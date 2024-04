Serie sobre el crimen contra la familia LeBarón

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, presuntos miembros del crimen organizado asesinaron en una emboscada a nueve mujeres y menores de edad de las familias LeBarón, Langford y Miller. Desde entonces, diferentes hipótesis han surgido, y la investigación continúa.

Pacha Films produjo, para Warner Bros. Discovery, cuatro episodios documentales con recreaciones del homicidio, bajo el título “Masacre de los mormones”, que se pueden ver, desde el 11 de este mes, en la plataforma de streaming Max, y en dos meses se proyectarán en el canal de paga Discovery.

La serie está centrada en los testimonios de víctimas sobrevivientes, familiares y autoridades locales, e indaga ante la interrogante ¿quién realmente llevó a cabo la masacre y por qué?

Fernando Sugueno, vicepresidente de contenidos de entretenimiento general para México en Warner Bros. Discovery, subraya en entrevista que “nunca habían hablado los sobrevivientes de esa masacre, y aquí ofrecen su voz, y cada que vemos los cuatro programas duelen, tocan de una manera brutal”.

Julián LeBarón. Solicitud a la Fiscalía. Foto: Cortesía Warner Bros. Discovery.

Sigue:

“Esas muertes de nueve mujeres y niños de entre ocho meses y doce años de edad impactó a la sociedad y por ello se decidió un documental con acceso a más información sobre el caso aún abierto”.

A decir de Cecilia Abraham, directora de Desarrollo de contenido de no ficción para Warner Bros, “buscamos todos los testimonios posibles, todas las voces, y siendo lo más objetivos posibles para que el espectador tenga la capacidad de procesar toda esta información: la vieja y la nueva, lo que nosotros conseguimos inédito, y puedan sacar sus propias conclusiones, que tenga su propia opinión”.

Continúa:

“Por el asesinato hubo más de 35 personas detenidas y sólo a una se le juzgó, pero no por homicidio. No es nuestra finalidad esclarecer el caso, pero intentamos ofrecer más luz.

“Esta serie es un retrato no sólo de México, sino de toda Latinoamérica. Y esa es la idea de Max: ofrecer historias que inciten a la reflexión”.

El colombiano Luis del Valle, director de la productora Pacha Films, de la que igual forman parte Angus MacQueen y Guillermo Galdós, explica a Proceso:

“Nosotros viajamos a México para cubrir la noticia. Es decir, el primer acercamiento con esas familias es periodístico, y como en todo documental, obviamente uno se trata de desmarcar de la cobertura más inmediata de la noticia para poder establecer un contacto inicial, con la esperanza de que ese contacto se afiance y se consolide. Porque a final de cuentas cuando uno hace un documental tan dramático como este, uno debe ganar la confianza de las personas a las que uno busca, y las personas en momentos como este no solamente están con una lógica de sensibilidad frente a todo lo ocurrido, sino también con mucha desconfianza de quienes intentan acercarse para poder hablar de todo”.

Además de abogado y periodista, enfatiza que ha sido un trabajo largo:

“Un elemento importante que nosotros luego hemos entendido, y que ha sido fundamental para poder llevar a buen término esto, es que no somos mexicanos, la aproximación del tema fue de un periodista extranjero. Guillermo Galdós fue acompañado de Angus MacQueen, quien también es un productor y director británico, e igual participó en este proyecto. Esta serie creo que es una mirada más distanciada de lo que fue la tragedia y la realidad que se vive en esa zona del norte de México y los problemas con el narcotráfico. De alguna manera te da una perspectiva diferente de alguien que radica en México y debe cubrir diario lo que ocurre.

“En ese sentido esa distancia que nosotros le propusimos a la familia y ese cuidado con el que nosotros prometimos tratar el problema, creo que fue algo que hizo clic en ellos. Fue algo que los convenció que esto sería tratado con el mayor respeto posible, y eso es algo importante a la hora de tratar temas sensibles”.

En la producción estuvo también Luciano Gorriti. La dirección fue de Steven Grandison y la supervisión de Paul Wilmshurst.

Del Valle rememora que como Pacha Films ha laborado desde hace tiempo con Discovery, se fusionó en el 2022 con Warner Bros. para formar Warner Bros. Discovery. Expresa:

“Este trabajo obviamente tuvo muchísimos retos. Sin duda uno de los mayores es el cuidado y el extremado respeto hacia la familia que nosotros debíamos tener. Por ejemplo, esas entrevistas con los menores de edad fueron un aprendizaje. No revictimizamos a las personas que atravesaron por algo tan traumático. Hacer la recreación del ataque siempre estuvo en nuestros planes”.

En la mira del crimen organizado. Foto: Cortesía Warner Bros. Discovery.

Generar emoción

--¿Cómo puede contribuir este documental a que se resuelva el caso?

--Al final uno esperaría que los documentales que uno hace puedan tener algún efecto concreto sobre los casos, pero lo cierto es que eso no siempre ocurre, y lo único a lo que uno como documentalista puede aspirar es a generar una emoción. Que pueda ser visto y entendido, porque al final es de alguna manera dar luces sobre algo que llamó la atención de todo el país durante ese momento, y lo que tratamos es de explicar y proporcionar elementos nuevos de lo que ocurrió.

