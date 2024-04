"Conceptos pesados y lúdicos": así describe Dan Reynolds el nuevo álbum "Loom" de Imagine Dragons

NUEVA YORK (AP) — La ambigüedad del próximo álbum de Imagine Dragons comienza desde la portada.

Dos figuras de pie separadas por una especie de riachuelo, separadas por un sol naciente. ¿O es un atardecer? El cantante y compositor Dan Reynolds, quien la soñó, lo ve de ambas maneras.

"Realmente no puedes saber si es una puesta de sol o un amanecer, y luego hay dos personas separadas de pie frente a esto. Realmente lo resume temáticamente cuando lo escucho", dijo a The Associated Press.

"¿Es el comienzo de algo nuevo, o es el final de algo? Y el atardecer y el amanecer siempre se sienten así para mí. Podría ser una cosa o la otra".

Desde la paranoica y ligeramente demente canción de apertura de hip-hop-rock "Wake Up", con Reynolds cantando "Everybody's coming for you/Wake up!" (¡Todo el mundo viene por ti/Despierta!), hasta las guitarras cadenciosas de "Take Me to the Beach", está claro que el álbum de nueve pistas titulado "Loom" no es una sola cosa. Saldrá a la venta el 28 de junio.

Es el primer álbum desde el divorcio de Reynolds de la música Aja Volkman y tiene canciones sobre seguir adelante, la soleada y coqueta "Nice to Meet Ya", pero también mirar hacia atrás, como la agridulce "In Your Corner" y "Don't Forget Me", con la letra "Guess we got lost in the light" (Supongo que nos perdimos en la luz).

"Empiezo a crear y lo que sale es lo que es. Así he sido desde que tenía 12 años. Trato de no pensarlo demasiado", dice Reynolds. "Es solo una salida honesta sonoramente, líricamente, de cómo me siento en el momento".

Para la épica "Kid", Reynolds dice que llegó al estudio con una vida un poco caótica. Simplemente expresó lo que estaba sintiendo en la batería. Después la banda se incorporó. La canción, inspirada en la música de la década de 1990 que ama, como Gorillaz, se convirtió en una exhortación para Estados Unidos, por lo que agregar un coro tenía sentido. Su letra dice "You got to get yourself together, kid/You got to get it together" (Chico tienes que unirte/tienes que unirlo).

"Nos divertimos mucho creándola en el estudio. Me encanta la yuxtaposición de cosas que son un poco irónicas, pero también tal vez oscuras", dice. "Conceptos pesados, pero lúdicos al mismo tiempo".

Una nueva forma

"Loom" fue grabado de una nueva manera para Imagine Dragons, que incluye al guitarrista Wayne Sermon, el bajista Ben McKee y el baterista Daniel Platzman. Por un lado, la banda abandonó su preferencia habitual por múltiples productores en favor de uno solo: el dúo sueco de Mattman & Robin.

Otro cambio refrescante fue empezar de cero. "Por lo general, entramos en el disco con un montón de demos que ya hemos autoproducido y hecho por nuestra cuenta", dice Reynolds. "Pero en este caso teníamos un montón de demos y simplemente desechamos todo y comenzamos con un borrón y cuenta nueva".

"Loom" llega dos años después de "Mercury", un álbum doble confesional y crudo que trata sobre la angustia, la tragedia y las luchas de Reynolds con la sobriedad.

"Eyes Closed", el primer sencillo del nuevo álbum, señala un cambio, con un gran sonido tormentoso una la letra que golpea el pecho: "I'm back from the dead, from the back of my head/Been gone and facin' horrors that should never be said" (Estoy de vuelta de entre los muertos, de la parte posterior de mi cabeza / He estado lejos y enfrentado horrores que nunca deberían decirse).

Reynolds dice que buscaba una vibra tempestuosa y arrogante, pero que al mismo tiempo revelara un núcleo vulnerable. "Realmente se trataba de ser algo que por fuera se ve bien y fuerte", dice, "pero por dentro está a punto de romperse".

El título del álbum, "Loom" (Avecinarse, amenazar), tiene múltiples significados. "El hecho de que algo se avecina no significa necesariamente que sea malo. Podría ser bueno", dice. "También me encanta la idea del doble sentido de eso, una especie de tapiz".

Gira

Los Dragons harán una gira por América del Norte en apoyo de "Loom", comienzan el 30 de junio en Camden, Nueva Jersey, en el Freedom Mortgage Pavilion y llegarán a ciudades como Dallas, Seattle; Toronto; West Palm Beach, Florida; Denver; Charlotte, Carolina del Norte; Fénix; Salt Lake City; y concluirán el 22 de octubre en el Hollywood Bowl.

Reynolds dice que las giras están en lo más profundo del ADN de Imagine Dragons y habla de tocar en vivo como si fuera un esfuerzo terapéutico masivo que desemboca en sus espectáculos.

"Son un montón de personas en una misma sala juntas dándose cuenta de que no están solas en sus sentimientos", dice. "No necesariamente necesito que se sientan felices o tristes ni nada. Solo quiero que miren a su alrededor y vean que otras personas también están sintiendo algo y sienten: 'No estoy solo'".

Las canciones de "Loom" estarán en el repertorio, por supuesto. Reynolds lo considera una de las producciones más rápidas de la banda, a pesar de que hay baladas y momentos lentos.

"Gran parte del disco es tratar de llegar a un acuerdo para simplemente aceptar. Las cosas se avecinan y se acercan, para bien o para mal, y realmente no hay nada que puedas hacer más que aceptarlo", dice. "Todavía no he aprendido a hacerlo, pero lo haremos".