"Trump, el peor presidente de Estados Unidos": Paul Auster

Por ser de relevancia en el actual contexto, Proceso comparte con sus lectores el reportaje completo publicado en la edición 2290, para su análisis y discusión.

La idea de unificar a los escritores para evitar la reelección de Donald Trump, es del sociólogo y novelista Todd Gitlin, "mi amigo", cuenta a Proceso el best-seller Paul Auster desde su apartamento de Brooklyn. "Creo que es el voto más crucial desde hace 150 años", dice, y en la página web del grupo Escritores Contra Trump (que ya forma centenares) anuncian: "Buscamos honrar el legado de los escritores revolucionarios que nos precedieron uniéndonos ahora, y nuestro coro debe ser ensordecedor". Auster invita a persuadir a los jóvenes de que voten, y alerta: "Si queda Trump queremos movilizarnos a gran escala".

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El movimiento Escritores Contra Trump (WAT: Writers Against Trump) surgió hace cinco semanas para evitar que el empresario vuelva a ser presidente en noviembre próximo, porque "¡no lo va a soportar más Estados Unidos!".

Es el prestigiado escritor, traductor, guionista y cineasta Paul Auster, quien con su esposa Siri Hustvedt y su hija, la cantautora y actriz Sophie, son miembros fundadores del organismo, que agrupa ya a cientos de creadores e intelectuales radicados en Estados Unidos.

Laureado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006, integrante de la American Academy of Arts and ­Letters y cuya obra ha sido traducida a más de 40 idiomas, explica por el teléfono fijo de su casa en Brooklyn, Nueva York:

"La idea es del sociólogo y novelista Todd Gitlin, mi amigo. Propuso unir a un grupo de escritores para las siguientes elecciones presidenciales, el 3 de noviembre próximo, con el objetivo de vencer a Donald Trump. Somos alrededor de 10 los fundadores, novelistas, poetas, ensayistas y periodistas. Se adhirió nuestra hija Sophie, quien con la poeta Julia Lattimer se han dedicado a poner toda esta información en internet (www.writersagainsttrump.org) y en Twitter, Facebook e Instagram, y estoy seguro que ésta ha sido la manera en la que ha llegado la noticia del movimiento en muchas partes del mundo, por ejemplo, en México."

Los otros iniciadores de Escritores Contra Trump son Peter Balakian (premio Pulitzer de Poesía en 2016), James Carroll (columnista de temas políticos y sociales), Carolyn Forché (poeta y defensora de los derechos humanos), Askold Melnyczuk (novelista), Shuchi Saraswat (escritora y editora) y Natasha Tretheway (premio Pulitzer de Poesía 2007). Se han incorporado un sinnúmero de escritores, como Margaret Atwood de Canadá, Ariel Dorfman de Chile y el indo-británico Salman Rushdie.

La página en internet del grupo dice:

"Somos escritores estadunidenses que nos hemos unido para oponernos al régimen racista, destructivo, incompetente, corrupto y fascista de Donald Trump. Creemos que esta presidencia es singularmente peligrosa para nuestra sociedad presente y futura. Escritores Contra Trump colabora con organizaciones que buscan alentar la participación de votantes, promover candidatos que se resisten al aparato de Trump, proteger las elecciones del fraude y el robo, y movilizarse en caso de problemas postelectorales.

"Colectivamente, la escritura estadunidense ha traído muchos cambios. Y buscamos honrar el legado de los escritores revolucionarios que nos precedieron uniéndonos ahora, y nuestro coro debe ser ensordecedor."

En este espacio web destacan unas líneas de Hustvedt, galardonada en 2019 con el premio Princesa de Asturias de las Letras:

"Como escritores sabemos que las palabras importan."

En la sección "Involúcrate" de la página invitan a sus colegas a grabar un video de menos de dos minutos y enviarlo a thewriters@writersagaunsttrump.org.

También convocan a registrarse como observadores de las elecciones, sobre todo a los jóvenes, debido a la pandemia, porque si hay escasez de vigilantes podrían cerrar centros de votación y existirán retrasos en el recuento de votos.

Elecciones decisivas

Auster (Newark, Nueva Jersey, 3 de febrero de 1947), uno de los narradores más leídos de la literatura actual, expone sin dudar:

"Creo que es el voto más crucial desde hace 150 años en Estados Unidos. Cuatro años más de Trump y del congreso lleno de republicanos, no lo va a soportar más Estados Unidos. Si eso sucede, la democracia se va a perder en Estados Unidos, no existirá otra vez lo que era el idealismo."

Escritores Contra Trump, puntualiza, intenta antes que nada persuadir a que la gente vote. Segundo, "se envió una carta a los medios informativos para pedirles que no den resultados antes de terminar el conteo". Tercero, vigilará las elecciones para que no haya fraude. Y cuarto, "nos preparamos" para lo que puede suceder después de las elecciones.

