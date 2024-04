CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Editorial Océano publica los textos de más de un centenar de mujeres quienes transmiten sus demandas a las candidatas punteras Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, en el libro de la periodista Yuriria Sierra “Presidenta: Más de 100 Mujeres te escriben”.

Además de personalidades reconocidas en México como Sabina Berman, Tatiana Clouthier, Denise Dresser, Mónica Garza, Hanna de Lamadrid Téllez, Marta Lamas, Sandra Lorenzano, Guadalupe Loaeza, Adela Micha, Consuelo Sáizar, Cecilia Soto, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala y Olimpia Coral Melo Cruz, entre las participantes de áreas artísticas y culturales hallamos a:

Natalia Beristain, María Cecilia Ghersi Picón, Ana Lorena Perezríos, Carla Sánchez Armas y Kira Domínguez (cine); Mabel Cadena, Marisol Gasé, Ana Francis Mor, Patricia Reyes Spíndola, Cecilia Suárez, Marina de Tavira y Maya Zapata (actuación); Alondra de la Parra, Vivir Quintana, Elena Ríos y Gloria Trevi (música); Irma Pineda (poesía), Ixchel Cisneros Soltero y Alejandra González Anaya (gestoría cultural), o Gina Jaramillo, Paola Pineda y Lorena Saravia (artes visuales).

Simpatías abiertas se dan desde el mero título que contesta a la pregunta de Yuriria Sierra (“¿qué esperan de las candidatas?”), por ejemplo: “Yo de Claudia espero todo” dice Ana Francis Mor, coordinadora de la campaña de cultura para Clara Brugada, candidata por Morena a la CDMX:

“Espero que el arte se comprenda como parte del sistema de cuidados y entonces cuidemos a lxs artistas [sic], porque lxs artistas cuidan el alma y la identidad del pueblo. Espero que lxs artistas entendamos que somos trabajadorxs y que conviene organizarse, sindicalizarse, pelear colectivamente. Y que también el arte debe ser primero para lxs más pobres.”

Asimismo, Marisol Gasé sugiere en “Vamos por todo (y todo, es todo)”, a la triunfadora morenista:

“El 2 de junio de 2024 elegiremos a una mujer científica, académica y de izquierda que seguramente hará historia no sólo por su género, sino por sus logros para hacer un país con más justicia, bienestar e igualdad.”

La fundadora de la revista “FEM”, Martha Lamas, coincide:

“A la que gane, que yo espero sea Claudia, le va a costar cerrar heridas y avanzar en un proyecto para todes, no sólo para las mujeres (…) Yo tengo confianza en que Claudia trabajará en esa dirección, pero no por ser mujer, sino por su probado compromiso con la justicia.”

Por su parte, Consuelo Sáizar, quien durante el sexenio de Felipe Calderón dirigió el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) contesta a la cuestión sobre qué espera de la primera presidenta de México:

--Que sea Xóchitl Gálvez, respondo leyendo los cielos de este nuevo tiempo en México que se escribe, a partir de ahora, con M de mujer y con X de Xóchitl.

Para Ixchel Cisneros se trata de “Exigir, no sólo esperar”, en tanto que la también actriz Marina de Tavira acota: “Le pedimos [a la presidenta] que se indigne”. Sin embargo, la cineasta Natalia Beristain considera de forma desencantada que “Claudia y Xóchitl representan a la política vieja –con deudas al poder que tendrán que pagar—y muy alejadas de la ciudadanía”, así que poco le importa quién gane las elecciones, toda vez que “el sistema seguirá operando de la misma manera”. Guadalupe Loaeza igual critica:

“En un país con tantos feminicidios y con violencia intrafamiliar nos urge una presidenta mujer. Pero una mujer bien ‘entrona’, así como Xóchitl Gálvez, la única que se le ha puesto al presidente al tú por tú. Claudia Sheinbaum, aunque sea mujer, no cumple con los requisitos de independencia y autonomía de López Obrador, repite lo que dice.”

A su vez la cantautora Vivir Quintana, compositora de “Vivir sin miedo”, optó mejor por una suerte de canción con 43 versos intitulada “Compañera presidenta”, la cual expresa:

Compañera presidenta,

Sea quien seas, presidenta,

Es preciso que te llames compañera…

Que tus luces brillen noche, tarde y día,

Que decidas sabiamente dirigir.

Que el dolor de la memoria sea la herida

Que no quieras tú volver a repetir.

Sorprende por su sencillez la regiomontana Gloria Trevi (quien solía decir en sus comienzos con “Pelo suelto” que deseaba lanzarse a la política para dirigir el país) en el texto “Una presidenta”, que comienza:

“Pensar que estamos ante el momento histórico de tener en México una mujer presidenta me llena de esperanza, no por tener un pensamiento sexista, sino porque no puedo evitar, como artista, creer en la poesía, en la patria que suena a género femenino, y tal vez porque ya era tiempo de tener eso: un liderazgo femenino.