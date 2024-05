Mayo con Tecate Emblema, Afterlife, Bizarrap, Camilo Séptimo, Front 242 y más…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El mes de mayo es uno de los más importantes para la escena musical este año por la celebración de distintos festivales y presentaciones, entre estos el Tecate Emblema, Afterlife, Remind GNP y Sonoramex, además de los conciertos de Bizarrap, Camilo Séptimo, Los Auténticos Decadentes, Il Divo, Jonas Brothers, Front 242 y She Past Away.

La Arena CDMX recibirá a Il Divo este 2 de mayo, con un renovado ensamble conformado por los tenores Urs Bühler (Suiza), Sébastien Izambard (Francia) y David Miller (Estados Unidos), así como un nuevo integrante, el barítono Steven LaBrie (Estados Unidos). El recinto de la alcaldía Azcapotzalco también recibirá a la agrupación Jonas Brothers el día 3 y 4 de mayo.

El grupo Accidents, proyecto liderado por el músico César Cossio Ortega, prepara presentación el 3 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional, festejando el décimo aniversario de su álbum “Cambio de Planes”. La celebración “Noche Nuevos Ricos” es una experiencia que fusiona el dance, punk e hiper-hop en un espectáculo, reuniendo a Titán, Jessy Bulbo y Miki Guadamur. La cita es el día 3 en el Foro Indie Rocks.

La legendaria agrupación electrónica Front 242 hará vibrar con su estilo EBM el 3 de mayo en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, show especial del adiós de los escenarios dedicado a sus fans mexicanos, además se acompañarán de Front Line Assembly. En ese mismo recinto los ritmos oscuros de la banda turca She Past Away complacerán con una velada postpunk este 4 de mayo, contando en apertura de los mexicanos Strangers and Lovers. Hará lo propio Sebastian Bach, el cantante canadiense conocido por haber sido el vocalista de la agrupación estadounidense de heavy metal Skid Row, quien visitará el Lunario del Auditorio Nacional el día 5 de mayo.

Con motivo del bicentenario del estreno de la “Sinfonía nº 9 en Re Menor, Op. 125 Coral” de Ludwig Van Beethoven, se realizará velada en el escenario del Auditorio Nacional el 7 de mayo. El recital contará con la Orquesta Sinfónica de México, coros y solistas invitados, bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías, actual director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Los solistas participantes son Angélica Alexandre, Alejandra Gómez, Rodrigo Garciarroyo y Tomás Castellanos, quienes se unirán a un coro de 80 voces.

En espectáculo de celebración por su 20 aniversario de trayectoria musical, el cantante español David Bisbal conquistará el Auditorio Nacional, teniendo cita el 9 de mayo.

Para festejar el día de las madres, dedicará Emmanuel y Mijares recital el 10 de mayo en el Auditorio Nacional, sumando fecha el día 11. Al igual, el 10 de mayo se presentarán Los Santaneros de Pepe Bustos junto a La Sonora Dinamita de Wilder Gómez en el WTC Ciudad Satélite, en el Estado de México.

El productor discográfico, compositor y DJ argentino, conocido como Bizarrap se le verá el 11 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El también argentino Pablo Ahmad en una refrescante fusión musical se presentará con su Tango-Rock el día 11 en el Teatro Las Torres, del Estado de México.

El festival Sonoramex Ribera del Duero, encuentro musical que llega de España con su concepto, se efectuará el 11 de mayo en el Parque Bicentenario, contando con La Gusana Ciega, Porter, Andreew, Arde Bogotá, Barry B, Café Quijano, Disco Bahía, Dorian y Rocío Saiz, entre otros.

Dando un vistazo a los festivales que se realizan fuera de México, desde su primera edición en 2022 ha captado la atención el Cruel World Festival. Este 2024 se realizará el 11 de mayo en el Rose Bowl en Pasadena, California, Estados Unidos. En la selección de bandas destaca Duran Duran, Blondie, Interpol, Placebo, Simple Minds, Soft Cell, The Mission UK y Zanias, por mencionar algunos.

Por otra parte, el 12 de mayo el Auditorio Nacional tendrá en su escenario a la Caravana del Rock & Roll con Enrique Guzmán, Miguel Ríos, Los Rockin Devils, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rebeldes del Rock y Los Hermanos Carrión. Justo a un costado del insigne recinto de avenida Reforma, ese mismo día el Lunario recibirá a “Señoras Punk”, que es el podcast de Ileana Rodríguez “Reclu” y Amanda Escalante “Amandititita”.

