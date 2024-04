Megadeth, gala metalera en la Arena CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La legendaria banda Megadeth hizo temblar en gala metalera a la Arena CDMX, espectáculo dedicado a brindar una revisión de su reciente álbum “The Sick, the Dying... and the Dead!” (2022), sin faltar un recorrido por sus éxitos y complacencias para deleite de su público. Preparan fecha el próximo 27 de abril en la Arena Monterrey.

“Crush The World Tour” es el nombre de la gira mundial que trajo de retorno a la agrupación comandada por el vocalista Dave Mustaine, acompañándose de sus camaradas, el guitarrista Teemu Mäntysaari, el bajista James LoMenzo y el baterista Dirk Verbeuren.

El ensamble fundado en 1983, insigne del estilo “thrash metal”, emprendió show rasgando “The Sick, ¡the Dying… and the Dead!”, “Dread and the Fugitive Mind” y “Skin o' My Teeth”.

La euforia generalizada fue instantánea en el inmueble de la alcaldía Azcapotzalco. La fanaticada coreó cada corte, brincaba, menaba los cráneos y levantaba las manos con la señal cornuda en honor a satán. Acudió un público mayoritariamente coetáneo a los originarios de Los Ángeles, California, Estados Unidos, además de oleadas juveniles.

La producción se edificó minimalista, sin parafernalias. A telón de fondo en un gigantesco lienzo se observaba dibujada la cadavérica mascota de la agrupación apodada como “Vic Rattlehead”.

Cada integrante hizo relucir su instrumento, a las voces y guitarras de Mustaine, la estruendosa bataca a doble bombo a cargo de Verbeuren, los profundos bajeos de LoMenzo y las distorsiones a la guitarra de Mäntysaari. Fue una poderosa noche de “thrash metal”.

Luces láser surcaban el horizonte a los ritmos de “Hangar 18”, “Angry Again” y “She-Wolf”. El set incluyó “Sweating Bullets”, “This Was My Life” y “Trust”. Visiblemente contento por la recepción, Dave agradeció en español:

“¡Muchísimas gracias!”.

Velozmente sobrevolaron “Tornado of Souls” y “A tout le monde”, en un manto de lucecillas navegando en el recinto lleno a reventar.

El ambiente de buena vibra prevaleció de principio a fin, aclamando a la banda y al cantante de 62 años:

“¡Oh, eh, oh, eh, Mustaine, Mustaine!”.

El sintético concierto de alrededor de hora y media se fue volando en el tiempo para los respetables retumbando “We'll Be Back” y sin faltar la clásica “Symphony of Destruction”, enfilando el ocaso en “Mechanix” y “Peace Sells”. Sin pausas finiquitaron en cerrojazo sonando “Holy Wars... The Punishment Due”.

En gratitudes a los filos del escenario rindieron reverencias Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo y Dirk Verbeuren, unidos al rugir ensordecedor de las multitudes satisfechas.

Mustaine: “La vida es lo que haces. Nunca me he rendido y nunca lo haré”

El vocalista Dave Mustaine dedicó entrevista para Proceso vía Zoom previo al show, declarando su entusiasmo de tocar en la Arena CDMX:

“¡Se siente genial, tengo muchas ganas de tocar!”.

Luego de que su fanaticada mexicana le considera una leyenda en el género, junto a figuras como Ozzy Osbourne o Iron Maiden, el buen Dave con humildad se dijo halagado:

“Lo aprecio, es muy lindo decir eso”.

Sobre el futuro del estilo que engloba el heavy metal en manos de las nuevas generaciones de músicos y fans, comentó que desconoce nuevas agrupaciones:

“¿A dónde lo veo ir? No lo sé. Preguntarme el futuro de otras personas que no conozco y preguntar si hay alguna esperanza para los jóvenes que no sé quiénes son. No puedo responder, tendría que saber quiénes son para hacer una declaración educada”.

Afable en todo momento durante la charla, a poco más de cuatro décadas de la creación de Megadeth, destacó que la banda se encuentra en un momento poderoso tanto creativamente como en el escenario:

“Obviamente no estoy listo para detenerme ahora. Estamos entusiasmados con lo que está pasando, nos preparamos para la nueva gira y se lo estamos mostrando a mucha gente. ¡Vamos a pasar una gran noche!”.

Respecto a la composición reconoció sentir “presión para crear” y añadió, “lo que hace realmente difícil es cuando vas al estudio y no puedes dejar que la energía creativa fluya”.

Sin embargo, enmarcó que la fuente de inspiración es constante, ya que le gusta leer y mirar programas especiales en televisión:

“Me gusta leer biografías, libros de historia, libros que para mí sean inspiradores”.

Al respecto detalló ser fiel lector de Edgar Allan Poe (1809- 1849), George Orwell (1903-1950) y Clive Staples Lewis (1898- 1963). Relató que hace anotaciones de sus lecturas “así que tengo muchas ideas, también tengo ideas de lo que ha sido toda mi vida. Tengo muchas ideas ahora mismo”. Luego de que publicó su autobiografía “Mustaine: A Heavy Metal Memoir”, no descartó trabajar una nueva obra.

En una reflexión sobre la vida y la muerte, expresó:

“Lo que respecta a la vida realmente eso nunca ha cambiado para mí desde un punto de vista espiritual. La vida es lo que haces. Nunca me he rendido y nunca lo haré”.

Incluso señaló que de no dedicarse a la música:

“Probablemente quisiera ser maestro o jugador de béisbol porque lo fui cuando era niño, pero no creo que pueda competir al nivel de los atletas de hoy en día. Me gusta enseñarle a la gente cosas, no tocar guitarra, pero sí, no me importaría ser profesor”.

Con halos de nostalgia, concluyó sentirse satisfecho en su histórico andar, “estoy feliz con mi vida tal como es ahora, pero ciertamente desearía poder regresar y ver mucho de lo que hicimos porque cuando estás en la batalla a veces no sabes si vas a lograrlo. Siempre creí en mí mismo, pero creo que sería genial ver a un yo joven y observar cómo lidiaba con las cosas”.