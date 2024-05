Daniel Radcliffe truena contra la postura transfóbica de J. K. Rowling, autora de Harry Potter

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor británico Daniel Radcliffe, célebre por interpretar al personaje principal de las películas de Harry Potter, admitió que tiene años de no hablar con J. K. Rowling, autora de las novelas que inspiraron la saga cinematográfica y quien ha desatado polémica por sus posturas transfóbicas.

En 2019, J. K. Rowling desató controversia en redes sociales tras publicar en tuit en el que defiende a una investigadora que fue despedida de su trabajo por afirmar que "los hombres no pueden convertirse en mujeres". Desde entonces no ha dejado de manifestar posturas similares, e incluso ha llegado a criticar los baños neutros de la UNAM en México.

Su postura ha sido fuertemente repudiada en redes sociales al grado de que ella misma se ha quejado de que se le identifique como TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist), lo cual considera como un insulto.

Esta vez ha sido el actor que durante su niñez y adolescencia interpretó al mago de las novelas juveniles quien fijó su postura en una entrevista con la revista The Atlantic.

“Esto me entristece mucho, en última instancia”, dijo Radcliffe sobre las opiniones fuertemente criticadas de Rowling, en la nota publicada el 30 de abril.

Ahí mencionó que no ha hablado directamente con la escritora desde junio de 2020.

"Miro a la persona que conocí, las veces que nos conocimos, los libros que escribió y el mundo que creó, y todo eso me resulta profundamente empático", declaró Radcliffe.

En aquel momento, Radcliffe decidió emitir una postura a través del Proyecto Trevor, una organización benéfica a favor de la comunidad LGTQB con la que había estado asociado durante mucho tiempo, en la que habló en contra de Rowling, sosteniendo que "las mujeres transgénero son mujeres".

"Había trabajado con el Proyecto Trevor durante 12 años y me habría parecido, no sé, una inmensa cobardía no decir algo", dijo Radcliffe a The Atlantic. “Quería intentar ayudar a las personas que se habían visto afectadas negativamente por los comentarios. Y decir que si esos son los puntos de vista de Jo, entonces no son los puntos de vista de todos los asociados con la franquicia Potter”.

El actor reconoció que Harry Potter no habría sucedido sin Rowling, “por lo que probablemente nada en mi vida habría sucedido como es sin ella”. Sin embargo, aclaró, “eso no significa que le deba las cosas en las que creo a otra persona durante toda la vida”.

El pasado 10 de abril, un usuario de X le escribió a Rowling: “Sólo estoy esperando a que Dan y Emma (Watson, otra protagonista de la saga fílmica) te den una disculpa muy pública... con la seguridad de que los perdonarás...”.

La escritora respondió: “Me temo que no es seguro. Las celebridades que se acogieron a un movimiento que intentaba erosionar los derechos de las mujeres conquistados con tanto esfuerzo y que utilizaron sus plataformas para alentar la transición de menores pueden ahorrarse sus disculpas”.

