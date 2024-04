Ver, oír, aplaudir silbar...

La banda de jazz Under the Surface. Foto: @HarwichFestival

Día Internacional del Jazz

Con motivo del Día Internacional del Jazz, proclamado el 30 de abril por la Unesco desde 2011, el Canal Cultural de México dedica una programación especial a lo largo del mes de abril. En ella se incluyen transmisiones que se presentan por primera vez en la pantalla del Canal 22. Escenarios abre el telón de esta programación hoy 6 de abril a las 16:30 horas con la transmisión del Festival Eurojazz 2020, para presentar a la banda Under the Surface en representación de Países Bajos, reconocida por la dinámica entre los tres músicos y la improvisación en sus conciertos. Cada sábado en punto de las 16 horas podrás disfrutar esta edición del festival con las presentaciones de Alex Mercado Trío, de México, Arthur Possing Quartet, de Luxemburgo y Julia Hülsmann Quartet, de Alemania. Como parte de esta programación se une también a “Escenarios y a Jazz, boleros y algo más”… la primera temporada de Sólo Jazz, sesiones en vivo presentadas por Sara Valenzuela en donde conversa con los integrantes de las bandas que protagonizan cada episodio. Se transmitirá todos los sábados y domingos a las 17:30 horas a partir del sábado 6 de abril. Esta producción se caracteriza por hablar desde las raíces de este género musical hasta las vanguardias emergentes. En el primer episodio se mostrará en pantalla a On Fire Trio quienes, inspirados en el hip hop, R&B y Neo Soul, son reconocidos por llevar la improvisación a momentos clímax en sus melodías. Canal 22.

“Padre Pablo” sobre la muerte asistida

Tras su estreno mundial en el Vancouver International Film Festival y por su paso en el Festival Internacional de Cine de Tequila, esta película independiente llega finalmente a las pantallas mexicanas, tanto en el circuito comercial como en el alternativo. “Padre Pablo” (México, 2022), dirigida por José Luis Isoard Arrubarrena, expone un importante dilema moral y espiritual, que además viene atravesado por una relación padre e hijo desgastada. Este sábado 6 y domingo 7 de abril se puede ver en diferentes cines. Actúan Rafael Martínez Sánchez, Carmen Ramos y Juan Ignacio Aranda.

“La laguna rosa” sobre la marginación a personas con síndrome de Down

“La laguna rosa”, ópera prima de Juan Arce y Francisco Gallo, cuenta la historia de dos hermanos que se encuentran alejados: Arturo (Gerardo Oñate) un joven superficial y vanidoso y Mariana (Mónica Arce) una chica talentosa, con síndrome de Down, que su pasión es el ballet y que hará hasta lo imposible por cumplir su sueño, llegará a las salas de Cinemex. Escrita, producida y co-dirigida por Juan Arce, hermano de Mónica. Juan tenía el sueño de hacer una película, mientras que Monica tenía el sueño de ser actriz. Así que ambos hermanos unieron fuerzas y levantaron este proyecto, el cual comenzó hace 6 años. A esta aventura se sumó Francisco Gallo, co-director y director de fotografía.

Líbano entre Árboles Sagrados en Plaza Primo Verdad

Asista usted con su familia a la Plaza Primo de Verdad este domingo 7 de abril, donde desde las 10:45 horas tendrá lugar la visita guiada “Líbano entre Árboles Sagrados” por la calle de Venustiano Carranza, al oriente del Centro Histórico, en la que además de admirar sus construcciones, se recorren los templos de Balvanera y de Porta Coeli. Plaza Primo de Verdad, Pino Suárez y República de El Salvador, Centro Histórico. Cuauhtémoc. Programa Paseos Históricos Gratuitos. Centro Histórico de la Cdad. de México Pino Suárez y República de El Salvador, Centro (Área 6), Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México.

Asamblea Hacia un Consejo de las Artes CDMX

¿Eres artista chilango? ¡Participa! Este sábado 6 tendrá lugar la Primera Asamblea Hacia un Consejo de las Artes de la Ciudad de México, a partir de las 11 horas, con la participación de la actriz y diputada Ana Francis Mor, coordinadora de Cultura de Clara Brugada por la gobernatura de la CDMX. Presentan Tamara Ibarra y Carlos Amorales, Néstor Quiñones y Eugenia Martínez, entre otros. Espacio Nativo, sede Hacienda Covarrubias 57-20, San Miguel Chapultepec, Sección Miguel Hidalgo, 11850, CDMX (https://bit.ly/CDMXArtes @yimagmx).

