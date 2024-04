Isaac Hernández regresa para "Despertares", y las elecciones...

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La espera terminó, Despertares finalmente regresa a México y lo hará en su 10ª. edición.

Se trata de uno de los máximos espectáculos dancísticos del país, y su director artístico y fundador, el jaliscience Isaac Hernández, Premio Benois de la Danza (el más codiciado de su disciplina en el mundo) y primer bailarín del San Francisco Ballet (EU), dialogó con Proceso sobre temas diversos:

Las dificultades-bondades de armar el espectáculo con figuras de la danza a nivel internacional para este 23 de agosto (y en única fecha) en el Auditorio Nacional; la posibilidad de tomar partido ante las próximas elecciones y responder el “cuestionario Proust” para adentrarse en su alma.

El intérprete, cuyo proyecto ha seguido este medio a lo largo de varias ediciones, relató emocionado estar de vuelta en México, luego de dos años de estancia en San Francisco –fue primer bailarín del English National Ballet--, en donde comparte escenario con su hermano menor, Esteban Hernández, en el mismo rango.

El regreso tras dos años. Foto: Miguel Dimayuga.

Despertares llegará al coloso de Reforma en la capital mexicana mediante el apoyo de Citibanamex y la producción de Soul Arts Productions, casa dirigida por Emilia Hernández --asimismo hermana de ambos artistas--, quien en ediciones anteriores contó a Proceso la “magia” que implica Isaac detrás de un show de primer nivel.

Despertares, cuya edición número uno ocurrió en 2011 en el Palacio de Bellas Artes bajo el lema “Un momento para soñar”, ha reunido a lo largo de 10 temporadas a destacadas figuras de la danza actual y los repertorios coreográficos más relevantes, exhibiendo desde el ballet clásico al contemporáneo, urbano, tap, jazz, popping, música en vivo, entre otros.

En esta ocasión el elenco de Despertares 2024 estará conformado por miembros de la compañía Ligthbalance, y los bailarines Alina Cojocaru, Alessandro Frola, Natalia Osipova, Catherine Hurling, Dores André, Tiler Peck, Esteban Hernández, Braylon Browler, James Streeter, Juliano Nunes, Katherine Barkman, Jason Kitterlberg, Roman Mejia, Germain Louvet, Kayla Mack, Max Cauthorn, Michelle Dorrance --acompañada de músicos en vivo--, Chey Jurado, Sae Eun Park, Emily Suzuki, la pianista Ana Fernández y Aszure Barton Artists.

El proyecto

Si debido a la pandemia de 2020 el espectáculo se vio interrumpido para regresar en 2021, para su 10ª. edición Isaac Hernández (Guadalajara, Jalisco, 1990) afirma que lo importante es que Despertares reviene a México, colocando a nuestro país en un lugar preponderante para la escena de espectáculos a nivel internacional. Dice el bailarín:

“Debido a la reputación que se ha ganado México para montar espectáculos y Despertares mismo, ahora tengo la confianza de tomar el teléfono y llamar a los mejores bailarines o coreógrafos para montar sus repertorios, y me dicen que sí; así de importante se ha vuelto”.

A pesar de ello, explica que la ausencia del espectáculo no se debió a la falta de compromiso de artistas, sino al presupuesto:

“Siempre es difícil hacer Despertares, dependemos de la iniciativa privada pero también del público, había poca certeza en ese regreso, además los suministros en la cadena de entretenimiento hizo que todo subiera exponencialmente, y al mismo tiempo el año pasado no encontré el apoyo adecuado para hacerlo en Ciudad de México. En su lugar llevé otro proyecto al Teatro Bicentenario, en Guanajuato, en donde encontré otro apoyo, y ahí me enfoqué”.

Hernández se refiere a Expresiones: Tradición, Creatividad, Innovación, un espectáculo que montó en 2023 en el Teatro Bicentenario basado en la obra Blake Works II (The Barre Project) del aclamado coreógrafo inglés William Forsythe, del cual dio un adelanto en ediciones previas de Despertares.

Anteriormente Despertares se dividía en dos: por un lado la parte dancística, y por el otro su programa “Impulsa”, una serie de talleres gratuitos por parte de los mismos bailarines invitados (incluida una master class con Hernández) a niños y jóvenes, programa que no fue anunciado de momento, pero que no descarta para la segunda mitad del año, según adelanta:

“No descarto un Despertares Impulsa para anunciarlo en la segunda parte del año, es que requiere de un apoyo importante para que sea gratuito, porque necesita llegar a la gente con talento. Ahorita encontré la sociedad de Citibanamex para la noche de espectáculos, pero no el respaldo para el complemento del proyecto.

“Aunque sí habrá un taller de fotografía especializada --y confió en que también se podrá hacer un proyecto de producción escénica--, Despertares Impulsa es parte de lo mejor que he hecho en mi carrera”.

--Te encuentras con un México distinto, estamos en elecciones presidenciales, ¿qué te interesa de este momento, qué ves de positivo, de negativo?