El dúo argentino Koino Yokan estará de visita el día 16 en Guadalajara en el Centro Cultural Bretón, el día 17 en la CDMX en el Bajo Circuito y el día 18 en Xalapa en el club Tierra Luna.

La banda argentina Los Auténticos Decadentes arribará el 17 de mayo a la Monumental Plaza de Toros México, donde contagiarán a sus fans con su estilo ska, rock y ritmos tropicales.

En una revisión extra a los festivales que acontecen este mes en el mundo, destaca el legendario Wave-Gotik-Treffen celebrándose desde 1992. Como es tradición, la ciudad de Leipzig, Alemania, es la sede del encuentro donde convergen una variedad estilos como es el rock gótico, dark wave, deathrock, EBM, electro dark, música neoclásica y medieval, entre otros. Este 2024 se realizará del 17 al 20 de mayo, enlistándose Amduscia, Christian Death, Diva Destruction, Editors, Frozen Plasma, Mila Mar, Miranda Sex Garden, Nitzer Ebb, Prayers, Soviet Soviet, The Cassandra Complex, Two Witches y Umbra Et Imago, por mencionar algunos.

Una velada de nostalgias cobijará la Arena CDMX de la alcaldía Azcapotzalco con el show “Rock En Tu Idioma” el 17 de mayo. El buen Sabo Romo se acompañará esta ocasión de Cecilia Toussaint, Humberto Calderón, María Barracuda, Arturo Ybarra, Jorge “Chiquis” Amaro, Rosa Adame, Ugo Rodríguez, Héctor Quijada, Sergio Santacruz, Piro Pendás y Leoncio Lara “Bon”.

El festival Tecate Emblema se celebrará el 17 y 18 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El primer día se verá a Sam Smith, Måneskin, Marshmello, Belanova, Paty Cantú y Monsieur Periné. En la segunda entrega Calvin Harris, Christina Aguilera, Nelly Furtado, Nicki Nicole y Miranda.

La artista estadunidense Charlyn Marie “Chan” Marshall, mejor conocida como Cat Power, regresará a nuestro país el próximo 17 de mayo en el Teatro Metropólitan.

El explosivo dúo de punk rock feminista de Grlwood aterrizará el 18 de mayo en el Foro Indie Rocks. En tanto los Tex Tex estarán en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el día 18. Hechizará la cantante finlandesa Tarja Turunen el 19 mayo en el Circo Volador.

El violinista alemán David Garrett se presentará en la Sala Nezahualcóyotl el 20 y 21 mayo con su gira “Iconic World Tour”, en la que cuenta con los acompañamientos de Franck van der Heijden en la guitarra y Rogier van Wegberg en el bajo.

Una velada romántica brindará Jorge “Coque” Muñiz el día 24 en el Teatro Las Torres, en el Estado de México. En tanto Los Ángeles Azules de los hermanos Mejía Avante pondrán a bailar a sus fans el 24 y 25 de mayo en el Auditorio Nacional.

La Arena CDMX recibirá nuevamente a Los Temerarios el 25 mayo, con su gira “Hasta Siempre”, la cual marca el cierre de su trayectoria artística de más de 46 años.

El festival de música electrónica Afterlife acontecerá el día 25 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El público vivirá una experiencia multidimensional con la presencia de 19:26, 8Kays, Massano y Cassian B2B Kevin de Vries. A su vez se realizarán dos espectáculos especiales en una sola noche, MRAK compartirá el acto “We Don’t Follow” y Anyma el show “Genesys”, antes de unirse con el proyecto Tale Of Us, siendo la última actuación de su gira por América Latina.

El festival Remind Gnp también ocurriá el día 25, ocupando el Infield del Hipódromo de las Américas. Se verán a leyendas The Jacksons, UB40 y Buena Vista All Stars, además de Aterciopelados y Natalia Marrokin, entre otros.

El encuentro One Love Reggae Fest se efectuará el 25 de mayo en la Arena López Mateos del Estado de México, con la presencia de Rastrillos, Antidoping, Ganja, La Comuna, La Yaga y Sangre Maíz.

La agrupación Camilo Séptimo el 25 de mayo complacerá a su fanaticada con un concierto en el Palacio de los Deportes. En tanto El Zar hará lo propio el 26 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional.

Para cerrar el mes Majo Aguilar cautivará el 31 de mayo en el Teatro Metropólitan. En tanto la Arena CDMX cobijará a Pepe Aguilar ese mismo día. El cantautor canadiense Patrick Watson, estará deleitando a sus fieles el día 31, adicionando fechas el 1 y 2 de junio en el Foro Indie Rocks, acompañándose para la apertura con November Ultra.