Premio Roche de Periodismo en Salud 2024

En este 2024, el Premio Roche de Periodismo en Salud regresa para exaltar las mejores historias y coberturas enfocadas en temas de salud y ciencia de América Latina, España y Estados Unidos, en idiomas español y portugués. La iniciativa de la Fundación Gabo, con el apoyo de Roche América Latina y Genentech, este año cuenta con cambios importantes para que más periodistas puedan dar a conocer sus trabajos, con las siguientes especificaciones: Los trabajos deben haber sido publicados originalmente en español o portugués. En el caso de trabajos colectivos, al menos el 60% de los coautores deben ser nacidos o nacionalizados en algún país de Latinoamérica, España o Estados Unidos. La convocatoria para esta duodécima edición estará abierta hasta el lunes 10 de junio de 2024, pero la recomendación es no esperar hasta el cierre para postular su trabajo periodístico. Las tres categorías de este año son: Periodismo Digital, Periodismo Sonoro y Cobertura. También habrá menciones de honor en la temática ‘Desafíos frente a la atención sanitaria’ y en Periodismo de soluciones. Página web: premiorochedeperiodismo.com (ingrese a la plataforma de postulaciones y diligencie todos los campos en el formulario de inscripción que allí encontrará).

“Nayarit: o de cómo no soy pez, soy ave”

Una conferencia performática que aborda la relación de Zamira Franco, autora y actriz de la puesta, con su tierra natal: Nayarit. Zamira va a la cabeza de este proyecto, ella lo escribió, dirige y actúa; en el acompañamiento artístico está Luisa Pardo, la asesoría en movimiento fue de Evelia Kochen y en la asistencia de producción Fátima Caamal y la asistencia técnica corea cargo de Luis Mario Vivanco. “Nayarit: o de cómo no soy pez, soy ave”, coproducido por Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, se presenta el sábado 6 a las 19 horas en el Centro Cultural y Académico Casa de la Paz, Cozumel 33, colonia Roma Norte. teatrocasadelapaz.uam.mx

Paulina Treviño es “La duquesa de Malfi”

Una vez más, Paulina Treviño toma el escenario y deja fluir su alto entendimiento técnico y emocional de la actuación en “La duquesa de Malfi”, una poderosa historia llena de tragedia, comedia y violencia que espera al público en el Teatro Helénico los sábados a las 19 hrs. y domingos a las 18 hrs. Más de 20 años de experiencia en teatro, cine y televisión respaldan el trabajo de Paulina, una profesional de la actuación que este protagoniza esta obra escrita por John Webster y dirigida por Ruby Tagle. Intrigante y misteriosa, esta historia muestra la versatilidad de la actriz hasta el 14 de abril en el Teatro Helénico.

Adrián Terrazas, jazz en Fundación Sebastián

Concierto el sábado 6 de abril a las 7:30 p.m. Fundación Sebastián, Av. Patriotismo 304, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800 Ciudad de México, CDMX, México. Boletos: $265.00 (https://www.fundacionsebastian.org/events/jazz-mx-en-fundacion-sebastian-adrian-terrazas).

Concierto de música celta

El Colectivo de Ecos Entrelazados invita el sábado 6 de abril, de 15 a 16:30 horas, al concierto de música celta con Los Bardos. Bazar Vecinal del Corredor Cultural Centro Histórico, Regina s/n esquina Bolívar, Centro, Cuauhtémoc, CDMX.

“Hansel y Gretel”, un dulce musical en Coyoacán

Hansel y su hermana Gretel son abandonados en el bosque por su padre y madrastra. Ahí encuentran una casita construida con las más suculentas golosinas. En la casa habita una bruja a quien le gustan los dulces, pero recubiertos de niño tierno. ¿Podrán Hansel y Gretel salvarse de la bruja y evitar ser devorados por ella? Eso es lo que veremos en este dulce musical con canciones alegres y divertidas, con un texto lleno de humor y buenos mensajes, ya que a pesar de las adversidades los niños aprenden a reír y cantar frente a las peores dificultades. En el Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, Héroes del 47 121, San Mateo, Coyoacán, C.P. 04120, Ciudad de México. General: $280.

Diversificando el género por el Metro Coyoacán

Una selección del trabajo de fotógrafas y fotógrafos que se vinculan al momento de captar con sus cámaras diferentes movimientos sociales que tratan la diversidad sexo genérica y las luchas feministas, se presenta gratuitamente en la galería del Metro Coyoacán, bajo el título “Exposición Diversificando el género, cuerpo memoria y territorio”. Avenida Universidad y Real Mayorazgo Línea 3, Acacias, Benito Juárez, C.P. 03240, Ciudad de México.

Son Rompe Pera incendia el Frontón México

El primer, ¡sí!, el primer concierto de Son Rompe Pera en la Ciudad de México en lo que va del 2024… Será una fecha excepcional este sábado 6 de abril en el Frontón México junto a La Delio Valdez con su cumbia argentina, y prendiendo la candela que ilumina: La Mixanteña de Santa Cecilia, banda de viento con cumbias de la costa y sierra de Guerrero. Son Rompe Pera llega con una energía multiplicada, un listado de canciones con algunas sorpresas muy emocionantes y por primera vez en el Frontón México, previo a su participación en Coachella. Sábado 6 en el Frontón Mexico con La Delio Valdez, Los Aguas Aguas y La Mixanteña, siete de la noche (monica@verbigracia.com.mx, Ocesa).