--Siempre me ha interesado la política y me he enfocado en estudiar diferentes modelos alrededor del mundo, sobre todo en ciudades como Londres o países como Francia, con leyes importantes para el desarrollo de su vida cultural. Supongo que es un momento único en la vida política de nuestro país, porque hay elecciones en Estados Unidos al mismo tiempo, la geopolítica global está cambiando, México es importante en la manufactura y sectores de la economía.

“Pero me preocupa que no se consideren a las industrias creativas en México como una herramienta real de crecimiento, desarrollo, movilidad social, mucho de lo que he leído del tema es superficial, eso me preocupa, que no se hagan las políticas adecuadas para ello”.

--¿Si se te acerca algún candidato?

--Estoy dispuesto para platicar con todas las personas que ofrezcan una visión congruente con la vida cultural de México. A lo largo de doce años años que he producido espectáculos en México me he reunido con una infinidad de políticos y personajes, he estado dispuesto a dar mi opinión y/o debatir temas importantes. Lo que no estoy dispuesto es a tomar un posicionamiento político, porque no es de mi interés.

Industrias creativas, propuesta política. Foto: Miguel Dimayuga.

“Para mí es que México esté bien, que encuentre la manera de seguir desarrollándose, y proveer las herramientas, que sea un país donde se vean a las industrias creativas en lo positivo, ahí estoy abierto para participar”.

--Regresando a Despertares, ¿qué te emociona de esta edición?

--Me doy cuenta del privilegio tan grande que tengo de traer a todos estos artistas, y programar un espectáculo para diez mil personas, donde todo el programa recae en mi gusto artístico.

“Está esa teoría de que al público hay que educarle, pero no, a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que no es así, que hay que darle lo mejor, la mejor versión de los artistas, de actos, programación, de todo, para que en el momento en que el público compra un boleto y se sienta en una butaca tenga la confianza de que va a encontrar lo mejor”.

Sobre su cambio profesional del English National Ballet al San Francisco Ballet, esta última agrupación donde creció, explica:

“Consideraba a San Francisco como mi segunda casa, porque viví años formativos, ahí me convertí en un bailarín profesional, aprendí a bailar noventa funciones en tres meses y a aprenderme diez, doce producciones al mismo tiempo.

“Regresar ahora y ser parte de una nueva visión artística como la de Tamara Rojo (su pareja), y compartir ahora escenario con Esteban (su hermano), es un sueño. Tengo la oportunidad de compartir proyectos tan innovadores como Inteligencia Artificial con música de un dj británico, hace que todo valga la pena. Se me cuestionó como una mala decisión el regresar a donde empecé, pero yo me río, estoy en un momento de plenitud y madurez donde puedo bailar y además tener la cercanía con México”.

Explica que en la cocina del teatro donde se presenta “está medio Jalisco y Yucatán”, y le preparan tacos, sopa de fideos o una Margarita especial, y que siente emoción cada vez que hay paisanos que van a verlo bailar.

Y añade sobre las críticas:

“Sigo teniendo la ambición de bailar en otros lugares, compañías, pero lo que estoy viviendo ahora es muy especial”.

El cuestionario Proust

Premio Benois de la Danza en 2018 --que entrega la Asociación Internacional de la Danza de Moscú--, afirma que jamás había respondido el célebre cuestionario del escritor Marcel Proust, dirigido a conocer a una persona con profundidad en unas cuantas peguntas.

Tras una sonrisa y afirmar “aquí es donde me meto en problemas”, se anima a hacerlo:

--¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter?

--Terco.

--Principal cualidad que admiras en un hombre

--Valor.

--¿Y en una mujer?

--Valor.

--¿Qué esperas de tus amigos?

--La verdad.

--¿Tu principal defecto?

--Insatisfacción.

--¿Tu ocupación favorita?

--El ballet.

--¿Tu ideal de felicidad?

--Compartir.

--¿Cuál sería tu mayor desgracia?

--Perder el tiempo.

--¿Qué te gustaría hacer?

--Vivir una vida plena.

--¿En qué país te gustaría vivir?

--México.

--¿El ave que prefieres?

--El perico, por memorias de infancia.

--¿Tus autores favoritos en prosa?

--Márquez (Gabriel García Márquez).

--¿Tus poetas?

--No me encanta la poesía.

--¿Un héroe de ficción? ¿O un héroe?

--(Una pausa) Mi papá.

--¿Una heroína?

--Mi mamá.

--Tu compositor favorito.

--Es un problema, eso divide opiniones, Rachmaninov, probablemente.

--¿Qué hábito ajeno no soportas?

--El desorden.

El alma del artista en el Cuestionario Proust. Foto: Miguel Dimayuga.

--¿Lo que más detestas?

--La falta de consideración por el tiempo de las personas.

--¿Una figura histórica?

--Volvemos a lo mismo del héroe, es controversial. (Serguéi) Diáguilev del ballet ruso, por la relevancia en la industria.

--¿Un hecho de armas que admires?

--No.

--¿Qué don de la naturaleza desearías poseer?

--El viento, supongo.

--¿Cómo te gustaría morir?

--En paz.

--¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo?

--Volátil.

--¿Qué defectos te inspiran indulgencia?

--Paso.

--¿Algún lema o frase de vida?

--Lo mejor está por venir.