Detalla:

"Si llegara a ganar Trump, debemos unir a más gente para salir a quejarnos a las calles. Lo vimos en Hong Kong, con protestas masivas contra un proyecto de ley de extradición, y en Bielorrusia, con históricas manifestaciones tras sus elecciones presidenciales. Si queda Trump queremos movilizarnos a gran escala."

Autor de La trilogía de Nueva York (1987), compuesta por las novelas Ciudad de cristal (1985), Fantasmas (1986) y La habitación cerrada (1986), argumenta enseguida:

"No elaboramos esto por ser escritores o porque nos pensamos intelectuales, sino como ciudadanos porque deseamos que nuestro país vuelva a funcionar, y creemos que es mejor hacer algo a no hacer nada. Debemos persuadir a los jóvenes de que vayan a votar. Creo que esa será la mejor estrategia."

Auster, ajeno al celular y a las redes sociales, reflexiona:

"Sabemos que hay un gran número de personas que no desea votar. Algunos de ellos son jóvenes indiferentes, aunque existen jóvenes que son más activos, y a éstos nos queremos enfocar."

-¿Es táctica de Trump que las personas no vayan a votar?

-Sí, ¡claro!, es una de las estrategias que muchos gobiernos usan para poder ganar. La gente se siente desmotivada porque sabe que no es válido su voto. Y los pocos seguidores, aunque sea una mínima parte más que los otros contendientes, si votan le dan el triunfo. Por supuesto que Trump va a tratar de cometer trampa en todas las maneras posibles, y por el coronavirus se optará votar por correo, votos que se perderán porque tardan mucho más de lo normal en llegar para ser contados a tiempo.

Sentirse como rey

-De los 45 presidentes que ha tenido Estados Unidos, ¿cree que Trump ha sido el peor?

-Sí, ¡sin duda! ...Y eso que hemos tenido presidentes muy malos. Pero Trump ha sido el más inferior. La verdad es que no puedo creer que alguien pueda destruir tanto a un país. Hace cuatro años Trump no esperaba ganar. Él sólo quería meterse a la política para ser una figura pública y poder hacer más grande su negocio, y ganó. Cuando llegó al poder ya no supo qué hacer, ni siquiera sabe qué es la Constitución ni qué es gobernar. Él pensaba que iba a ser el rey, no un presidente, y nosotros no poseemos reyes, y existe un congreso como balance del gobierno.

"Se siente un rey. Hace lo que quiere. Ha impulsado mucho el racismo porque tiene mucho odio. Las personas cuentan con sus propios miedos y él supo cómo llegarles para que lo apoyaran. Los alimenta con el odio y los deseos que ellos mantienen reprimidos. Él es un narcisista patológico y le encanta sentirse apoyado. Solamente 36% votó por él, una parte de esa gente se sentía identificada con todo ese odio, y otra parte eran los que han sido republicanos toda su vida. Y como era el único candidato republicano, votaron."

Es creador de una obra vasta, con 19 novelas, entre ellas Leviatán (1992), El cuaderno rojo (1992), Mr. Vértigo (1994), A salto de mata (1997), Tombuctú (1999), Experimentos con la verdad (2000), La noche del oráculo (2003), Brooklyn follies (2005), Viajes por el Scriptorium (2006), Un hombre en la oscuridad (2008), Invisible (2009), Sunset Park (2010), Diario de invierno (2012), 4 3 2 1 (2017)…

Además de dos libros de cuentos, dos obras teatrales, poeta, ensayista y director de los filmes Cigarrillos y humos del vecino, Heridas de amor, La vida interior de Martin Frost, Lulú en el puente.

Rememora:

"No es el voto más popular el que decide quién es el presidente, son los estados. Es algo muy raro que sucede en Estados Unidos. Estoy seguro que Trump esta vez va a perder por mucho. Sin embargo, también me siento preocupado porque ha amenazado que si no gana, no aceptará el resultado. ¿Qué podemos esperar?, ¿que entre el ejército?, ¿seremos arrestados los que protestemos? Se siente un ambiente de ansiedad en el país."

-Entonces, ¿Trump es fascista?

-Por lo menos realiza muchas cosas que efectúan los fascistas. Pone al ejército en las calles para combatir a los protestantes. Aplica la persecución de migrantes, como a las personas que vienen de México. Eso no es muy democrático. Es una tendencia fascista. Además, Trump no ha tenido buena relación con los gobernantes de las naciones aliadas históricamente. Es muy tensa, en especial con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

-¿Puede abundar sobre el trato a los mexicanos?

