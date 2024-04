Blink-182 cumple primera fecha, pero cancela la segunda en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un espectáculo desbordado de energía punk rock entregó la banda estadunidense Blink-182 en su primera presentación en el Palacio de los Deportes; la segunda fecha (este miércoles) fue cancelada definitivamente por “enfermedad”, los shows del 5 y 6 de abril siguen vigentes hasta hoy.

Tom Delonge (voz y guitarras), Mark Hoppus (voz y bajo) y Travis Barker (batería), saldaron deuda con la generación millennial, esa que creció con MTV, pop y punk, luego de posponer sus conciertos del año pasado, en una descarga de emociones a los primeros acordes de “Anthem Part Two” y “The Rock Show”.

Muy a su modo, en saludo irreverente Delonge exclamó:

“¡Buenas noches, pendejos!”.

Fue instantáneo el estallido eufórico de 18 mil 700 fans reunidos en el pletórico recinto de Iztacalco, gozando de la actitud desenfadada característica de la banda también catalogada en el estilo pop punk.

Detonó la gala rocker al rasgar de la guitarra en distorsión, el bajo acelerado y la estruendosa bataca, haciendo temblar los corazones de las multitudes con “Family Reunion”, “Feeling This”, “Violence”, “Up All Night” y “Dumpweed”.

Así se vivió el primer show de Blink-182 en el Palacio de los Deportes, en desbordada energía punk rock saldando deuda para deleite de sus fieles. Replican acto este 3, 5 y 6 de abril en el mismo escenario. uD83CuDFBCuD83DuDD25uD83CuDFB8 pic.twitter.com/jKNUSRYKFL — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) April 3, 2024

La pantalla monumental al centro de la tarima proyectó animaciones en su concepto locuaz. Un par de plasmas laterales dio acercamientos a los músicos. En aderezo luces multicolores y láser diseñaron el acto, adicional a ráfagas de fuego surcando el escenario.

Surgidos hacia 1992 en Poway, California, Estados Unidos, congregaron mayoritariamente a un público coetáneo a su generación. Los adeptos corearon una a una las rolas, brincotearon en sus lugares y en la plancha principal danzaron en slam.

El set incluyó “More Than You Know”, “Edging”, “Dance With Me” y “Aliens Exist”. Sin pausas resonó “Happy Holidays, You Bastard”, “Fuck Face”, “Stay Together For The Kids” y “Down”.

Hoppus, Delonge y Barker, se entregaron en pasiones correspondidas. El show se fue como agua en cercanas hora y media hora de celebración, tiempo suficiente para saciar a los respetables que disfrutaron de “Bored To Death”, “I Miss You” y “Always”.

Se asomó el ocaso en un ramillete de clásicos, “What's My Age Again?”, “First Date” y “All The Small Things” dando ficticio finiquito, para veloz retorno en cerrojazo en “One More Time”.

Unidos a los filos del escenario se enfiló en adiós Tom Delonge, Mark Hoppus y Travis Barker, este último cobijado de la bandera de México. El griterío generalizado glorificó a Blink-182, escuchándose “¡México City, muchas gracias, adiós!”.

La cancelación

El show que darían esta noche fue cancelado por “enfermedad”, según un escueto comunicado de Ocesa. La promotora informó que para aquellos que adquirieron boletos con tarjeta el “reembolso se reflejará de acuerdo con los tiempos establecidos por la institución bancaria”, e instó a quienes adquirieron en taquillas o Centros Ticketmaster a solicitar el monto a partir de este lunes 8 de abril.

Las presentaciones de este 5 y 6 de abril siguen en pie según el documento firmado por la promotora.