Jackson a través de una pantalla con movimientos de Billie Jean, mientras que una ‘joven Madonna’, intercambiaba su clásico “Like a virgin”.

Siguió “Bitch Im Madonna”, y finalmente “Celebration” en donde se dejó ver a la artista a través de cuatro décadas, con sus bailarines paseándose por el escenario convertidos en ‘Madonnas’ a través de sus vestuarios más icónicos.

“Si superas la muerte de seres queridos y la negatividad que llega a tu vida, eso es motivo para celebrar”, dijo Madonna en “The Celebration Tour”.

¿Los puntos positivos del concierto? “The Celebration Tour” de Madonna seguramente se recordará como una de las grandes producciones del 2024 que pisaron México, ¿negativos? si lo hay, quizá recordar que se tiene que esperar para ver a su majestad, la ‘Reina del pop’, el transporte público no es opción al terminar el show.

Tras la primera noche de Madonna en el Palacio de los Deportes la artista este 21, 23, 24 y 26 de abril, tras ello viajará a Brasil para presentarse el 4 de mayo.