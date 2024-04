Tercera noche de Madonna en México: Wendy Guevara la invitada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Las especulaciones para los invitados de Madonna en sus conciertos han crecido desde el día uno, primero fue Guillermo Rodríguez, colaborador de Jimmy Kimmel; luego el actor Alberto Guerra, con quien la artista compartió una portada de revista; y en la tercera noche la influencer Wendy Guevara.

La incredulidad de los asistentes por la invitada de la tercera noche del concierto de Madonna en el Palacio de los Deportes fue notoria, según se aprecia en videos compartidos en redes sociales, pues la “Reina del pop” invitó a la influencer transgénero Wendy Guevara a subir al escenario.

El momento se vivió en el icónico tema “Vogue” (que forma parte del cuarto acto del show), mismo que inicia con Stere, hija adoptiva de Madonna, en el centro del escenario realizando mezclas de DJ sobre una consola giratoria.

A ese espacio se le suman alrededor de 15 bailarines realizando “voguing” –movimientos tipo pose de modelaje--, y Madonna puede ser vista moviéndose entre ellos tras el inicio del tema con la frase “What are you looking at?...”.

La coreografía basada en el “voguing” llega a su punto máximo cuando Madonna se mueve hacia el pasillo central del escenario seguida por los bailarines (que incluyen también a Stere), se sienta al final del mismo, y es ahí donde sube el “invitado de la noche”, junto a este simula dar una calificación a los bailarines que se acercan como si estuvieran en una pasarela.

En el primer concierto, este sábado, el invitado fue Guillermo Rodríguez, mejor conocido solo como “Guillermo”, colaborador del show estadunidense “The Jimmy Kimmel Live!”, el segundo día sorprendió el actor Alberto Guerra (con quien Madonna compartió una portada de revista), y la tercera noche, este martes 23 de abril fue la influencer Wendy Guevara.

Guevara se dio a conocer en redes sociales a partir del video “Las perdidas” en Youtube e Instagram que acumuló millones de seguidores, y el año pasado la influencer transgénero concursó y ganó el programa de televisión “La Casa de los Famosos” 2023, lo que la situó con mayor exposición en los espectáculos.

Recientemente fue la primera transgénero en México en formar parte de la campaña publicitaria de maquillaje internacional MAC Cosmetics, además de haber compartido en sus plataformas sociales diversos videos de grabaciones en París, Francia, como parte de una serie en donde será protagonista.

El rumor de que Guevara sería la invitada en la tercera noche de “The Celebration Tour” de Madonna inició unas horas antes del concierto en redes sociales; otras de las figuras que se han especulado podrían subir a la cuarta y quinta noche de show son Belinda y Danna Paola.