“Si después de ello existen personas que toman nuestro trabajo para insistir en sus reclamos de justicia, pues eso es un plus del cual nosotros estaremos agradecidos, pero sólo podemos aspirar a hacer lo que está en nuestras manos, y no lo está en manos de la justicia y ante las autoridades. Más bien nuestro trabajo es exponer su labor para que otros puedan recoger eso y llevarlo a otros niveles”.

Entusiasmado, enfatiza:

“Nos quedamos contentos con que genere emoción, empatía, y que pueda tocar de alguna manera los corazones de quienes lo puedan ver”.

--¿Cómo hacer que un documental no sea amarillista cuando los tópicos son muy delicados?

--Todo trabajo documental contiene un proceso de investigación que responde a los más altos estándares periodísticos que uno se puede poner. En ese sentido uno debe estar bien claro con respecto a las fuentes a las que va a consultar y con respecto a poder contrastar todo aquello que merece ser contrastado. Luego uno propone una estructura y se va trabajando junto con el canal, en este caso con Warner, y es a partir de ahí en donde terminamos en un guion que de alguna manera intenta contener todos los elementos que uno puede esperar de una serie ambiciosa: el elemento informativo, el rigor editorial, y por supuesto la emoción.

Acentúa:

“Nosotros lo que tratamos es de retratar una realidad y explicarla de la manera más rigurosa posible. Yo trabajo como productor documentalista desde hace más de quince años, y estoy muy feliz de que cada vez más gente está interesada en historias de la vida real, contadas desde el formato documental.

“En América Latina hay muchas historias tan diversas que contar, y me parece que es un formato con el cual nosotros nos sentimos muy a gusto”.

A los productores Abraham y Sugueno se les manifiesta que plantean una pregunta en “Masacre de los mormones”: ¿Quién realmente la llevó a cabo y por qué?

Crimen sin resolver. Foto: Cortesía Warner Bros. Discovery.

Abraham explica:

“Hay que plantear una hipótesis para arrancar, no importa después si encuentras o no las respuestas, pero sí es importante porque el caso debe, como todos, abrir ventanas y ventanas y ventanas. Creemos que esa es la pregunta que se hacen todos los mexicanos. No pretende el documental que seamos policías y encontrar las respuestas”.

Sugueno interviene:

“En México existe esta cosa de que nada se aclara, como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, en fin. Incluso, ¿cuántas personas en este momento están desaparecidas en México? Por eso partimos con una pregunta. Discovery se basa en las investigaciones de la policía y también en testimonios, mas nosotros no interferimos, nosotros buscamos información y juntamos este material… pero sí parte de una interrogación”.

Para subrayar de inmediato:

“La familia quiere una visibilidad de lo que sucede con el caso, y la gente que vive en esa comunidad desea exponer el caso”.

Cabe destacar que la familia LeBarón llegó a Chihuahua y Sonora hacia el año de 1924, cuando el patriarca de la familia, Alma Dayer LeBarón, miembro de una rama fundamentalista de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se separó de ella al negarse a abandonar la poligamia, y emigró a México.

Ya en el 2009 y en el contexto de la guerra contra el narcotráfico en México, un miembro de la familia, Erick, de 17 años, fue secuestrado un 2 de mayo, y el nombre LeBarón se conoció de manera nacional e internacional. Por su liberación pedían un millón de dólares, no pagaron el rescate, y el joven fue liberado. Pero el 7 de julio siguiente, Benjamín LeBarón y su cuñado Luis Widmar fueron ejecutados por miembros del crimen organizado.

A decir de Joel LeBarón, el 4 de noviembre por la mañana salieron de La Mora, municipio de Bavispe, 17 miembros de la familia (tres mujeres adultas y catorce menores de edad, sus hijos) en una caravana de tres vehículos tipo SUV; dos de los grupos se dirigían al municipio de Galeana, y el tercero, conducido por Rhonita María Miller, se dirigía a Phoenix, Arizona. Las camionetas fueron interceptadas alrededor de las 13 horas en un camino de terracería que une las comunidades de San Miguelito (Sonora) y Pancho Villa (Chihuahua) por un grupo armado que abrió fuego contra los carros, causando la explosión e incendio de uno de ellos y la muerte de nueve personas.

Documental que pregunta: “¿Quién y por qué?”. Foto: Cortesía Warner Bros. Discovery.

El pasado lunes 15 de abril, los activistas Shalom Tucker, Julián y Adrián LeBarón acudieron a la Fiscalía General de la República, específicamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para presentar una solicitud de ampliación de la investigación de la masacre, a fin de que los presuntos criminales también sean juzgados por terrorismo.

Shalom Tucker, mamá de Rhonita, presentó una imagen del video que tomó uno de los responsables de la masacre, y describió que fue el momento donde se dio la orden de incendiar el vehículo.

Por su parte, Adrián señaló que las autoridades le están apostando al olvido, pero la comunidad “no se va a callar”, y agradeció el acompañamiento y solidaridad de la ciudadanía, además de añadir que existen más videos de ese día, los cuales se irán dando a conocer.