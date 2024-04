Ryan Gosling y Emily Blunt exigen un Oscar para los dobles de acción: "Ya va siendo hora"

MADRID, (EUROPA PRESS) - Ryan Gosling y Emily Blunt protagonizan 'El Especialista', la nueva película del director David Leitch ('Atómica', 'Deadpool 2', 'Bullet Train'). En el filme, que se estrena en cines este viernes 26 de abril, Gosling interpreta a un doble de acción de la industria del cine que se ve involucrado en una peligrosa aventura real. Los intérpretes han aprovechado el lanzamiento de la cinta para exigir que estos profesionales tengan su propia categoría en los premios Oscar. "Ya va siendo hora", señalan ambos.

En una entrevista concedida a Europa Press durante la presentación de 'El Especialista' en Berlín, Gosling y Blunt defendieron el trabajo de los dobles de acción, ninguneados hasta ahora en todo tipo de ceremonias y galas cinematográficas.

Se arriesgan más que nadie, por lo que lo justo es, al menos, incluirlos en la conversación de fin de año en términos del trabajo al que han contribuido", argumenta él.

"Hay un efecto Groundswell detrás de esto, incluso en vuestro interés al preguntarnos sobre los especialistas", sugiere por su parte Blunt, exponiendo una tendencia al alza de personas que quieren saber más sobre el trabajo de los dobles de acción. "Y creo que la razón por la que la gente se enamoró de 'The Fall Guy', la serie de televisión, es por lo que se ve detrás de las cámaras, por la vida de estos tipos y cómo sudan sangre y las lágrimas para hacer las películas", continúa, referenciando la serie en la que se basa el nuevo filme.

"La historia del cine, los especialistas y los diseñadores de escenas de acción están completamente entrelazados. Entonces, ¿por qué existe una mística en torno a lo que hacen?", plantea a continuación la actriz. Sobre este tema, el director de 'El Especialista' también deja clara su postura. Y es que Leitch, antes de ser cineasta, trabajó varios años como doble de acción en muchas películas.

"Creo que todos sentimos que hay un cierto impulso actualmente y una actitud positiva real en la Academia", manifiesta, optimista por conseguir dicha categoría en los Oscar cuanto antes, tal y como se ha conseguido recientemente la categoría de mejor dirección de casting. "Tenemos muchas esperanzas por recibir energía positiva de la Academia. Han sido muchos años de mucho trabajo duro por parte de la comunidad de especialistas para tratar de llegar ahí y conseguirlo. Ojalá sea pronto", lo resume Kelly McCormick, productora de la película y mujer de Leitch.

https://www.youtube.com/watch?v=4k8I5TtURG8&ab_channel=Unive...

LOS DEEPFAKES Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En 'El Especialista' también se muestra abiertamente cómo la tecnología 'deepfake' ha revolucionado en los últimos años la industria cinematográfica. Se trata de una herramienta de Inteligencia Artificial que genera un nuevo rostro y permite cambiar el de una persona por otra de manera totalmente realista. "El reemplazo de caras y este tipo de tecnología se han utilizado durante muchos años con los especialistas para mantener viva la ilusión de quién es el personaje. Es parte del trabajo. Te ponen los puntos verdes en la cara y todo eso", explica Leitch.

"Pero el problema llega cuando no tienes consentimiento", indica entonces el director. "Creo que tenemos que lidiar con eso y no usar esta tecnología para explotar a otras personas o quitarles su imagen. Ahí es donde es necesario regularla, en gran medida. Pero creo que, aparte de eso, vamos a tener que encontrar cómo nos resulta útil como artistas", añade, nuevamente mostrándose optimista por el futuro de los deepfakes y la Inteligencia Artificial.

"Tendremos que descubrir cuáles son nuestras relaciones individuales con la IA tanto en nuestras vidas, en nuestros negocios y nuestras profesiones. La verdad es que la IA lleva mucho tiempo introduciéndose en el negocio del cine. Pero es ahora, justo en este momento, cuando todos estamos hablando de ello. Lo que hace 'El Especialista' con esto es dar una gran especie de comienzo del debate", reflexiona McCormick. "Es una gran observación de lo peligroso que puede ser", concluye la productora.

LA ACCIÓN REAL

Precisamente, en esa suerte de batalla entre lo digital y el cine a la antigua usanza, Leitch confiesa que prefiere emplear los efectos prácticos. "Soy una persona táctil y he crecido en el negocio como especialista. Así que todo lo que surge de mí como artista tiene un punto de apoyo práctico desde el principio. Quiero explorar las localizaciones, no las construyo en un ordenador. Normalmente, quiero diseñar la planificación de las escenas en el sitio. Incluso si construimos un set, está inspirado en algo que he visto", expresa.

"Y lo mismo ocurre con las escenas de acción: quiero que sean lo más reales y lo más prácticas posible. Pero dicho esto, puedes mejorar las cosas con efectos visuales y hacerlo increíble. Aun así, incluso en las películas en las que teníamos grandes componentes de efectos visuales, partimos de una base práctica", comenta el cineasta.

A pesar de que el director está especializado en el cine de acción, su tono ha transitado del thriller a la comedia en sus últimos trabajos. Un humor del que 'El Especialista' también hace gala. "Me encanta que una película sea ingeniosa. Es maravillosamente sencilla y mucho más personal, mucho más humana", lo celebra Blunt, que se muestra muy cómoda en este estilo.

"Los seres humanos son confusos, las situaciones en las que se meten son confusas. Nadie vive siempre el tipo de historia de héroe que surge del caos. Me encantan las películas que exploran eso y que son espontáneas y divertidas. Queremos que la gente se entretenga", lo sintetiza la actriz.

Junto a Ryan Gosling y Emily Blunt, 'El Especialista' está protagonizada por Hannah Waddingham, Aaron Taylor-Johnson y Winston Duke, entre otros. La película, la quinta en la filmografía de Leitch, se estrena en cines el 26 de abril.