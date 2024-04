Joker 2: así es el trailer que muestra su encuentro con Harley Quinn (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Warner Bros publicó este martes el primer tráiler de la secuela Joker: Folie à Deux, protagonizada de nueva cuenta por Joaquin Phoenix, quien ganó el Oscar por interpretar al villano de los comics de Batman en la película de 2019, y que en esta ocasión es acompañado por la cantante Lady Gaga en el papel de Harley Quinn.

La película llegará a los cines de Estados Unidos el 4 de octubre de 2024.

Además de difundirlo en redes sociales, el estudio reveló el tráiler durante su presentación en el CinemaCon en Las Vegas.

En el tráiler se ve el encuentro de los personajes interpretados por Phoenix y Gaga durante su encuentro en el asilo Arkham. Luego se les ve a ambos bailando mientras suena What the world needs now Is love” de Burt Bacharach.

“No soy nadie. No he hecho nada con mi vida como tú”, le dice Harley Quinn a Joker, quien simula dispararse en la cabeza con una pistola en el dedo.

¿Qué ha cambiado? “Ya no estoy solo”, dice Joker.

En la escena final, Harley Quinn visita al Joker en la cárcel dibujándole con lápiz labial una sonrisa sobre el cristal. “El ya no estará solo”, dice la frase que anuncia el trailer en X (Twitter).

La cinta nuevamente es dirigida por Todd Philips.

La publicación del trailer hizo que en X se volviera tendencia el hashtag #JokerFolieADeux.