-Él trata a los mexicanos como a cualquier otro inmigrante, diciendo que son peligrosos para la comunidad en Estados Unidos. Son perseguidos, les da un trato inhumano, lo cual es algo en contra de la idea de Estados Unidos, que como sabemos es una nación que se formó a través de inmigrantes. Son los que hacen fuerte a este país. Es una campaña que él trae en contra de todo lo extranjero. Continúa con el muro que quiere construir en la frontera sur desde que empezó la campaña de su elección pasada.

La pandemia

Hustvedt escribió a principios de abril en el diario español El País que cinco días después de dar una clase, el 6 de marzo, en el Weill Cornell Medical College de Manhattan se enfermó; y poco después su esposo. Nada grave. Se recuperaron. Se lee en su texto:

"A la gente como nosotros no les realizan pruebas. No sabíamos qué teníamos, si fue covid-19 u otra cosa."

Auster no lo sabe con certeza precisamente porque no se hicieron el examen. Ambos han estado confinados en su hogar, escribiendo. Viven de eso, dice. Acaba de terminar un libro sobre el escritor y periodista Stephen Crane.

Al cierre de esta edición, Estados Unidos reportaba 195 mil 961 fallecimientos por el covid-19 y 6 millones 606 mil 859 contagiados.

-¿Cuál es su opinión de cómo Trump ha manejado la pandemia?

-Ha sido un desastre desde que empezó la enfermedad. Es una emergencia nacional y se necesitaba crear un plan a nivel nacional, y lo que ha hecho es que cada estado elaboré sus reglas. ¡Es uno de los países con más contagiados! Nunca se había visto a un presidente que le diera la espalda a una emergencia nacional. No tengo nada positivo que decir acerca de Trump ni de los republicanos, todo lo que han hecho y han tocado ha sido un desastre.

Sobre los candidatos demócratas Joe Biden, para la presidencia, y Kamala Harris, para la vicepresidencia, dice que no son sus favoritos, "pero sin duda son la mejor propuesta".

Tranquilo, resalta:

"Sus políticas no son mis políticas, pero creo que podrían ser interesantes. Biden es un poco más de centro de lo que yo soy. Harris no ha sido una gran senadora, pero reconozco que es muy inteligente, y el hecho de que ella sea mestiza y mujer, es algo que podría jugar a su favor. Sería como un mensaje a Estados Unidos de que no somos una nación sólo votante de blancos.

"He conversado con demócratas y ellos querían a Bernie Sanders. Puedo decir que si Biden gana tomará las riendas y se pondrá a trabajar inmediatamente para tratar de solucionar los problemas derivados de este mal gobierno. Es un hombre de acción, y si no realiza lo necesario, ya le estaremos protestando. Biden se halla en la misma situación que Franklin D. Roosevelt cuando Estados Unidos estaba hundido económicamente por los efectos del crack del 29, pero si gana por lo menos tendremos a alguien racional y no a un hombre que está loco."

La economía

-¿Los intelectuales deben perpetrar acciones más radicales?

-No quiero que todos los intelectuales o todos los escritores piensen igual o forzar a alguien, pero la mayoría de la gente con la que converso, sean autores o no, se centran en la situación económica, el clima, ustedes han de estar viendo los incendios forestales en la costa oeste de Estados Unidos provocados por tormentas eléctricas, más el coronavirus y los ataques raciales. Una de las prioridades de los demócratas es el clima, y se preocupan por la economía. ¡No puede ser posible que la gente rica se vuelva más rica y la gente pobre cada vez sea más pobre! ¡No puede ser posible que la gente tenga que ir a dos trabajos y aun así no pueda ahorrar! Debemos hacer que Estados Unidos sea funcional otra vez.

Concreta que 40% de los estadunidenses no cuenta ni con 400 dólares para una emergencia.

"Y se supone que es el país más rico del mundo, y mucha gente no posee dinero, cada vez hay más pobres."

Lo que le sorprende mayormente es que "en estos cuatro años, los republicanos de hace tiempo se han vendido a Trump, no lo critican, lo cual es sumamente peligroso".

Para continuar, en tono de charla, siempre amable y tolerante:

"En lugar de un gobierno que vea por los civiles, parece una organización que trabaja sólo para un grupo de personas que se ven enriquecidas con las acciones. Contamos con una Secretaría de Medio Ambiente que no protege al medio ambiente y con una Secretaría de Educación Pública que quiere privatizar la educación… y así puedo seguir."

La mayoría de los escritores que se han incorporado a la causa son estadunidenses, específica. La escritora mexicana Carmen Boullosa envió su video y se publicó en la página de WAT el 5 de septiembre, donde invita a los latinos residentes, como ella, en Estados Unidos, a votar, y que sea por Biden y Harris.

Para despedirse, Auster apunta, recio:

"Haremos todo lo posible para atajar a Trump."